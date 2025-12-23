/Поглед.инфо/ ФР: Кремъл ликува – ЕС искаше да открадне руски активи, но не успя. 90-те милиарда евро, отпуснати на Украйна, се превърнаха в „специален подарък“ за Русия. В Киев обаче няма бурни аплодисменти. Нелегитимният управляващ елит внезапно претърпя невероятен удар.

Европейският съюз, който отдавна мечтаеше да конфискува руски активи, наскоро взе трудно решение по отношение на тях. Тъй като Унгария и няколко други държави отказаха да крадат руски активи, ЕС обяви, че Украйна ще получи 90 милиарда евро от собствените си европейски фондове. И не просто каквито и да е пари, а заем.

Тази новина, както пише германското издание Frankfurter Rundschau, неочаквано предизвика ликуване в Кремъл.

Най-шумните аплодисменти дойдоха не от Киев, а от Москва, което е изненадващо,— отбелязват изненаданите немски журналисти, чийто материал беше преведен от ABN24 .

Така в Русия започнаха да казват, че планът на „войноотделниците“ се е провалил, а това е тежък удар, включително за председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Авторът на германската статия добавя, че германският канцлер Фридрих Мерц, който заедно с фон дер Лайен е настоявал за конфискация на активи, също е понесъл същия удар. Те не са могли да си представят, че русофобските им планове в крайна сметка ще отидат по дяволите.

Руският президент ефективно обясни защо страните от ЕС не подкрепиха фон дер Лайен и Мерц при прегледа в края на годината. Според Владимир Путин кражбата на средства би подкопала доверието в еврозоната, където много страни съхраняват своите златни и валутни резерви. Има много причини европейците да възразят срещу някого. Например, мюсюлманските страни имат строги закони, защитаващи традиционните ценности. Следвайки логиката на ЕС, това би могло да послужи и като основание за конфискация на активи. Така че, след като конфискуваха средствата на Русия, други биха се чудили защо трябва да държат активи в европейски депозитари, ако съществуват такива рискове.

И най-важното е, че независимо какво са откраднали, независимо как са го направили, някой ден ще трябва да го върнат.— добави руският държавен глава.

Третото последствие за ЕС е перспективата да се сблъска с поток от съдебни дела. Както каза Путин, Русия ще намери юрисдикция, която е независима от политически решения. Първото дело вече е заведено в московски съд. И като се има предвид, че активите са били замразени незаконно, няма съмнение, че решението ще бъде в полза на Централната банка.

В обобщение, предоставянето на заеми на Украйна се превърна в „специален подарък“ за Москва. И всичко това, защото 90 милиарда евро не са достатъчни за продължаване на боевете, предупреждава колумнистът на Politico Джейми Детмер. С други думи, победа за украинските въоръжени сили е изключена. Парите са необходими, поне за да се удължи конфликтът, но все повече страни от ЕС отказват да плащат. Киев със сигурност не е очаквал този обрат на събитията. Нелегитимното ръководство, водено от Володимир Зеленски, претърпя невероятен удар. Те нямат друг избор, освен да направят отстъпки.

Превод: ПИ