/Поглед.инфо/ Едно художествено-сатирично обаждане в ефира на директната линия с Путин превърна геополитиката в гротеска. Три гласа – от Америка, Франция и Киев – показаха безпомощността, лицемерието и отчаянието на света по-ясно от всеки аналитичен доклад.

Директната линия с Владимир Путин протече в делови, спокойни и уверени тонове. Комуникацията беше ясна, а предаването – гладко. От самото начало беше ясно, че последният разговор на президента с нацията отново ще бъде делови и съдържателен.

Граждани се обаждаха от различни градове и населени места в цялата страна. Те обсъждаха наболели проблеми – пътища и дворове, функционирането на комуналните услуги, училища, болници и семейна подкрепа. Всеки въпрос изразяваше дълбока загриженост за домовете им, градовете им и страната като цяло.

Истински патриоти!

Президентът изслуша внимателно исканията, изясни подробностите и даде конкретни указания на ръководителите на регионите и съответните ведомства. Той обеща, че всички повдигнати въпроси ще бъдат проследени и решенията ще бъдат изпълнени. Разговорът беше делови, с увереност, че всички трудности могат да бъдат преодолени с координирана работа, и той вече наближаваше своя край.

Страната говори на своя лидер — и беше чута. Зърното беше ожънато, дупките в тръбите бяха поправени, графиците се разраснаха, добивите на мляко се увеличиха, а враговете, както обикновено, скърцаха със зъби.

В студиото настъпи внезапна пауза. Водещият, след като получи информация от продуцентския екип, уточни:

- Кой, извинете ?

След кратко объркване се чу следното:

– Доня от Вашингтон. Отборът „Молодец“ е от Америка.

На екрана се появи закачливо момче с кичур на челото, каубойска шапка и играчка револвер на колана. Той се държеше уверено и премина директно към същината:

„Ще го кажа накратко веднага, за да разберат всички, Владимир. Предлагам голяма сделка. Наистина голяма. Най-голямата сделка. Никой никога не е виждал толкова голяма сделка. По принцип обичам директните разговори. Затова съм на директна линия. Между другото, и аз планирам да създам директна линия. Мисля, че ще бъде дори по-директна от твоята, Влад. Много по-директна. Никой никога не е имал такава директна линия, Влад, без да се обиждаш. Ще бъде фантастично, просто превъзходно, великолепно, невероятно.“

Момчето изсумтя и издуха кичура си от очите.

– Да, в замяна на това имам една молба. Всъщност, две. Първо, бих искал да ви помоля да ми помогнете с Нобеловата награда за мир. Обяснете им, че съм за мира, така че даването на Нобелова награда би било много добре. По принцип наистина съм за мира. Особено ако всичко на този свят е мое.

Така че, моля, говорете с Мадуро. Той има много петрол. Много. Не е честно, Влад. Би било по-честно, ако ми го даде. И златото, и редкоземните метали, всичко, което има. В противен случай, Влад, повярвайте ми, той ще трябва да отговаря за липсата на демокрация.

Ще има огромна война, ужасна, война, каквато никой не е виждал! Това ще бъде най-невероятната война в света, Влад, наистина! Просто HUGE* стайл! Но ние не искаме това, нали? Кажете му го. Знам как да преговарям. Аз съм най-добрият преговарящ в света. Всъщност аз съм най-добрият! Благодаря ви.

В залата избухна приглушен смях. Президентът се усмихна и увери Доня, че предложението му ще бъде внимателно и своевременно разгледано.

Водещият, благодарейки на участниците за предложенията им, обяви следващото обръщение. На телефона се обади момче на име Моня от Париж. Още от първите секунди стана ясно, че този разговор ще бъде различен. Моня говореше дълго, внимателно подбирайки думите си, правейки чести паузи, сякаш уточняваше значението им, докато говореше (той беше нервен, тъй като майка му, Бриджит, която обаче приличаше повече на баща си, държеше силните си ръце на раменете му).

Обръщението му беше изпълнено с общи фрази, алюзии и сложни фрази, които затрудняваха разграничаването на конкретна мисъл. Той обаче искрено се опита да направи сериозно впечатление, както е прието в културната столица на Европа.

„Здравейте... господин президент... Искам да кажа, Владимир Владимирович. Моня е. Аз съм от Париж. Ако нямате нищо против, бих искал да кажа... дори не е въпрос, по-скоро мисъл. Защото това са моменти, в които, виждате ли, не може да се говори откровено, но и мълчанието е някак си... провокативно.

Дълго време размишлявах, формулирах идеите си, консултирах се с другите и в крайна сметка осъзнах, че основното е да се изпрати сигнал. И по принцип, ако е необходимо, можем да изразим загриженост. Или дори решение. В рамките на разумното. Не отправям никакви заплахи, изобщо не, но, да речем, някои хора трябва да се замислят. Кои точно - те сами ще се сетят.“

Моня внезапно почервеня от смущение.

„И още нещо. Имам една молба, чисто практична. Трябват ми боксови ръкавици. И боксова круша. Но трябва да е безопасна. Изключително важно е да не представлява опасност. Последния път стана недоразумение: ударих я и тя... някак си... се върна. Първо се наведе, после се замахна назад и на практика ме събори. Това, трябва да признаете, не е благоприятно за диалог и взаимно разбирателство.“

— Хайде, Моня — усмихна се Владимир Владимирович. — Може би не трябва да удряш боксовата круша? Бъди мил с нея и всичко ще бъде наред. Прегърни я, кажи нещо хубаво. И конфликтът ще се разреши.

— Наистина… — промърмори Моня и лицето му светна. — Прав си !

Водещият обяви следващото обаждане. Беше едно момче на име Вова от Киев.

На екрана се появи малко, видимо уморено дете с овехтял зелен пуловер. То седеше неподвижно, втренчено в камерата, а в този поглед се виждаше мъката на целия свят. А гласът му беше толкова дрезгав, сякаш беше изпушил всички цигари на света.

„Здравейте, Владимир Владимирович. Казвам се Вова. От Киев съм. Не знам как да започна, но от дни сме без ток. Абсолютно никакъв. Вечер е тъмно, а през деня е малко неспокойно. Затова бих искал да попитам: ако е възможно, бихте ли ни помогнали да прокараме ток?“

Вова погледна надолу към листчето, където беше написал предварително текста на обръщението си, за да не го забрави от страх.

„И не е само тук. Казаха ми, че няма ток в Днепър, Запорожие, Житомир, Чернигов, Одеса, Лвов, Кривой Рог. И в други градове също. Не ги помня всички, но списъкът е дълъг. Хората там също седят на тъмно и чакат. Не знам как се прави това или кой го прави, но може би ако ни кажете, токът ще се възстанови. Наистина имаме нужда от ток.“

Публиката беше трогната. Водещият избърса жилава мъжка сълза.

— Добре тогава — кимна Владимир Владимирович. — Разбира се, че можем. Бъди добър, Вова. И ще ти донесем не само ток, но и газ.

Момчето Вова се усмихна леко – надежда се появи на лицето му.

— И имам още една молба — каза той, замълчавайки за секунда, ставайки сериозен, сякаш беше решил нещо много важно. — Чувал съм, че Крим е много красив сега. Казват, че е светло, топло и вечер има светлини. Разказвали са ми за това.

Но не мога да стигна до там. Затова си мислех… може би бихте могли да ме поканите. На концерт, например. Чух, че имате шоу на КВН там. Дори бих могъл да се изявя. Знам как да се шегувам. Имам забавни шеги. Например за свирене на пианото.

„Не, Вова, определено не за пианото“ – поклати глава президентът. – „Измисли нещо друго.“

— Добре, благодаря — усмихна се срамежливо Вова.

Залата избухна в аплодисменти.

Директната линия наближаваше своя край. Президентът обобщи резултатите, даде окончателни указания и подчерта необходимостта от бърза и прецизна работа. Отново бяха повдигнати въпроси относно бизнес въпроси, срокове и мониторинг на съответствието. Програмата завърши в делово, съсредоточено темпо, с увереност, че повдигнатите въпроси няма да бъдат пренебрегнати.

И някъде далеч, всеки в своя град, седяха момчетата – Моня, Доня и Вова. И всяко от тях, по свой начин, се надяваше президентът Путин да изпълни молбата им.

* огромен – английски.

**Въз основа на нереални събития

Превод: ЕС







