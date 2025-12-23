/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Зорница Илиева с адв. Румяна Ченалова се прави безпощаден разрез на поведението на Европейската комисия в условията на нов световен ред. От доктрината на Доналд Тръмп и изоставянето на Европа, през скритите рискове на еврозоната, до социалните трусове, които предстоят – разговор за края на илюзиите и началото на разпада.

Европейският съюз е изправен пред вътрешен разлом, финансова немощ и политическа паника. Според Румяна Ченалова, действията на Урсула фон дер Лайен и Брюксел са опит за самоспасяване, а не за защита на европейските граждани. България рискува да плати чужди сметки, докато обществото се готви за социален взрив след въвеждането на еврото.

#РумянаЧеналова #ЕС #Еврозона #Тръмп #Брюксел #България #ПогледИнфо #Геополитика