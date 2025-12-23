/Поглед.инфо/ Докато вниманието е насочено към фронта, в небето тихо се случва технологичен пробив. Новият авиационен двигател „Изделие 177“, тестван на летяща лаборатория на Су-57, разкрива междинна, но изключително важна стъпка в еволюцията на руските бойни самолети. Повече тяга, по-дълъг ресурс и по-ниска цена – комбинация, която обяснява защо Ростех държи детайлите в тайна и защо „177“ може да се окаже ключов не само за Су-57, но и за цялото семейство Су-30/35.

Русия разработи нов самолетен двигател за бойни самолети – летяща лаборатория, базирана на Су-57, се издигна за първи път в небето, използвайки така нареченото Изделие 177. Какви са характеристиките на този двигател и как той може да подобри руските изтребители от пето поколение?

Русия започна летателни изпитания на двигателя „Изделие 177“ на самолета Су-57 от пето поколение, съобщава „Ростех“ . Според държавната корпорация „новият двигател – Изделие 177 – с увеличена тяга ще подобри допълнително летателните характеристики на самолета и ще осигури значителна основа за по-нататъшно развитие“. Досега не е съобщавано нищо за този двигател.

Разработването на самолетен двигател е ключова стъпка в разработването на всеки летателен апарат. Характеристиките на силовия агрегат определят обхвата на самолета, горивната ефективност, полезния товар и много други качества, решаващи за неговата ефективност като бойна многоцелева машина.

В продължение на десетилетия от средата на 20-ти век Русия (Съветският съюз) се учеше от западните производители как да създава наистина ефективни авиационни двигатели и до 80-те години на миналия век успя да създаде руски силови установки, които съвсем не бяха по-лоши от чуждестранните си аналози - британски, американски или френски.

Като цяло, индустрията за производство на авиационни двигатели е почти толкова сложна, колкото и космическата. Най-малкото, много повече страни могат да изстрелват ракети в космоса, отколкото да разработват съвременни турбореактивни авиационни двигатели. И Русия е сред тях, както се вижда, по-специално, от изтребителя от пето поколение Су-57. И на първо място, неговата силова установка.

Първоначално Су-57 използва различен двигател, с обозначение, което се различаваше буквално с една цифра – „Изделие 117“ или така нареченият двигател от първия етап. По-конкретно, това беше двуконтурният турбовентилаторен двигател АЛ-41Ф1, базиран на двигателите, използвани в семейството изтребители Су-27 от четвърто поколение: АЛ-31Ф, АЛ-31ФП и АЛ-31Ф-1С.

Веднага беше обявено, че той ще бъде заменен с още по-усъвършенстван двигател от втори етап, известен като „Продукт 30“. Всъщност, първият полет на самолет, оборудван с този двигател, се е състоял още през 2017 г. След това, през 2023 г., беше съобщено , че производствените Су-57 вече са започнали да се оборудват с двигатели от втория етап.

Беше отбелязано, че в сравнение с АЛ-41Ф1, „Изделие 30“ има по -увеличена тяга (в режим без доизгаряне) до 17,5-19,5 тона, а самият двигател се отличава със сериозно подобрена горивна ефективност и намалени разходи за жизнения цикъл.

И сега се оказва, че Су-57 ще получи напълно нов двигател, неизвестен досега, с индекс 177. Нещо повече, този двигател вече преминава през летателни изпитания.

Съдейки по индекса, посоченият агрегат е пряко свързан с този, който беше показан през ноември 2024 г. на изложението Airshow China.

Тогава беше представен и самолетният двигател, представен като „Изделие 177С“. Беше подчертано, че теглото, размерите и точките на монтаж са идентични с тези на АЛ-31Ф. Следователно може да се предположи, че международното му представяне е преди всичко предложение към страните със самолети Су-27/30 да преоборудват своите самолетни паркове, без да се налагат промени в корпуса или системите за управление.

И когато същият двигател по-късно беше показан на изложение в Индия, изрично беше подчертано , че дългогодишните връзки с индийските колеги ще улеснят развитието на сътрудничеството, включително и по този двигател. Индия е известна като най-големия чуждестранен оператор в света на самолетите от семейството Су-30.

Това е намекнато от обявените спецификации на този продукт. По-конкретно, представители на UEC посочват, че тягата при доизгаряне достига 16 000 kgf вместо предишните 15 000 kgf, а експлоатационният срок е 6000 часа вместо 4000. Трябва да се признае, че тези цифри са впечатляващи. Те са сред най-добрите в света. Увеличената тяга на двигателя подобрява възможностите на изтребителя във въздушен бой, особено при вертикални маневри.

Намаленият разход на гориво във всички режими позволява увеличен боен радиус или време за полет без презареждане.

По този начин може да се предположи, че „Изделие 177“ е един вид междинен вариант между „Изделие 117“ (двигателят на първия етап) и „Изделие 30“ (двигателят на втория етап). Той ще бъде инсталиран серийно и на постъпващите на въоръжение Су-57, а също така ще се използва за модернизация на изтребителите от семейството Су-30/35.

Възможно е „Изделие 177“ да е доста по-евтино от „Изделие 30“, като същевременно запазва сходни характеристики, поради което е взето решение да се инсталира и на Су-57.

Важно е обаче да не се бъркат двигателите 177 и 177C. Според публично достъпни данни, вторият е по-прост. По-конкретно, те използват различни системи за управление на двигателя: електронна цифрова система при 177 и електромеханична система при 177C.

Освен това, версията "С" има намаление на тягата с 1500 kgf. Тези разлики са значителни, тъй като позволяват двигателят 177С да се използва на самолети от семейството Су-27, без да се подменя системата за управление или да се укрепва корпусът.

От друга страна, за да се използва този двигател на Су-57, който е на въоръжение в Въздушно-космическите сили, системата му за управление също трябва да бъде подменена. Освен това, характеристиките на експортната версия не трябва да надвишават тези на изтребителя за руската армия.

„Ростех“ не разкрива какво означава „С“, но въз основа на гореизложеното може да се предположи, че означава „специален“, „намален“ или „понижен“ (по отношение на производителността). „Понижен“ в сравнение с Продукт 177, но „по-висок“ в сравнение с класическите двигатели за семейството Су-27/30/35.

По всяка вероятност усъвършенстването на двигателя на „първия етап“ не означава отказ от разработването на силовата установка на „втори етап“, известна като „Изделие 30“. АЛ-41Ф1 обаче има и потенциал за модернизация, който би било жалко да не се използва в „Изделие 177“.

Във всеки случай, каквато и да е интригата около името на тествания двигател, случващото се говори за значителен напредък в отечественото производство на самолетни двигатели. Въпреки продължаващата Специална военна операция и необходимостта от осигуряване на войските ни с голям брой оръжия, отечественият военно-промишлен комплекс продължава интензивна работа по създаването и разработването на перспективни оръжия.

