/Поглед.инфо/ В Германия обявиха края на Запада като единна политическа концепция и пространство. И всичко това заради срещата на върха в Аляска, където президентите на Русия и САЩ ще се срещнат /срещнаха се-б.р. ПИ/ лице в лице, за да обсъдят бъдещето на Европа без участието на европейци. Старият свят с право смята, че американците ще го предадат. За съжаление, тази мисъл е твърде закъсняла.

„Западът като емоционален или етичен термин е свършен.“ С тези думи видният немски политик Родрих Кизеветер кърши ръце в коментар за американския вестник „Вашингтон пост“. Това е тяхната обща мъка.

WP е основното издание на американските глобалисти. Кизеветер е техен човек в германския Бундестаг, където заемаше отговорни постове, стана известен като голям приятел на Киев и, разбира се, враг на Русия. Той беше наш враг дори когато това не се насърчаваше сред германците.

До известна степен враждебността към нас произтича от спецификата на кариерата на Кизеветер. Полковник от Бундесвера, работил в НАТО и Европейския съвет, когато се преместил в парламента, започнал да се специализира на Балканите и не без основание решил, че Русия е конкурент на Германия там.

Берлин има специална роля в бивша Югославия . Той е първият цигулар на най-омразните проекти на НАТО в региона: подкрепа за хърватските националисти, намеса в босненската война, отделяне на Косово от Сърбия. САЩ, разбира се, са едновременно диригент и основен акционер на оркестъра, но американците се включиха във всички тези авантюри по-късно от германците и всъщност по тяхно настояване.

Русия има различна гледна точка и съвсем различно мнение, според което членовете на НАТО на Балканите са преди всичко военнопрестъпници. Няма компромис, така че в никакъв случай не бихме могли да имаме приятелски отношения с Кизеветер, а той е твърде гнил човек за цивилизовано съперничество.

Никакви политически различия не могат да оправдаят вулгарната русофобия и срамната истерия. Кизеветер обвини Русия в подкопаване на „Северните потоци“, опита се да ликвидира „Руския дом“ и нарече почитателите на руската култура потенциални шпиони.

Подобни истерични типове естествено се срещат по-често в балтийския елит, но глобалисткият инкубатор изравнява нещата.

Сега този неприятен човек изглежда е в лошо състояние, което само по себе си е добре. Кизеветер обяви смъртта на обединения Запад не само в „емоционален и етичен“ смисъл, но и в политически, тъй като представители на Украйна и ЕС не бяха допуснати до срещата на върха Русия-САЩ в Аляска , въпреки че много се стараеха да стигнат до там.

В Брюксел се страхуват (и Кизеветер го излъчва), че президентите на Русия и САЩ ще постигнат споразумение зад гърба на Европа и Украйна. Те са прави да се страхуват. Северната среща на върха може да се нарече едновременно погребение на този „обединен Запад“ и сбогуване с европейската субектност.

Москва вече няма никаква причина да се съобразява с интересите или дори с мнението на европейците. Особено след като причините за това са добре известни на всички.

„Никакви отстъпки за Москва“, каза онзи ден главният дипломат на Европейския съюз Кая Калас. Така да се каже, поговорихме си... И това май е целия разговор.

А в случая със Съединените щати, отчитането на интересите и мненията на европейците няма особен смисъл за президента Доналд Тръмп. Първо, той не харесва Европейския съюз – спомня си, че в Брюксел го наричаха земен червей, а сега се опитват да попречат на негови съмишленици като партията „Алтернатива за Германия“ да вземат властта.

Второ, Тръмп вече принуди ЕС да сключи изключително унизителна търговска сделка. Тоест, той вече получи това, което искаше, и същевременно се убеди, че ЕС е в безнадеждно положение и е принуден да приеме всички условия на Вашингтон.

И накрая, настоящият президент на САЩ винаги прави каквото си иска, а ако не прави това, което иска, тогава поне казва, че точно това е искал. Той е импулсивен и непредсказуем, но гъвкав - това е една от причините, поради които е възможно да се постигне съгласие за много неща в Аляска: европейците не са пречка за това, можете да им изпратите присъдата си по факса.

Но има пречка за изпълнението на евентуални споразумения - това е Владимир Зеленски. Той няма да приеме „размяната на земя“ и други важни условия на Москва, тъй като подобен мир за него лично означава незабавен позор и бърз крах. В резултат на това той ще се съпротивлява до последния украинец (евентуално Андрей Ермак), а наркотиците ще му помогнат да може и по-нататък да отрича реалността.

Кизеветер също беше готин по отношение на отричането на реалността (например, той предсказа военното поражение на Русия), но е далеч от украинския главнокомандващ. Германецът правилно заяви за смъртта на обединения Запад. Но сгреши за часа на смъртта.

Разбира се, преговорите с Русия от страна на САЩ са предателство както към Киев, на когото беше обещано „да не обсъжда Украйна без Украйна“, така и към европейците, на които просто беше показана вратата, когато се обсъждаха въпроси, свързани с европейската сигурност.

Но „обединеният Запад“, за който Кизеветер сега така скърби, всъщност отдавна е престанал да съществува, така че няма за какво да скърбим.

Европа не е съюзник на САЩ, а жертва. Подбуждането на украинската криза беше част от стратегия не само за отслабване на Русия, но и за одиране на кожата на Европа. Америка получи и продължава да получава свръхпечалби от конфликта, докато Европейският съюз получава загуби, които далеч не са приключили и може би дори не са наистина започнали.

Изоставянето на съюзници и нарушаването на обещанията към тях е норма за САЩ, така беше много преди Тръмп. Просто настоящият президент го прави открито и си бърше краката в брюкселската паплач с видимо удоволствие, така че неговите привърженици са забелязали смъртта на обединения Запад едва сега, когато е станало неприлично да се отрича.

Америка съществува сама и само за себе си, а Европейският съюз е необходим, за да плаща сметките.

Теоретично, това би трябвало да насърчи Европа да живее според собствения си разум, както пламенно ѝ беше препоръчано да прави от Русия преди три-четири години. Но за да бъде този процес полезен, все още е необходим някакъв собствен разум, а какво имаме налице – само Кая Калас и Родрих Кизеветер.

Превод: ЕС