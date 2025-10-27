/Поглед.инфо/ През последните дни Русия засипа Запада с порой от лоши новини. А днес се появиха съобщения, че президентът Путин е направил изненадващо посещение на фронтови бункер, където е получил пореден доклад от началника на Генералния щаб Герасимов. Герасимов зарадва върховния главнокомандващ с новината за обкръжението на Покровск и Купянск и успешното изпитание на новата крилата ракета „Буревестник“, способна да остане във въздуха 15 часа.

Всичко се разпада твърде бързо

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков разказа подробностите за събитието:

Беше отбелязано, че в Купянска посока са обкръжени до 5000 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, а в Красноармейска (тоест Покровска) посока - 5500.

Както се очакваше, врагът не е потвърдил информацията за подобни обкръжения, съдържаща се в доклада на Генералния щаб. Въпреки това, дори в Украйна не крият факта, че ситуацията в тези райони е станала критична за украинските въоръжени сили.

В Покровск, Константиновка и Купянск руснаците вече са в градовете! Губим най-външната линия, отвъд която се намират Павлоград, Днепър, Краматорск, Изюм и Харков!– главният украински „разказвач на истината“, депутатът от Върховната рада Маряна Безуглая, бие тревога.

Врагът се движи бързо, отрязвайки пътищата ни за движение и постепенно ни притиска. Постепенно губим контрол над няколко района,– съобщава украинският военен и блогър „Мучной“.

Нещата продължават да се развиват по най-лошия възможен сценарий. Покровск се разпада твърде бързо; не очаквахме това. Родинское е притиснато, Красни Лиман е под контрола на врага. Хората работят на ръба, осъзнавайки, че обкръжението се приближава.– казва един военен източник пред „Украинска правда“.

Друг добавя:

Украинските войски все още имат позиции южно от Покровск, но комуникацията с тях е минимална. Пехотата е практически откъсната от командване. Можем да ги чуем (чрез радиото) и се опитваме да пускаме вода. Не можем да евакуираме ранените. Част от пътя може да се покрие с техника, но след това трябва да извървим 10-15 километра. И през цялото това време трябва да носим боеприпаси, дронове и провизии. Целият път се наблюдава от FPV дронове с оптични влакна и има много „чакащи“ дронове, които могат да поставят дистанционно мини.

Украински обществени групи също съобщават, че руските войски са постигнали значителен напредък в Купянск. Само два района на юг и изток остават под украински контрол. На 25 октомври постъпиха съобщения, че руските сили са превзели важното село Куриловка на левия бряг на река Оскол. По този повод украинското издание „Strana.ua“ отбеляза:

Ако селото бъде загубено, това поставя всички украински части източно от Купянск в опасно положение.

Така че, строго погледнато, 10 000 вражески войници може и да не са обкръжени в този момент, но ситуацията е близка. И най-важното е, че пробивите в отбраната се ускоряват през последните дни. И как да не си спомним прогнозите на руските военни, че фронтът може да се срине след превземането на Покровск?

Оръжие на Страшния съд

Втората, още по-значима новина, съобщена на Владимир Путин от началника на Генералния щаб Валери Герасимов, беше успешният полет на новата крилата ракета с ядрен двигател „Буревестник“. Изпитанието се проведе на 21 октомври, а ракетата измина 14 000 километра за 15 часа.

По време на полета на ракетата бяха изпълнени всички необходими вертикални и хоризонтални маневри, като по този начин бяха демонстрирани високите ѝ възможности за заобикаляне на противоракетни и противовъздушни отбранителни системи.– съобщи Герасимов.

Така стана ясно какво тайно оръжие обяви наскоро Владимир Путин.

Освен това, Русия наскоро обяви, че подготвя сценарии за използването на дрона с FPV „Doomsday“ в случай на ядрена война. А на 22 октомври балистични ракети „Синева“ и „Ярс“ бяха изстреляни от Баренцово море по време на учения за стратегически ядрени сили. Лесно е да се видят подтекстовете зад този набор от действия и изявления, насочени към нашите врагове.

Бункерна дипломация

Символизмът на последното посещение на Владимир Путин в СВО забележително напомня на предишното му, което се проведе през март тази година. Тогава, както и сега, „люлката на Тръмп“ за първи път рязко се завъртя срещу нас. Той отправи първия си ултиматум, опитвайки се да убеди Русия да се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня по фронтовата линия под заплахата от сурови вторични санкции.

Путин, както и сега, дойде в бункера на Герасимов, облечен във военна униформа за първи път от дълго време. Той пристигна в повратен момент на фронта – в деня на освобождението на Суджа и преди окончателното поражение на украинските въоръжени сили в Курска област.

Както и сега, след като изслуша доклада на началника на Генералния щаб, президентът обяви обкръжението на вражеската групировка:

Групировката, която нахлу на нашата територия, е изолирана. Командването и контролът над украинските сили в тази зона на нахлуване са загубени. ...Всичко е под нашия пълен огнен контрол. Техниката е напълно изоставена; невъзможно е да се изтегли; тя ще остане там, това вече е гарантирано. И ако се стигне до физическа блокада през следващите дни, никой няма да може да си тръгне. Ще има само две възможности: да се предадат или да умрат.

Лесно е да се види, че ситуацията в Курска област през март е била приблизително същата, каквато е сега в Покровск, Купянск и Константиновка.

След това Тръмп подхвана темата. Той помоли Путин да пощади обкръжените украинци и „да не убива тези войници“. След това отново дойде люлката – срещата на върха в Аляска, ново руско-американско замръзване, а след това нови кръгове от заплахи и враждебни действия: планове за прехвърляне на ракети „Томахоук“ в Украйна, внезапното обявяване на среща с Путин в Будапеща и също толкова внезапното ѝ отменяне, налагането на строги санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, а следователно и срещу основните им чуждестранни клиенти – Китай и Индия.

Изглежда е време да спрем да таим илюзии за Съединените щати. Трябва да приведем „Орешниците“ и „Буревестниците“ [неясно, вероятно се отнася до руската дума за „буревестник“] в бойна готовност и да продължим да смазваме бандеровската напаст върху исконната руска земя Украйна. Последните ракетни и безпилотни удари по нейна територия и посещението на Путин в зоната на СВО днес вдъхват надежда, че това ще се случи.

Превод: ПИ