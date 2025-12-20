/Поглед.инфо/ Какво следва след войната в Украйна? Саймън Ципис в предаване с д-р Владимир Трифонов чертае мрачна, но хладно-логична картина: мир по руски условия, стратегическата битка за Одеса, изчерпването на НАТО и геополитически вакуум, в който Европа остава без роля. Започва преразпределение на света, а старият ред си отива.

Във втората част на разговора Саймън Ципис прави мащабен геополитически анализ: от края на военния ресурс на Украйна, през блокадата на Одеса и невъзможността НАТО да воюва без Турция, до глобалната договорка между Доналд Тръмп и Владимир Путин за отстъпление към регионални интереси.

Европа изпада в стратегическа празнота, докато Африка, Близкият изток и Персийският залив се готвят да запълнят вакуума – под сянката на глобални финансови играчи като BlackRock.

Това не е прогноза за утре – това е карта за следващите 100 години.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=TtR5c5MyBuw

