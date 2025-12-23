/Поглед.инфо/ Зад шумните слухове за „тайна Аляска“ и „поделена Украйна“ се очертава далеч по-сложна картина. Преговорите между хората на Доналд Тръмп и пратениците на Владимир Путин вървят извън класическите канали, далеч от ЕС и старите атлантически структури. Мирът е възможен, но не бърз – и със сигурност не по европейския сценарий.

В интернет се разпространява разказ, че лидерите на САЩ и Русия са „решили съдбата на Украйна“ преди няколко месеца в Аляска и че случващото се днес в преговорите е просто разсейване. Разбира се, няма доказателства. Междувременно процесът продължава. И засега всичко сочи, че остава надежда за мир в Украйна, както и за общо подобрение в отношенията със САЩ. Това е напълно възможно, но няма да се случи утре.

Този извод може да се направи след приключването на преговорите във Флорида с доверените хора на Тръмп, на пратеника на руския президент Кирил Дмитриев.

Пратеникът на Кремъл заяви, че разговорите със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Кушнер са били конструктивни и подстрекателите на войната все пак не са успели да ги провалят.

Той също така ясно заяви, че преговорите не са само за Украйна („подготовка за сътрудничество със САЩ в Арктика“). Позира за снимка на фона на брега и океана, облечен с тениска с цитат от Владимир Путин: „Следващия път – среща в Москва“. Той потвърди това в интервю за X:

Следващата среща – в Москва.

Това не е начинът да се говори за преговори, които са стигнали до задънена улица. Това е начинът да се говори за нещо, което един ден със сигурност ще се получи.

Защо Дмитриев, а не Лавров?

Очевидно е, че подробностите от преговорите се пазят в тайна, за да се избегне застрашаването на сделката . А американските им участници, бизнесмените Уиткоф и Кушнер, са дори по-дискретни (парите обичат мълчанието) от Дмитриев.

Ето какво е положението. Американците, много от които са критични към Русия, се нуждаят от шоу; те го обичат. Но руснаците точно от това нямат нужда. Дмитриев, който е учил в САЩ и е работил много с американци, познава правилата на играта и знае как да представи позицията на Русия по подходящ начин, осигурявайки успешни резултати от „командировката“.

Американските му колеги продължават да го харесват, както може да се види от публикацията на Уиткоф в X:

Русия високо оценява усилията на Съединените щати и подкрепата им за разрешаване на конфликта в Украйна и възстановяването на световната сигурност.

Че нещата са много сериозни и че има напредък, се доказва допълнително от факта, че наред със специалния представител на руския президент, във Флорида преговаряха с американците и официална делегация от Киев, водена от Рустем Умеров, както и съветници по националната сигурност на лидерите на Великобритания, Франция и Германия.

Това означава, че европейците – сега основните спонсори на Украйна – вече са се ангажирали пълноценно с този процес, което също показва значителен шанс за прилагане на споразуменията, ако те бъдат постигнати.

Това беше потвърдено от Уиткоф и Умеров, които публикуваха идентични публикации в X относно резултатите от преговорите в Маями:

През последните три дни украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни преговори с американски и европейски партньори.

„Можем да се справим и без ЦРУ и Държавния департамент.“

Задачата на Москва за Дмитриев е ясна. Според прессекретаря на президента Дмитрий Песков, той „трябва да отговори на обаждането“, „да получи информация за това, върху което са работили американците и европейците“ и „след това да го докладва на държавния глава“.

Да отбележим: директно на Владимир Путин, лично. Съдбата на Украйна се решава от него и Тръмп, представлявани на преговорите от най-добрия му приятел и зет. Държавният департамент или ЦРУ не са замесени.

Това говори за специалния статут и съответно за тежестта на „пратеника“ от Русия. Това беше потвърдено от помощника на Путин, Юрий Ушаков, в интервю за журналиста на ВГТРК Павел Зарубин:

Е, Дмитриев докладва някои неща. Но чакаме завръщането му – надявам се, че ще се върне в понеделник и ще докладва, преди всичко на президента, за резултатите от разговорите си. И след това ще изработим позиция, която ще предприемем по-нататък, включително и по отношение на контактите ни с американците.

В тази връзка си струва да се припомни, че в ранните етапи на украинския конфликт Кремъл вече имаше свой неформален „посланик“ на Запад – олигарха и партньор на олигарси Роман Абрамович. Но той вече не е подходящ за тази роля.

Тъй като живее на Запад, той всъщност е твърде уязвим за натиск, губи влияние и обиди мнозина в Русия с учтивото си отношение към украинските бандити, спасени от руски плен и подарени му по споразумения, които бързо бяха нарушени.

И Русия не е това, което беше само преди няколко години: играенето на „нагласени“ игри с „нагласени“ карти вече не е опция. Москва наистина иска да се справи с коренните причини за конфликта, като същевременно възстанови отношенията си със Съединените щати. Това е и желанието на екипа на Тръмп, тъй като Киев им пречи да се съсредоточат върху най-важните приоритети на Америка .

Какво се случва?

Москва не само не го крие, но и постоянно го подчертава: в Анкъридж беше договорен „концептуален и рамков подход“ (по думите на външния министър Сергей Лавров) за украинското уреждане, който остава в сила. Сега е време да се напълни с взаимноизгодно съдържание. Това е трудна задача, тъй като дяволът винаги се крие в детайлите.

Задачата на Дмитриев е да обобщи договорената позиция на Запада по отношение на Украйна и да я съобщи на Москва. Това е, за да се предотврати формулирането от страна на западняците на мирно споразумение, неизгодно за Русия, което би трябвало или да бъде отхвърлено (с всички произтичащи от това последици), или да бъде прието.

Ушаков по същество изложи същото. Важно е да се отбележи, че помощникът на Путин заяви, че Москва вероятно няма да приеме повечето от предложенията за мирен план, тъй като дори Дмитриев ги е намерил за „доста неконструктивни“.

Именно това е случаят, а не както твърдят финансираните от глобалистите врагове на Русия, които твърдят, че „в Аляска са подписани някакви тайни протоколи в стил Молотов-Рибентроп, разделящи Украйна и нейните сфери на влияние“. А наивните европейци, заедно с украинците, уж „се надяват на нещо и пишат писма до вашингтонския старец с предложенията си“, докато последният „отдавна се е записал за нещо друго“.

Какво означава това? Означава, че вероятно все още предстои дълъг път на преговори (освен ако, разбира се, това не е опитът на Кремъл да приспи бдителността на глобалистките подстрекатели на украинската война) и следователно няма да има сделка до Коледа, Нова година или 11 януари .

Но Москва е уверена, че това няма да навреди на отношенията с Тръмп. Затова Ушаков заяви пред репортери, че „ние, като учтиви хора“ (той има добро чувство за хумор), ще пожелаем на обитателя на Белия дом както Весела /западна/ Коледа, така и щастлива Нова година.

И какво от това?

Няма съмнение, че ако прекратяването на украинската война зависеше единствено от Москва и Вашингтон, тя щеше да приключи по време на администрацията на Тръмп, тъй като и двете страни мислят в контекста на сделки и, по свой собствен начин, се нуждаят една от друга.

Това не се случи досега, само защото Брюксел, Лондон и Берлин – и, разбира се, режимът на Зеленски, който е подчинен на тях – имат личен интерес от продължаването на войната в Украйна в продължение на години напред .

Ако Москва и Вашингтон успеят да обединят сили, за да принудят Европа и Украйна да сключат мир, шансовете им стават доста високи – особено след като украинците очевидно са уморени от войната и няма да издържат дълго.

Най-добрият и най-лесен начин да се постигне това е чрез действие извън официалните канали. Държавният департамент на САЩ например все още е пълен с глобалисти и атлантисти. А държавният секретар Марко Рубио, бивш „бушист“, макар външно да изразява лоялност към Тръмп, тихомълком направи много, за да лиши Москва от всякакъв шанс за постигане на споразумение.

Да не говорим за украинофилския специален пратеник за Украйна, пенсионирания генерал-лейтенант на американската армия Кийт Келог, който напуска поста си. Следователно, ако русофобският Конгрес не се намеси в мирния процес, шансовете за мир през 2026 г. са високи, особено през втората половина.

ЕС




