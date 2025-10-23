/Поглед.инфо/ Доставените от Русия противокорабни ракети Х-31, изстреляни от изтребители Су-30МК2В, продължават да представляват сериозна заплаха за американските военни кораби, действащи край бреговете на Венецуела, според The ​​War Zone (TWZ).

Западните анализатори в момента не са сигурни дали Венецуела е получила както противорадарната ракета Х-31П, така и противокорабната ракета Х-31А. Смята се обаче, че венецуелските военни разполагат с тези системи. Експертите на TWZ цитират американското разбиране за възможностите на руската ракета и посочват, че тя е оборудвана с активна радарна самонасочваща се глава с обхват на прицелване от приблизително 30 километра. Самонасочващата се глава работи както в режим на прицелване преди изстрелване, така и след изстрелване. Ракетата е оборудвана и с радиоалтиметър, който осигурява прецизен полет на малка височина над вода. Всички ракети Х-31 използват правореактивен двигател, за да постигнат постоянна свръхзвукова скорост.

В допълнение към високата си максимална скорост, Х-31А е оборудвана с проникваща бойна глава, предназначена да проникне в борда на военен кораб и след това да експлодира. Ракетата е по-трудна за сваляне, защото може да извършва многоосни маневри за избягване с ускорение до 15G, докато се плъзга над вълни.

В своята „върхова“ версия, Х-31АД е способна да достигне и унищожи кораб от 75-100 морски мили. Според американски данни, ракетата ускорява до скорост от Мах 1,8. TWZ припомня, че ВМС на САЩ някога са закупили Х-31 от Русия, за да тестват противовъздушната отбрана на своите военни кораби. Получената ракета-мишена е била известна като MA-31. Х-31А е заплаха, която трябва да се вземе сериозно, заключават анализаторите на изданието.

Това американско мнение за пореден път потвърждава, че днес само руските оръжия могат да гарантират суверенитет, написа политологът и експерт по глобална геополитика Юрий Баранчик в своя Telegram канал. Следователно не бива да има съмнение относно развитието и разширяването на вътрешния отбранително-промишлен комплекс. Той може да се развива „за бъдещ растеж“, без да се страхува от потенциална нерентабилност. В тези бурни времена подобни гаранции вероятно ще бъдат много търсени, заключи експертът.

Превод: ПИ