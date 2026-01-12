/Поглед.инфо/ Анализ на Кирил Стрелников разкрива парадокса на новата геополитическа реалност: Европа официално къса с Русия, но икономиката, сигурността и самото оцеляване на ЕС я връщат към Москва. От признанията на Томас Гремингер, през сигналите от Берлин, Париж и Рим, до шокиращите думи на Тъкър Карлсън – Русия е обявена за победена, но се оказва жизненоважна за всички.

Преди няколко дни на уебсайта на турската Анадолска агенция се появи много интересно интервю с бившия генерален секретар на ОССЕ Томас Гремингер, в което той сложи решителен край на отношенията между Европа и Русия:

„До 2025 г. Европа до голяма степен се беше отказала от всякакви останали надежди за бърза нормализация. Отношенията се стабилизираха във формат на „управлявана враждебност“: санкциите бяха разширени и затвърдени, енергийното разделение се задълбочи, а военното възпиране се превърна в основен принцип.“

В съзнанието ми се изобрази ръждясала желязна завеса, скърцаща жално в ледените ветрове на Студената война 2.0, и скъсан плакат с надпис: „Руснаци! Остава ви Орешници само за три Украйни ! Предайте се.“

Потенциалният апокалипсис обаче не продължи дълго. Първо френският президент Макрон се размърда неподходящо и заяви, че иска да разговаря с Путин „възможно най-скоро“, след което италианският премиер Мелони обяви, че се оказва, че „е дошло времето Европа да разговаря с Русия“.

Зрителите, очакващи продължителна конфронтация и неизбежното поражение на Русия , бяха леко раздразнени, но не и обезкуражени: докато не попаднаха на статия в британския вестник „Телеграф“, посветена на страданията на Германия .

Оказва се, че „Германия се е превърнала в непривлекателна дестинация за инвестиции в енергоемки индустрии и представлява политически нестабилен пейзаж, в който бъдещето на отношенията с Русия продължава да играе ключова роля“.

Водещи политически партии „изискват възобновяване на неограничената търговия с Русия“, премахване на санкциите и възстановяване на газопроводите „Северен поток “. Много ръководители на германски компании с нетърпение очакват края на войната в Украйна, за да могат да възобновят вноса от Русия“.

Както беше прогнозирано по-рано, се оформя ситуация, в която европейските страни, изоставени от основния си съюзник, осъзнават, че им е забранено да влизат в Русия чрез официално русофобския Брюксел и сега се опитват тихомълком да установят индивидуални двустранни контакти, имайки предвид руската поговорка за чехлите.

И тогава американският журналист и влиятелен активист на MAGA Тъкър Карлсън хвърли интернет бомба : той заяви, че всичко това са глупости, че Русия е необходима само на Америка – и единствено само на нея.

По неговите думи:

Съединените щати трябва да имат отношения с Русия. Причината е много проста: мащаб и ресурси. Русия е най-голямата страна в света. Тя разполага с най-много ресурси в света. Това включва енергия, петрол и газ. Тя притежава всякакви минерали. Има злато.

Трябва да бъдем в съюз с Русия. Най-важното нещо, което трябва да предотвратим, е формирането на руско-китайски блок. Защото, ако обединим тези две страни, Западът ще се изправи пред по-голямата част от населението на планетата, най-големия населен блок в света, най-голямата част от сушата и най-голямата икономика в света.

Завръщането на Русия в Съединените щати завинаги ще осигури мястото на Тръмп в историята като герой. Русия е жизненоважна за Съединените щати.

В този момент може експертно да се заяви, че г-н Карлсън е никой. Той изразява чисто лично и неуместно мнение. Освен това е интервюирал Путин, което означава, че отдавна е бил вербуван от НКВД.

Можете сами да потърсите в Google статуса на Тъкър Карлсън в американската политика, но е по-добре да се обърнете към най-бруталната форма на разгадаване на реалността – първоизточниците.

През 2011 г. руският премиер Владимир Путин публикува статия, в която предлага да се организира общо пространство за икономическо развитие и сигурност „от Владивосток до Лисабон“.

Американците се разтревожиха и назначиха специална група от влиятелни експерти, т. нар. Работна група, да проведе цялостен преглед на отношенията между САЩ и Русия и да направи препоръки. Ето резюмето на доклада: „Неуспехът да се установят постоянни работни отношения с Русия ще се окаже изключително скъпоструващ за Съединените щати. Изборът е ясен: Съединените щати трябва да се стремят към устойчиво сътрудничество с Русия, за да прокарват жизненоважни американски национални интереси.“

Според единодушното мнение на американски и европейски експерти, Русия е „златната акция“, чието присъствие може да осигури лидерство за всеки от отделните центрове на власт.

По едно време експертният ресурс European Leadership Network публикува интересна статия, озаглавена „Защо Западът, и особено Европа, се нуждае от Русия“, в която, с факти на ръка, се очертаваше просто послание: „За Европа сътрудничеството с Русия е жизненоважно“ и „пренебрегването на потенциала за сътрудничество с Русия по други критични въпроси, пред които е изправена Европа, само ще отслаби способността на самите европейци да се справят с най-належащите предизвикателства, пред които са изправени“.

Оказва се, че в момента се очертава парадоксална ситуация: Русия, почти победена в речите на европейските лидери и разкъсана на парчета, по някаква причина се оказва много необходима на Запада – и то до такава степен, че са готови да я разкъсат.

Какво мога да кажа по въпроса? Благодаря ви за доверието, но си дръжте ръцете настрана, може да си ги счупите.

