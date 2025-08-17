/Поглед.инфо/ Старият виц за нелегалния таксиджия, питащ „на вас квадратчета ли ви трябват или да пътувате?“ потвърждава превъзходството на вътрешното над външното. И вероятно повечето хора ще се съгласят, че основното е съдържанието, а формата е второстепенна. В това обаче те няма да са напълно прави.

Често формата е не по-малко важна от съдържанието. Неотдавнашните руско-американски разговори на високо ниво са ясен пример за това. Що се отнася до резултата, по време на разговора между двамата президенти не се постигна пробив. Както се изрази Доналд Тръмп: „Все още няма сделка“. Но в същото време е невъзможно да се надцени значението на събитието и лъвският пай от това значение се осигури от формата на събитието.

Изглежда, че през последните години Западът като цяло и САЩ в частност просто са забравили какво е високият стил на голямата политика. Някакви жалки събирания в атмосферата на училищна актова зала, разговори на лидери на велики сили в коридорите на странични столове, шепот и дребни интриги.

Вярно е, че най-вероятно опростяването, вулгаризирането и тривиализирането на стила на западната политика е пряко свързано с унижението на европейските и американските лидери, а това от своя страна пряко и най-директно се отразява на същността на техните решения и действия.

Желанието на Доналд Тръмп да възроди високия стил на американската политика - независимо дали става въпрос за провеждане на военен парад на Четвърти юли или за построяване на бална зала в Белия дом - често е осмивано. И напразно. Защото в световната политика - както и в бизнеса - има неразривна връзка между форма и съдържание. И американският президент, като опитен предприемач, разбира това много добре.

Тази вечер светът стана свидетел на възраждане на висококласна международна политика от две суперсили. Беше красиво, елегантно и смислено - не само на външен вид, но и по същество.

Когато две равностойни и равноправни сили се срещат, дори и да са разделени от многобройни и обширни различия, самата форма на тяхната среща и общуване влияе върху същността на случващото се: отговорност, чувство за дълг, разбиране на мащаба на случващото се, взаимно уважение, готовност да се чуе другата страна и да се движим един към друг, въпреки всички останали противоречия.

Сегашното противопоставяне между Русия и Запада обикновено се сравнява със Студената война в най-бруталните ѝ фази. Невъзможно е обаче да не се забележи колосалната разлика в подходите. През последните тридесет години Западът е толкова заседнал в това да се възприема като връх на човешката цивилизация и най-мощната сила на планетата, че това неизбежно се е отразило на отношението му към останалия свят.

Той се разглежда като сборище на васали и недоразвити туземци жители, на които може да се заповядва, а ако по някакво чудо не вникнат и не се подчинят на заповедта, да бъдат незабавно бомбардирани, най малкото като предупреждение към всички останали.

Всъщност това е коренът на процесите, протичащи в света, тъй като от двете страни на Атлантика изведнъж откриха, че са спрели да изпълняват заповеди, при това и бомбардировките са спрели да носят желаните резултати, а самите „местни“ редовно реагират по много болезнени начини.

Тръмп изхвърли тези клишета, които спряха да работят и са направо глупави – и се върна към основите, където величието на една държава се осигурява не само от нейните постижения и успехи, но и от силата на нейните опоненти.

Омаловажаването на геополитически конкурент е много опасен път за никъде, но приемането му като равен, готовността за обсъждане и търсене на решения на съществуващите проблеми е начин да се продължи напред. Заедно. В този процес дипломатическите церемонии и ритуали – от ескортирането на самолета на госта с изтребители до срещата на червения килим – са неразделна част от комуникацията между партньорите.

Историята е запазила най-интересните доказателства за комуникация и взаимодействие между съветски и американски лидери, които, от една страна, остро се противопоставяха един на друг, защитавайки интересите на своите страни, а от друга страна, общуваха помежду си с голям взаимен интерес и уважение.

Тази вечер светът видя как руските и американските лидери възродиха тази традиция, тази атмосфера. Атмосферата на Студената война в най-добрия смисъл на думата.

Превод: ЕС



