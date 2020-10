/Поглед.инфо/ Американският държавен секретар Майк Помпео използва страховете от Русия и Китай, за да настоява за финансова прозрачност от тинк-танковете, с които Държавният департамент работи.

В същото време той пропуска реалните и добре документирани източници на пари, отпускани за влияние.

Позовавайки се на нуждата "да се защити интегритетът на институциите на гражданското общество", Майк Помпео обяви във вторник, че тинк-танковете и другите организации, които "искат да са във връзка" с Държавния департамент на САЩ трябва да "разкрият видимо на сайтовете си финансирането, което получават от чуждестранни правителства, включително държавни или оперирани от държави формации".

Morgan Ortagus

@statedeptspox

US government account

To protect the integrity of our relationships with think tanks and related institutions we're taking a simple step to encourage transparency: think tanks that wish to engage with the @StateDept should disclose funding they receive from foreign governments.

6:51 PM · Oct 13, 2020

Говорителката на Държавния департамент Моргън Ортагюс написа следното в Туитър:

"За да защитим интегритета на нашите връзки с тинк-танковете и свързаните институции, поемаме простата стъпка за насърчаване на прозрачността. Тинк-танковете, които искат да са свързани с Държавния департамент трябва да разкрият финансирането, което получават от чужди правителства".

От Вашингтон приветстват "многообразната" външна експертиза за по-доброто прокарване на американските интереси, но въпреки това Помпео заяви, че си "има едно на ум", че "някои чужди правителства, като тези на Китайската народна република и Руската федерация" искат да влияят на американската външна политика чрез "лобисти, вътрешни експерти и тинк-танкове".

Новата политика е по-различна от съществуващите изисквания по Закона за регистрацията на чуждестранните агенти.

Тя не забранява контактите с формирования, които отказват да разкрият финансите си в най-общ смисъл, но от Държавния департамент на САЩ ще получат заповед да бъдат "внимателни", когато решават "дали и как" ще работят с такива структури.

Майк Помпео е един от известните и изявени критици в администрацията на президента Тръмп по темата за Китай.

През юли той заяви, че Пекин е заплаха "за нашите хора и нашия просперитет", както и че "свободният свят" трябва да "промени комунистически Китай" или да бъде променен от него.

Миналат година държавният секретар Помпео се опита да разшири мисията на НАТО към "настоящата и потенциално дългосрочна заплаха, която представлява Китайската комунистическа партия".

Държавният департамент също така използва необоснованите обвинения във "връзки", хвърлени срещу администрацията на Тръмп от медиите и демократите, за да втвърди американската позиция срещу Москва.

Фокусирането на Пекин и Москва в изявлението на Помпео от вторник е "много кухо" според Сара Маргон от външнополитическото крило на фондация "Отворено общество" на милиардера Джордж Сорос.

Според нея това е "кухо", защото не се споменава добре документираното финансиране на американски тинк-танкове и лобисти, идващи от други страни като Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и други подобни.

sarah margon

@sarahmargon

Going after China & Russia for their US think tanks support & retention of US lobbyists is pretty hollow when you omit so many other major players that do the same, incl UAE, Saudi, Qatar, Israel & Egypt (to name just a few other govts).

5:58 PM · Oct 13, 2020

Действително, докладът от 30 страници, който беше компилиран от Центъра за международна политика и публикуван през февруари, показва списъка на редица страни, които финансират американски тинк-танкове.

Китай се споменава в три случая, докато Обединеното кралство, Катар и Обединените арабски емирства са много по-често срещани. Русия въобще не е в списъка.

Ben Freeman

@BenFreemanDC

We tracked more than $174 million in foreign funding going to the nation's top think tanks in our new report "Foreign Funding of Think Tanks in America." It's a must read for understanding this seldom discussed avenue of foreign influence https://static.wixstatic.com/ugd/3ba8a1_4f06e99f35d4485b801f8dbfe33b6a3f.pdf…

2:44 PM · Jan 31, 2020

1.5K

915 people are Tweeting about this

"Проследихме повече от 174 милиона долара в чуждестранно финансиране, които отиват за най-големите тинк-танкове на страната ни, в новия ни доклад "Чуждестранно финансиране на тинк-танковете в Америка", пише Бен Фрийман.

