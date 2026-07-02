Уан И и Марко Рубио обсъдиха бъдещето на китайско-американските отношения

По време на него Уан И заяви, че през май тази година председателят Си Дзинпин и президентът Доналд Тръмп са постигнали консенсус по редица въпроси, включително за изграждането на конструктивни и стабилни отношения между Китай и САЩ. По думите му това е дало стратегическа насока и е определило посоката на развитие на двустранните връзки за следващите три години и дори за по-дълъг период.

„Изграждането на конструктивни стратегически стабилни отношения е общото желание на народите на двете страни, очакването на международната общност и отговаря на фундаменталните интереси на Китай и САЩ. Двете страни трябва да отстранят пречките, да преодолеят трудностите и твърдо да продължат напред по този правилен път“, е заявил Уан И.

Външният министър е посочил също, че двете страни трябва винаги да се придържат към принципите на равенопоставеност, уважение и взаимна изгода, като превърнат важните общи виждания на държавните глави в конкретни политики и реални действия.