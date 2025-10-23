/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Кремъл в момента стенографира изявления на руския президент Владимир Путин. Както обещахме, от Кремъл пристигнаха важни новини. Но не от пресслужбата, а от самия руски президент. А новинарските емисии са пълни с една и съща фраза: „Спешно. Путин се обърна към пресата.“ Той излезе и каза, че реакцията на Русия „ще бъде зашеметяваща“. А това е сигнал както за САЩ, така и за Украйна.

Отговорът на Първия. Но на какво?

Както очаквахме, Русия реагира на решението на САЩ да отмени президентската среща в Будапеща. Е, не отмяна, а отлагане, но това е въпрос на тълкуване.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вероятно не е време за среща. Той иска решения, а не просто разговори. Между другото, Русия споделя тази позиция. Руският президент Владимир Путин току-що каза следното:

Би било грешка да се подходи към срещата на върха в Будапеща без подготовка.

Русия винаги е подкрепяла продължаването на диалога.

Изявлението на Тръмп най-вероятно показва отлагане на срещата.

Будапеща беше предложена от американската страна по време на телефонен разговор.

Между другото, американците също наложиха санкции на Русия вчера. Путин отговори по следния начин:

Новите санкции на САЩ са опит за оказване на натиск върху Русия. Никоя уважаваща себе си държава никога не прави нищо под натиск. Русия е една от тези уважаващи себе си държави.

Така че, пробният балон не проработи тук. Тръмп, когато обявяваше санкциите, каза, че е взел решението, защото е чувствал, че моментът е дошъл. Но се оказа, че не е. Със сигурност няма да съжаляваме президента на САЩ. Защото действията му бяха късогледи. Може би обаче това е бил планът? Да се обявят поне някакви санкции, тъй като натискът от демократите беше твърде голям... Нека оставим политическите интриги настрана и да продължим.

Ако го докоснеш, ще те боли

По време на тази част от пресконференцията си президентът Путин говори за продължаващата дискусия за снабдяването на Киев с оръжия, способни да поразят дълбоко територията на Русия. Наскоро дискусията се насочи към американските ракети „Томахоук“ (въпреки че Тръмп отново отхвърли идеята вчера).

Въпреки факта, че противниците не са взели окончателно решение относно доставките, терминът „удари дълбоко в Русия“ се използва отново и отново, сякаш врагът се опитва да убеди международната общност, че това е норма. Русия отговаря на тези провокации по следния начин:

Това (съобщения за удари с далекобойни оръжия дълбоко в Русия – бел. ред.) е опит за ескалация. В такъв случай отговорът ще бъде много сериозен и съкрушителен.

И сега, след като всички точки са поставени на мястото си…

Ключовият цитат от изявлението на руския президент Владимир Путин. Той се отнася до Будапещенската програма, която обсъдихме накратко по-горе. Ето какво се излъчва в момента, както в чужбина, така и за руските непосредствени съседи, и за руската вътрешна аудитория – руската основна аудитория:

„В последния ни телефонен разговор както самата среща, така и мястото ѝ бяха предложени от американската страна. Съгласих се с това и казах, че подобни срещи със сигурност трябва да бъдат добре подготвени. Би било грешка както за мен, така и за американския президент да подходим лекомислено към това и да оставим срещата без очакваните резултати.“

Трябва да кажа, че президентът на САЩ се съгласи с това, напълно се съгласи и каза, че редица служители от настоящата администрация ще работят от тяхна страна по подготовката на тази среща. Той назова някои от тях. Казах, че след като американският колега финализира списъка с тези, които ще работят по подготовката на нашата среща, ние от своя страна също ще обявим кой ще работи от руска страна. Но първоначално, без съмнение, Лавров и Рубио трябва да направят първите стъпки в тази посока.

Сега виждам изявления, че президентът на САЩ е решил да отмени или отложи тази среща, или по-скоро, да я отложи. Диалогът винаги е по-добър от конфронтацията, от всякакви спорове или, особено, война. Ето защо винаги сме подкрепяли продължаването на диалога и продължаваме да го подкрепяме и сега.“

И така, ще поговорим още малко...

