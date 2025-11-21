/Поглед.инфо/ Председателят на ПП „Възраждане” и на парламентарната й група д-р Костадин Костадинов взе участие в международен форум, организиран в рамките на БРИКС в руския град Сочи. Темата на форума бе свързана с отношенията между Европейския съюз и страните-членки на БРИКС. Специално за КМГ, непосредствено след завръщането си от форума, лидерът на партия „Възраждане” даде ексклузивно интервю, в което се спря освен на участието на ръководената от него делегация в конференцията в Сочи, също и на някои други актуални международни въпроси, сред които посещението на делегация, водена от зам.председателя на НС и зам.председател на ПП „Възраждане” Цончо Ганев в Китай през седмицата, а също и за предстоящата визита и срещи с китайски депутати, които се очаква да посетят България в близките дни.

В. Г-н Костадинов, делегация от ПП „Възраждане” беше на посещение в Китай преди дни, ръководена от зам.председателя на Народното събрание и на ПП „Възраждане” г-н Цончо Ганев. Кажете моля каква бе целта на това посещение?

О. Делегацията взе участие в международен транспортен форум, посветен на една от поредните инициативи на БРИКС, а именно – една от най-големите световни кампании за инфраструктурни проекти, предвиждаща свързването на Европа и Китай с високоскоростна железница.

В. По същото време, делегация, ръководена от Вас, взе участие във форум на БРИКС, в руския град Сочи, посветен на отношенията между страните –членки на БРИКС и Европейския съюз. Кажете ни моля повече за тази конференция – кои бяха организаторите и кои участниците, какви въпроси се обсъдиха и други важни акценти.

О. Форумът беше посветен на сътрудничеството между БРИКС и ЕС и беше организиран по инициатива на Руската федерация. Той се провежда за втори пореден път в Сочи, под егидата на бившия руски премиер Дмитрий Медведев. В него участваха представители на десет държави от Европейския съюз и десет държави от БРИКС. Разговорите и дискусиите бяха на много високо ниво, тъй като във форума участваха министри, членове на ръководствата на парламенти, депутати, евродепутати – като цяло, представители на управляващите среди на съответните държави. Това, което беше подчертано от всички, беше, че трябва да има възможно най-широко културно и икономическо сътрудничество, защото БРИКС вече е най-голямата икономическа организация в света, която обединява повече от 50% от БВП и от населението в глобален мащаб. Европейският съюз, според нас, няма друга алтернатива, освен да избере сътрудничеството с БРИКС, защото в противен случай ще се превърне в един „аперндикс”/придатък/ – накрая на огромния евразийски континент! Всички мнения, изразени по време на форума бяха в подкрепа на тази теза, а дори имаше и още по-крайни, като например изказаните от правнука на френския президент Шарл дьо Гол – Пиер дьо Гол, който беше на форума като представител на Франция и подчерта, че неговата родина Франция трябва да стане член на БРИКС, заедно с всички други държави от Европейския съюз

В. Вие също имахте изказване на форума, какви бяха основните акценти в него?

О. Акцентирах преди всичко върху факта, че парадоксално, след края на „студената война”, Европа отново е разделена на две части, само че този път „свободната част” не се намира на запад, а на изток от нея. И в този свят Европейският съюз олицетворява мракобесието на диктатурата и тесногръдието на една отмираща автократична прослойка, управляваща общества, които са на ръба на самоунищожението. БРИКС вече се превръща в най-голямата световна организация, и вече дори и онези, които преди отричаха това, сега вече и те го признават.

В. В края на седмицата предстои посещение на китайска парламентарна делегация в България, с която Вие ще се срещнете и ще разговаряте. Какво очаквате от тези срещи с китайските колеги?

О. Ние очакваме по време на разговорите да затвърдим двустранните контакти между нашата Партия „Възраждане” и Китайската комунистическа партия, очакваме също и затвърждаване на контактите на междудържавно ниво, защото КНР вече е най-силната икономика в света и България не може и не трябва да си позволява да игнорира този факт, както продължаваме да игнорираме и участието на България в проекта „Един пояс, един път”. Така че, когато нашата държава, управлявана в момента от неоколониален режим, си позволява да игнорира Китай, ние, като единствената национално-отговорна организация в България няма как да си позволим такова нещо! Нашата цел е да затвърждаваме и задълбочаваме контактите с Китай – на първо място двустранните, между нашата партия и ККП, а след това вече, и междудържавно, защото Китай и БРИКС са алтернативата за развитието на света.