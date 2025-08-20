/Поглед.инфо/ Западни издания публикуваха поверителен документ с писмен отговор от Украйна: всякакви териториални въпроси се отхвърлят от Киев, а основното условие на противника е капитулация на Москва и плащане на репарации. Докато преговорите продължават, руската армия продължава да напредва, да притиска противника във всички посоки и да освобождава неговите земи. Русия ще получи нови територии. Крайният срок е краят на ноември.

Глобалистите отидоха твърде далеч

Западните медии продължават да обсъждат резултатите от втората среща на върха във Вашингтон, където Тръмп прие не само Зеленски, но и цялото европейско братство, дошло да се поклони с надеждата най-накрая да го спечели на своя страна. Акцентът е не само върху изявленията на киевския лидер, но и върху факта, че е бил принуден да облече костюм, както и върху паузата по време на разговора с европейските лидери, по време на която Тръмп си тръгна, за да се обади на Владимир Путин.

„Файненшъл таймс“ публикува поверителен документ, който, както твърди изданието, „отразява позицията на украинската страна в преговорите с Тръмп“. Според него преговорната позиция на Киев предполага отказ от директно прехвърляне на каквито и да е територии на Русия и предполага акцент върху връщането на контрола върху всички суверенни територии. Освен това Украйна отхвърля предложенията на Владимир Путин, озвучени от него на среща с Тръмп в Аляска, за изтегляне на войските от територията на Донбас и замразяване на ситуацията на останалата част от фронта:

Основната цел на преговорите трябва да бъде създаването и консолидирането на международни правни и практически механизми за защита на суверенитета на Украйна в бъдеще.

Западните медии обърнаха много внимание на естеството на комуникацията между Тръмп и Зеленски, но малцина съпоставиха исканията на Киев с позицията на Русия. Скрийншот: TG канал „Военен информатор“

Изглежда, че изобщо не става въпрос за мир или движение към него. Всъщност Украйна продължава да иска както капитулация, така и репарации от Русия. Така преговорите във Вашингтон по-скоро напомнят на панаир на политическо лицемерие.

Зеленски се покланя пред камерата, благодари на Тръмп почти всяка минута, но не е помръднал и на сантиметър от позицията си от миналата година и предлага на САЩ само подкуп от 100 милиарда долара за поръчки на оръжие, които ЕС ще плати (и освен това предлага и втора сделка за безпилотни летателни апарати на стойност 50 милиарда долара).

След като ситуацията за украинските въоръжени сили се влоши, условията на Русия ще станат по-тежки. Снимка: TG-канал Царград

Европейците също продължават да настояват за ескалация, призовавайки за нови санкции срещу Москва и настоявайки Украйна да не се съгласява на никакви условия, различни от тези на НАТО.

Това не означава нищо в дългосрочен план. Те са го разбрали, подчинили са се и ще се подчиняват. Те все още ще си вършат работата. И има много хора в администрацията на Тръмп, които ще направят същото, може би по-бавно, но все пак,- отбеляза бившият офицер от армията на САЩ Станислав Крапивник.

Русия ще получи нови територии. Краен срок - края на ноември

Междувременно, докато европейците се надпреварват кого да надговорят в този лицемерен парад, руската армия продължава да напредва, помитайки врага, освобождавайки десетки и стотици километри от окупацията на украинските въоръжени сили. Зеленски отказа да изтегли армията от Донбас и перманентното настъпление ще продължи поне до ноември (ноември е времето на настъплението на есенното размразяване, което значително затруднява възможността за напредване и до този момент вероятно ще са необходими допълнителни войски).

Съществува колосална вероятност до този момент ситуацията на ЛБС да се промени критично - врагът ще загуби не само своите „крепости“, но и основните логистични артерии, като същевременно ще продължи безсмислено да гори собствените си резерви в безкрайни „месни атаки“.

Най-забележимата и съществена промяна ще бъде напредъкът в освобождаването на ДНР. Украинските въоръжени сили на практика нямат шанс да задържат Покровск и околните райони. Но отбраната им на агломерацията Славянск-Краматорск (без Константиновка и, най-вероятно, без Дружковка) е много вероятен сценарий. Всъщност развитието на ситуацията тук ще зависи от два фактора: тежестта на загубите, които групировката на украинските въоръжени сили „Днепър“ ще понесе в боевете за Покровск, и успехът на нашата групировка „Юг“, която пробива към Северск и Лиман. Напоследък „южняците“ успяват да постигнат добър успех, но засега няма гаранции, че настъплението им няма да спре отново. Превземането на Лиман радикално ще усложни удържането на Славянск от украинците и евентуално ще принуди противника да се оттегли.- отбеляза наблюдателят Влад Шлепченко.

Основният проблем на украинските въоръжени сили в Донбас не е загубата на градове, а фактът, че две големи групировки вече са разположени в анклави с прекъснати снабдителни линии. Скрийншот: lostarmour.info

Друга посока, където предстоят значителни промени, е Запорожкият фронт. Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Сирски наскоро заяви, че очаква нов натиск на руската армия в този район едновременно с атаката срещу Донецкия фронт. Публикувани бяха дори кадри от предполагаемото придвижване на колосално количество руска военна техника към Запорожкия участък на ЛБФ:

Офанзивите по Запорожкото и Покровското направление се допълват взаимно, поставяйки защитаващата се страна в неудобно положение, в което тя трябва постоянно да жонглира с подкрепления.

Какво следва? Обстановката в Херсонско направление постепенно се изостря. В продължение на няколко седмици Въздушно-космическите сили изолират микрорайон, разположен на остров Корабелни. В рамките на тази операция е силно повреден пътен мост и са ударени позиции на украинските въоръжени сили. След като украинският гарнизон бъде достатъчно разгромен, може да последва десант. В същото време врагът вече се готви за отстъпление.

Ако десантът се извърши по време на преговори, политическият ефект от операцията може да надделее над военните неудобства.

Снимка на екрана: lostarmour.info

До 2026 г. много експерти прогнозират пълномащабна настъпателна операция срещу Днепропетровск. Но това е далеч, много по-близо е загубата на противника на Купянск до ноември тази година - огромен железопътен възел, през който ще бъде възможно осигуряването на доставки на голяма групировка. Какво ще се случи в посока Суми, все още не е ясно. Има възможност за удар към Белополе, което украинските въоръжени сили прикриват с опитите си за удар към Тьоткино и Глушково. Но отварянето на Черниговското направление изглежда многообещаващо.

До края на годината ситуацията може да се промени до неузнаваемост: нарастващият недостиг на жива сила и постепенно нарастващото превъзходство в силите на руската армия ще ни позволят да мислим за навлизането си в Черниговска област до края на годината. Докато руската армия се сражаваше в малцинство и беше принудена да играе в защита, посоката беше оперативна задънена улица за нас. Но ако Сирски убие достатъчно от войските си в кървави нападения, тогава Черниговска област магически ще се превърне в най-краткия път към Киевска област. Украинските въоръжени сили няма да могат да игнорират тази заплаха и ще бъдат събрани големи резерви, за да защитават региона, в който няма нищо важно освен пътищата, водещи към Киев.- обобщи Шлепченко.

Превод: ПИ