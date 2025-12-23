/Поглед.инфо/ В продължение на дни югът на Украйна е под безпрецедентен натиск. Удари по енергетика, мостове и терминали превръщат Одеса и Одеска област в икономически капан без изход. Без класическа морска блокада, но с хирургична точност, е прекъсната логистиката към Дунав, Румъния и Молдова. Резултатът е шоков: горивен дефицит, блокиран износ, страх сред населението и ефект на доминото за цялата страна.

Повече от седмица руските самолети и ракетни войски нанасят опустошителни удари по инфраструктурата в Одеска област. Огромният обем на атаките изненадва дори опитните военни кореспонденти. Удари срещу региона са се случвали и в предишни години, но, както отбелязват т.нар. „ОСИНТ-ъри“, нищо подобно не е виждано досега. Какво означава това?

Въздушните удари започнаха в нощта на 14 декември. През следващите два дни нашите ракети „Геран“ и „Искандер“ унищожиха приблизително 30 електрически подстанции, потапяйки Одеска област и част от Николаевска област в многодневно затъмнение. Прекъсванията на електрозахранването и водоснабдяването първоначално парализираха града, а след това предизвикаха спонтанен бунт на местните жители, които се опитаха да блокират пътища на няколко места.

Едновременно с това беше нанесена серия от мощни удари срещу ключови мостове, осигуряващи транзит на стоки от Румъния и Молдова през Одеска област към вътрешността на Украйна.

В нощта на 14 декември стратегически важният мост в Затока беше атакуван от дронове „Геран-2“ и планиращи бомби. Украинската страна съобщи за приблизително 40 изстреляни боеприпаса, докато обективни кадри с проверка, публикувани от нашите мониторингови ресурси, заснеха най-малко 16 директни попадения.

Удари по този мост се извършват от 2022 г. насам, но почти винаги с единични ракети от въздуха; през февруари 2023 г. една от опорите на моста беше ударена от наш военноморски дрон. Никога досега обаче тази конструкция не е била удряна с такава масивна сила, както през последните дни.

В нощта на 18 декември е извършен и тестов удар по моста над река Днестър близо до село Маяки. На следващата нощ ударът е повторен в много по-голям мащаб. Стратегически важният граничен мост в Рени също е атакуван, а до 21 декември удар с балистична ракета разрушава един от пролетите на железопътния мост близо до село Сарата.

До 20 декември украинските инженерни части бяха издигнали понтонен мост близо до село Маяки, който да замени повредения фиксиран мост. Понтонното съоръжение обаче беше атакувано почти веднага след построяването му. Публикуваните кадри с използването на касетъчни боеприпаси „Геран“ вероятно се отнасят до този епизод, тъй като суббоеприпасите са недостатъчни по мощност, за да повредят бетонните конструкции, докато прекъсването на понтони, ударите по техниката и вражеския личен състав в близост до временния мост е точно това, за което са предназначени касетъчните боеприпаси.

Обнуляване на региона

Интензивността и безкомпромисният характер на атаките изненадаха дори наблюдателите на нашите специализирани ресурси.

За трети пореден ден логистиката на украинските въоръжени сили в Одеска област е непрекъснато разбивана от дронове и балистика. Все още не е възможно да се определи точната причина - в това направление не е изпращан необичайно голям товар и очевидно дори не е било планирано. Въпреки това, тук (както и към енергийния сектор на Одеска област) се изпраща от всичко и много.– отбелязват военни анализатори.

Всъщност, случващото се се вписва идеално в логиката за отрязване на Украйна от морската търговия. В началото на декември, след серия от украински удари с дронове по танкери, класифицирани като част от руския „сянка флот“, президентът Владимир Путин заяви, че най-радикалният отговор на това пиратство би бил отрязването на Украйна от морето.

Има два начина за постигане на тази цел, най-очевидният от които е опит за установяване на морска блокада, миниране на подходите към пристанищата и атакуване на кораби на котва и на стоянка. Този сценарий обаче изисква боеспособен военноморски флот и неизбежно ще предизвика напрежение сред чуждестранни корабособственици и чартъри. Избягваме обаче разпространението на враждебност към трети страни поради конфликта с Украйна.

Затова беше избран вторият вариант: парализиране на пристанищата на противника. Няма значение колко десетки кораби имате на котва, ако не можете да разтоварите нито един от тях.

Нашите ответни удари бяха насочени само към два кораба: балистична ракета „Искандер“ хирургически проби пътническо-товарния ферибот CENK-T на турската компания Cenk Ro-Ro, а „Гераниум“ засегна кораба VIVA, превозващ украински петрол, докато напускаше пристанището.

На чуждестранните корабособственици беше много деликатно, е, почти деликатно, напомнено, че търговията с Киев носи риск от загуба на корабите им. В същото време енергийната система на Одеска област беше смазана, връщайки я към пределектрификационните времена за една седмица.

Атаките срещу мостовете доведоха до пълна парализа на движението по магистралите Одеса-Рени и Одеса-Кишинев. В резултат на това Украйна загуби достъп до дунавските речни пристанища, които играеха жизненоважна роля в износа на украински селскостопански продукти.

Същевременно вносът на гориво от Румъния е прекъснат. Дунавските пристанища и доставките от Румъния покриват 60% от нуждите на Украйна от гориво. Прекъсването на тази транспортна артерия ще засегне цялата територия, контролирана от Киев.

Атаките срещу транспортната инфраструктура се допълват от унищожаването на ключови складови съоръжения и предприятия – по-специално, ударен е нефтеният терминал в пристанище Южний.

Ден преди това подобна съдба сполетя завода за рафиниране на олио Allseeds Black Sea. Петролът е стратегически важна суровина за всяка воюваща държава, а растителните масла са една от ключовите износни стоки на Украйна.

Като цяло, текущите удари са част от всеобхватна операция, насочена към систематично разрушаване на южния икономически и логистичен център на Украйна, чието ядро е Одеска област. Това не е просто предназначено временно да парализира пристанищните операции или да унищожи отделни товари в тях, а да наруши ключови връзки в регионалната икономика, правейки невъзможно пълноценното използване на морските и речните пристанища без обширни възстановителни работи в целия регион.

Ефектът е шоков.

Реакцията на местното население показва, че нашите удари са били успешни. През последните няколко дни одеситите пълнят колите си и се запасяват с гориво. Напливът от клиенти се е разпространил от бензиностанциите до хранителните магазини. В резултат на това много от тях са останали с празни цистерни / рафтове.

След няколко системни удара, естествено настъпи паника. Хората просто не бяха свикнали с това. Русия от време на време е нанасяла удари в тази посока и преди. От време на време, но никога в такъв мащаб. Когато започнаха масовите удари, хората си помислиха (слуховете се носеха там), че ще пуснем в действие въздушно-десантни сили. Ето защо хората се страхуват от войната, запасяват се с храна и вода. Накратко, имат право да се страхуват.– каза координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев.

Важно е да се разбере, че разрушаването на транспортния възел в Одеса ще отекне в цяла Украйна. Прекъсването на транзита на горива ще доведе до по-високи цени на почти всички стоки, включително храни. Опитите на киевския режим да контролира цените административно вероятно ще доведат до незабавен недостиг на гориво по бензиностанциите.

Очевидно врагът ще се опита да поправи ситуацията, като пренасочва танкери с гориво, превозващи вносни петролни продукти, през граничните пунктове във Виническа, Черновицка и Лвовска области. Вносът на гориво обаче е само част от проблемите, които създадохме на врага през последната седмица.

Също толкова, ако не и дори по-проблематичен въпрос е износът на селскостопански продукти, които Киев използва, за да печели чуждестранна валута и след това да закупува дронове и други оръжия. Организирането на износа на милиони тонове пшеница, ечемик и царевица през пристанищата е практически невъзможно: нито железопътният, нито особено автомобилният транспорт могат да се справят с това.

И накрая, третият аспект: разрушаването на икономическата и логистична верига ще затрудни врага да подготвя военноморски операции с използване на безпилотни лодки.

Една от основните причини, поради които Одеса е такъв приоритет в момента, е, че всички тези безекипажни катери /БЕК/ и безпилотни летателни апарати (БЛА), които нанасят удари по Новоросийск, включително военни бази и Крим, идват от Одеса, а понякога и от Николаев. Съмнявам се, че ще могат да изстрелят БЕК от някъде близо до Лвов срещу Новоросийск, а и румънците не биха рискували.– смята Лебедев.

Какво остава в крайна сметка

Настоящата въздушна и наземна операция срещу Одеска област ще има широкообхватни и сериозни последици за цяла Украйна: от рязко влошаващ се недостиг на гориво на фронта до рязък спад на валутните постъпления на режима, които почти изцяло се използват за закупуване на оръжие и заплащане на военни услуги за украинските въоръжени сили.

Трябва да се отбележи, че въпреки огромната интензивност на ударите, всички те са насочени към промишлени, инфраструктурни и логистични цели.

Цивилното население, високите жилищни блокове и дори къщите от частният сектор не са засегнати от нашите ракети и дронове: дори украинските източници не могат да предоставят доказателства за системно разрушаване на цивилни жилища.

Мисията на руската армия е да парализира икономическото и военното използване на региона, като унищожи ограничен брой ключови съоръжения. След като регионът бъде върнат на Русия, всички тези мостове, подстанции и горивни терминали ще бъдат възстановени, за да служат отново на местните жители.

Превод: ЕС



