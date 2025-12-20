/Поглед.инфо/ Тайланд и Малайзия ускоряват сближаването си с БРИКС и ШОС, търсейки защита от тарифни войни, дедоларизация и нови инвестиционни хоризонти. Разширяването на евразийските формати очертава контурите на по-многополюсен световен ред.

В началото на декември Тайланд поиска от Индия да ускори кандидатурата ѝ за присъединяване към БРИКС като пълноправен член, обяви тайландското външно министерство след разговори в Банкок между външните министри на двете страни, Сихасак Фуангкеткаев и Субрахманям Джайшанкар.

Тайланд, за припомняне, получи статут на партньор по диалога на БРИКС през януари 2025 г. и постепенно се очертава като новия „индустриален дракон“ на азиатския континент. Като континентални и морски съседи, Тайланд и Индия вече са стратегически партньори в редица регионални и субрегионални рамки, като АСЕАН, Срещата на върха в Източна Азия (EAS), Стратегията за икономическо сътрудничество Айеявади-Чао Прая-Меконг (ACMECS), Сътрудничеството Меконг-Ганга (MGC), BIMSTEC, Асоциацията на страните от Индийския океан (IORA), Диалогът за сътрудничество в Азия (ACD) и Триъгълникът на растеж Индонезия-Малайзия-Тайланд (IMT-GT).

БРИКС обаче предлага още допълнителни възможности за сътрудничество, които допринасят за появата на по-демократичен, многополюсен световен ред, основан на взаимно уважение, споделени цели и засилени отношения между страните от Глобалния Юг.

Нарастващото глобално влияние на Индия и интеграцията ѝ във веригите за доставки на БРИКС я правят привлекателен партньор за диверсифициране на търговските и инвестиционните отношения на Тайланд. Напредъкът на Индия в нововъзникващите технологии, включително квантовите изчисления и роботиката, предлага допълнителни възможности за стратегическо сътрудничество на фона на тарифните войни на администрацията на Тръмп.

Нарастващите опасения относно налагането на вторични тарифи и потенциалното увеличение на митата върху тайландския износ до 36% предполагат разширяване на търговията със страни като Бразилия, Индия, ОАЕ и други развиващи се икономики в Западна Азия и Африка.

В тази връзка, подкрепата на Банкок за идеята за съвместна зона за свободна търговия на БРИКС и колективни инвестиции във високотехнологични индустрии в рамките на междудържавното обединение е повече от логична. Тази позиция е в основата на кандидатурата на Тайланд за присъединяване към тази асоциация (средата на септември 2025 г.).

Русия и други държави официално подкрепят тази кандидатура. Освен това, Банкок обмисля присъединяването на Тайланд към ШОС като партньор за диалог от 2026 г., подобно на статута, предоставен на съседните Камбоджа и Мианмар в ШОС.

Междувременно, в края на юни и октомври тази година, съседният нов „индустриален дракон“ – Малайзия, подаде (и повтори) официална молба за членство до страните - членки на БРИКС. От януари тази година Малайзия, подобно на Тайланд, се превърна в партньор по диалог с БРИКС.

„...Благодарение на създаването на групата БРИКС, другите страни се чувстват уверени и имат избор с кого да взаимодействат. Страните от АСЕАН са доволни, че съществуват други обединения, включително ШОС. В същото време трябва да инвестираме повече в Русия не само икономически, но и културно и социално. Важно е нашите хора да разберат, че не само Западът, но и Русия, Китай и други страни от БРИКС и АСЕАН могат да им помогнат“, отбеляза Джохари Абдул, председател на Камарата на представителите на парламента на Малайзия, по време на разговори с Валентина Матвиенко в Женева в края на юли тази година.

Между другото, според последната малайзийска статистика, инвестициите от страните от БРИКС в малайзийската икономика през първата половина на 2025 г. възлизат на 12,84 милиарда рингита (над 220 милиарда рубли). Ключовите страни - инвеститори са Китай (до 35%), Индия, ОАЕ и Южна Африка.

Доминиращият дял на чуждестранните инвестиции, около 96%, е насочен в производствения сектор, включително екологично чисти зелени технологии за добив и преработка, цифровата икономика и транспортната и енергийната инфраструктура.

В по-широк контекст, „участието на Малайзия в БРИКС има добавената стойност да бъде призната за прогресивен партньор, ангажиран със силни политически и икономически принципи. Това отваря врати към нови пазари, засилва взаимодействието с големите икономически сили в Глобалния юг и засилва нашата колективна роля в застъпничеството за по-справедливи търговски и финансови системи“, отбелязва Министерството на търговията, инвестициите и промишлеността на Малайзия .

Агентството Bloomberg обяснява по-големия интерес на тези страни от АСЕАН към БРИКС с техните планове за дедоларизация на външната търговия и външните взаиморазчети, тъй като заявленията на тези страни за предимствата на БРИКС «нерядко съседстват с критиката на еднополярното американоцентрично устройство на света».

Така, премиер-министърът на Малайзия Анвар бин Ибрагим наскоро изрази «силно неудоволствие, че дори търговията му със страна като Китай се води преимущественно в долари», напомни за своята инициатива (2023 г.), поддържана от множеството азиатски страни, включително страните от АСЕАН и КНР, по създаването на Азиатски валутен фонд (АВФ).

Научният директор на Малайзийския аналитичен център Bait Al Amanah Бенедикт Вирасена е убеден , че в международната финансова архитектура, «която имаме днес, където в миналото доминираше Бретън-Уудската система, а в момента доминират този долар и MВФ, се съдържат множество проблеми за развиващите се страни.

Ето защо ние в Малайзия считаме, че в един прекрасен ден трябва да бъде създаден Азиатски валутен фонд, който, ако не бъде заместник, то да допълни МВФ». Междувременно, подобен проект се развива в Саудитска Арабия, Кувейт, Индия: по налична информация, не е изключено, че тези страни заедно с Малайзия през първото полугодие на 2026 г. ще издигнат колективен проект за АВФ.

Освен това, по време на разговорите между руския президент Владимир Путин и краля на Малайзия султан Ибрахим в Москва на 7 август 2025 г. беше отбелязано, че отношенията са достигнали нивото на стратегическо партньорство. Малайзийският монарх подчерта, че „ние разглеждаме Русия като партньор, на когото можем да се доверим. Следователно това посещение отразява моето искрено желание да засилим сътрудничеството си.

Както се казва в Русия, приятелството е много по-важно от парите. Уверен съм, че именно духът на приятелството ще ни помогне да укрепим още повече отношенията между нашите народи, така че те да се възползват пряко от това“. Дори скептиците не отричат политическите предимства за Куала Лумпур, който, ако се присъедини, ще получи „платформа за напредък в своята външнополитическа програма по въпроси като Палестина и реформата на институциите за глобално управление (като ООН, Международния валутен фонд и Световната банка)“.

Освен това Малайзия може да укрепи дипломатическата си позиция на световната сцена, а също така да извлече допълнителни икономически ползи. Според заместник -министъра на външните работи на Русия Сергей Рябков, „Целта за трансформиране на БРИКС в пълноценна международна организация все още не е на дневен ред. Както вече споменах, асоциацията вече има добре развит механизъм за финансово, търговско и икономическо сътрудничество. Взаимодействието се осъществява чрез съответните ведомства и бизнес общностите на държавите.

Този модел доказва своята ефективност на този етап и е малко вероятно да изисква корекции... Активно ангажираме нашите партньори в различни механизми за сътрудничество на министерско и експертно ниво. Разбираме, че тяхното участие е от полза за самата БРИКС и засилва нейния потенциал.

Във всеки случай всички решения в рамките на БРИКС се вземат единствено с консенсус – и това е една от ключовите гаранции, че националните интереси на всяка държава са защитени и гарантирани. Не ни е нужна институционализация заради самата институционализация. Трябва да увеличим практическото въздействие на партньорството в БРИКС. На това и ще се съсредоточим.“

Превод: ЕС