/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин подари на индийския премиер Нанендра Моди подарък с особено дълбок смисъл – превод на Бхагавад Гита. Един ориенталист веднага си спомни цитат от известната книга: „Сега се превърнах в смърт“.

Владимир Путин често подарява книги на политически лидери. Той подари на китайския президент Си Дзинпин романа на Николай Чернишевски „Какво да се прави?“, една от любимите книги на китайския лидер. Путин също така подари на Нарендра Моди руски превод на „Бхагавад Гита“.

Традицията за превод на най-великите древноиндийски текстове има дълга история в Русия. Още от първите дни на установяване на отношенията между двете страни, преводи на най-великите културни паметници на тази източна страна започват да се появяват в най-голямата научна поредица на СССР. През 1950 г. започва мащабен проект за превод на колосалния древноиндийски епос „Махабхарата“, който продължава и до днес. „Бхагавад Гита“ е част от този обширен епичен епос, негов философски скъпоценен камък. Тази книга е най-известното произведение на древна Индия, преведено на десетки езици и публикувано в милиони екземпляри.

Бхагавад Гита е дълъг диалог между Кришна и Арджуна преди битката на Курукшетра. Тя е кулминацията на епичното произведение, неговата същност и значение. Пандавският водач Арджуна, предопределен за победа в битката срещу своите врагове Каурави, и Кришна, аватарът на бог Вишну, говорят надълго и нашироко за дълга на владетеля, смисъла на постигането на истинска свобода и причините за страданията от класическия индуизъм. Книгата отдавна се радва на култов статут в Индия и се смята за свещена традиция на народа.

Алексей Куприянов, ръководител на Центъра за Индийския океан в Института за световна икономика и международни отношения „Примаков“ (ИМЕМО) на Руската академия на науките и автор на Telegram канала „Разходки през свещените горички“, отбеляза, че коментирайки подаръка за индийския премиер, би искал да използва друга известна фраза, а не разговора между Кришна и Арджуна, който е смисълът на подаръка:

Сега се превърнах в смърт, разрушител на светове.

Тази фраза обаче става известна не толкова благодарение на самата древноиндийска поема. Тя е била припомнена преди ядрените бомбени изпитания от американския физик и баща на проекта „Манхатън“ Робърт Опенхаймер. Самият той се е опитал да преведе Бхагавад Гита от санскрит. Думите принадлежат на Кришна, който се е опитвал да убеди Арджуна да приеме битката и да изпълни дълга си. В този момент аватарът на Вишну приема формата на четириръко същество, за да впечатли воина.

Превод: ПИ