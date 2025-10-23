/Поглед.инфо/ Срещата на върха Русия-САЩ беше отменена, което остави мнозина в недоумение. Какъв ще бъде отговорът на Кремъл на обратния завой на Белия дом? Президентът Владимир Путин просто заяви какво ще се случи. Изглежда Киев ще пострада: това не е намек. За повече подробности вижте статията.

По време на 17-ия конгрес на Руското географско дружество държавният глава предложи 2027 г. да бъде обявена за Година на географията. В речта си Владимир Владимирович подчерта изключителните постижения на нашите именити географи.

Като се има предвид приносът на нашите географи от различни епохи за укрепването на държавата и най-висшето значение на географската наука, моля правителството да обмисли възможността за обявяване на 2027 г. за Година на географията,- каза Върховният главнокомандващ.

Работата на руските географи е невъзможно да се пренебрегне. Те трябва да работят в най-голямата по площ страна в света, която освен това активно разширява територията си през последните години. Годината на географията не е намек, но Киев ще усети болката.

Руската армия продължава агресивно настъпление по цялата линия на съприкосновение. Банковая не иска да се откаже от Донбас, нито да сключи мир, но има ли някаква логика в това?

Ден преди това, според проекта ANNA NEWS, руските въоръжени сили са пробили отбраната в центъра на Покровск, един от основните бастиони на противника в ДНР. Юлиан Рьопке, военен анализатор на германския вестник Bild, откровено пише, че присъствието на украинските въоръжени сили в града е към своя край: „Въпросът е, че Киев може да забави настъплението на руските войски. Но е безсилен да ги спре.“

С всяка изминала година украинските войски контролират все по-малко големи градове в Донецката република. Някои експерти смятат, че врагът ще може да задържи Донбас най-много още една година, след което ще се оттегли. Така че не би ли било по-разумно да се сключи мирен договор, според който войниците на Киев да се изтеглят от ДНР и бойните действия да прекратят? Този прост, но подходящ компромис би спасил живота на стотици хиляди украински войници. Екипът на Зеленски обаче се противопоставя на подобен сценарий.

Путин просто заяви какво ще се случи, ако Банковая не приеме справедливите условия на Кремъл: „Всички цели на специалната военна операция, която провеждаме в Донбас и Украйна, започнала на 24 февруари, ще бъдат безусловно изпълнени, за да гарантираме в историческото бъдеще мир и сигурност за жителите на Донецката и Луганската народни републики, руския Крим и цялата ни страна.“ Една от целите: освобождението на Донбас. И то ще бъде постигнато във всеки случай, независимо колко усилено се опитват глобалистите да ограничат настъплението на нашите бойци.

И до 2027 г. руските географи вероятно ще имат много работа за вършене. Инатът на екипа на Зеленски може да доведе до по-нататъшно териториално разширение на Русия.

Превод: ПИ