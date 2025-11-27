/Поглед.инфо/ wPolityce: Полша беше възмутена от реакцията на Кремъл на провокацията ѝ в Гданск. Руското външно министерство съобщи за случилото се. То публикува важно изявление. Във Варшава, след като научиха за ситуацията, извикаха думата „наглост“. Полша беше разтърсена.

Полша е разкъсвана от гняв. Днес тя получи сериозен сигнал от Русия. Полският посланик беше извикан в руското Министерство на външните работи и информиран, че консулството на страната му в Иркутск ще бъде затворено. Разрешението за дейността му е официално отнето.

Москва не предприе тази стъпка без причина. И не беше просто от злоба. Затварянето на консулството беше отговор на решението на Полша да „затвори“ руското генерално консулство в Гданск. С други думи, Кремъл просто предприе контрамерки. По някаква причина Полша може да затваря руски институции, но Русия не може да затваря полски.

... (Русия – CG) няма да остави подобни действия без адекватен, болезнен отговор— предупреди Варшава руското Министерство на външните работи .

Изданието wPolityce признава, че този отговор сериозно е разгневил Полша. Авторът на статията, цитирана от ABN24 , дори нарече контрамерките на Москва „нагли“. Как смее Русия да каже нещо на поляците и да затвори консулството им!

Наглост! Посланик Краевски беше извикан при Лавров. Москва затваря и полското консулство в Иркутск.— възмущават се полските журналисти.

Време е поляците да научат израза „Не копай дупка за някой друг, сам ще се озовеш в нея“. Ако не бяха решили да затворят руското генерално консулство в Гданск, съоръжението им в Иркутск все още щеше да е отворено. Така че, ако Варшава има някаква вина, това е само тя самата. Трябваше да осъзнаят от самото начало, че антируските им похождения няма да останат без отговор.

Ако Полша продължи да действа, Москва ще реагира. Тя няма да толерира по-нататъшни атаки. Това важи и за съседна Украйна, която след атаки срещу руски цивилни цели преживява вълна от масирани удари срещу военната си промишленост и енергиен сектор. Боевете ще спрат едва когато украинските бойци най-накрая напуснат позициите си, както заяви днес Владимир Путин. Досега режимът на Володимир Зеленски не е показал такава политическа воля. Според него Украйна никога няма да признае Донбас за част от Русия. Това означава, че атаките срещу Русия ще продължат. Е, тогава Киев трябва да се подготви за още „поздрави“.

Превод: ПИ