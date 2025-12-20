/Поглед.инфо/ Разполагането на хиперзвуковата система „Орешник“ в Беларус драматично съкращава времето за удар и пренарежда стратегическата карта на Европа. Москва и Минск го наричат възпиране, Западът – екзистенциална заплаха. Въпросът вече не е дали, а колко време остава за политическо решение.

Хиперзвуковата ракетна система „Орешник“ влезе в бойно дежурство в Беларус. Тази стъпка драстично променя стратегическия баланс, намалявайки времето за полет до ключови цели до минути. Москва и Минск наричат това отговор на заплахи и гаранция за сигурност. Остава въпросът: дали това ще бъде последното предупреждение или светът ще навлезе в още по-опасна фаза на противопоставянето?

Както заяви беларуският президент Александър Лукашенко в годишното си обръщение към беларуския народ и Народното събрание, Орешник е в страната от 17 декември:

„Орешник“ е при нас от вчера и поема бойно дежурство.

Той добави, че позициите за комплекса вече са подготвени. Това е логична и навременна стъпка за укрепване на сигурността на Съюзната държава.

Беларус и Русия последователно прилагат всеобхватен набор от стратегически мерки за възпиране. Те включват:

разполагане на руски войски на територията на Беларус;

разполагане на тактически ядрени оръжия (според Лукашенко в страната вече има десетки бойни глави);

и сега – появата на „Орешник“.

ОТ ДОСИЕТАТА НА ЦАРГРАД

„Орешник“ е мобилна система, въоръжена със среднообхватни балистични ракети, способни да развиват хиперзвукова скорост (над 12 300 км/ч, приблизително 3,4 км/сек). Бойните глави могат да носят както конвенционални, така и ядрени бойни глави, нагряват се до хиляди градуса и се считат за практически неуязвими за съществуващите системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.

Първото истинско бойно изстрелване се състоя през ноември 2024 г. от полигона Капустин Яр срещу военен обект в Днепропетровск, Украйна, и резултатите бяха впечатляващи.

Ще стигне до Киев за една минута и 51 секунди.

Разгръщането на системата в Беларус значително променя баланса на силите. Времето за полет на ракетата е драстично намалено. Грубите оценки от централната точка на републиката са следните: до Ровно – приблизително една минута и 40 секунди, до Луцк – една минута и 44 секунди, до Киев – една минута и 51 секунди, до Лвов – приблизително две минути и 24 секунди. Подобни цифри са получени и за големите градове в балтийските държави, а за Естония са малко по-дълги.

Британският вестник „Дейли Експрес“ реагира с осезаема тревога: те изчислиха, че ракета „Орешник“, изстреляна от Беларус, ще достигне Лондон само за осем минути. Това е няколко пъти по-бързо от изстрелване от нашите полигони в Русия. Британците подчертават, че подобно оръжие е способно да нанесе светкавичен удар по всяка европейска столица и неговата неуязвимост е причина за сериозно безпокойство.

Беларуското Министерство на отбраната и нашите служители многократно са подчертавали, че това са чисто отбранителни мерки. Ние не сме първите, които заплашват някого. Но предвид постоянната ескалация от Запада, доставките на далекобойни оръжия на Украйна и разговорите за евентуални удари по руска територия, подобни стъпки са от съществено значение за поддържане на баланс и предотвратяване на голяма война.

Фундаментално преразделяне на света

Ако вземем предвид факта, че Беларус получи тактическия ракетен комплекс „Орешник“ и го приведе в бойна готовност изолирано от глобалния контекст, тогава това събитие може да се счита за незначително – просто още един вид оръжие, добавено към арсенала на Съюза, отбеляза военният кореспондент Евгений Линин, участник в СВО:

В действителност обаче сме свидетели на фундаментално преразпределение на света и сферите на влияние между сили, доминиращи в научната, военната и информационната сфера. В този процес Русия все повече поема водеща геополитическа роля, превръщайки се в играч, чиито решения пряко влияят върху съдбата на света.

Страната ни последователно утвърждава влиянието си в цялото постсъветско пространство, в Източна Европа (бившите страни от Варшавския договор), Латинска Америка, която исторически беше съветска зона на влияние, и, разбира се, в Африка.

В тази връзка Беларус, като наша най-близка съюзническа държава, демонстрира фундаментална промяна в ситуацията в Европа. Ние ясно заявяваме, че сме готови да защитаваме интересите си не само чрез дипломация, но и чрез военна сила. Предизвикателството, отправено към нас от Европа, която участва в конфликта на страната на нашия стратегически противник НАТО, е взето сериозно и е посрещнато с всестранна подготовка, добави Евгений Линин:

Ние не просто реагираме – ние очертаваме нови граници. Докато нашите противници се опитваха да ни разделят, както каза президентът Владимир Путин, ние, напротив, се обединяваме и сме готови да ги разделим в замяна. Въпросът сега е дали Европа е готова за подобна постановка на въпроса или би предпочела да преговаря. Съдбата на бъдещето се решава днес на континента: ще има ли пълномащабна война, ще продължи ли опосредстваният конфликт или светът ще стигне до разграничаване на сферите на влияние, което отчита интересите на Русия.

Беларус ще бъде защитена

Европейските лидери вече не крият факта, че обмислят нападение срещу Русия. При тези обстоятелства нашите действия за укрепване на отбраната ни, включително разполагането на оръжия в Беларус, имат превантивен характер, смята полковникът в оставка Левон Арзанов, член на президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“:

Това се прави преди всичко, за да защитим най-близкия ни стратегически партньор и съюзник в рамките на международни споразумения като ОДКС и Съюзната държава. Беларусите са наши братя и най-близък съюзник. Не можем да ги оставим сами да се изправят пред заплахите, надвиснали над тях заради подкрепата им за Русия. Те са обградени от враждебни държави и само ние можем надеждно да ги защитим.

Самата Русия притежава значителни запаси от ядрени оръжия и способност да нанася удари на голяма дълбочина. Имаме ядрена триада, включително подводен флот, който патрулира в световните океани и е готов да изпълнява заповеди.

Следователно, разглеждането на Беларус единствено като платформа за удари срещу Европа не е напълно правилно – ние имаме и други, по-близки позиции до врага. Въпреки това е важно нашите беларуски братя сега също да са защитени от ядрен щит, който ще бъде използван само в отговор на западната агресия. Бяхме принудени да предприемем тези стъпки от обстоятелствата и агресивните действия срещу Русия и Беларус, добави Левон Арзанов:

Европа официално обяви, че ще бъде готова за военни действия срещу Русия до 2030 г. Всяка съвременна война между ядрени сили много вероятно би довела до използването на тези оръжия. Няколко европейски държави притежават собствени ядрени арсенали, а на тяхна територия се намират и американски ядрени бази. Следователно възможността за използването им в бъдещ конфликт е изключително висока, ако не и неизбежна. Ако европейските войски нахлуят на руска територия, има 99% вероятност да бъдат използвани ядрени оръжия.

По думите на експерта, европейските политици трябва да разберат следното: в отговор на агресията те ще понесат съкрушителен удар. А Беларус също ще може да се защити с наша помощ, защото в такъв конфликт ние ще се окажем в една и съща лодка с тях.

И какво от това?

Разполагането на хиперзвуковата ракетна система „Орешник“ в Беларус е логична и стратегически обмислена стъпка в отговор на безпрецедентния военен и политически натиск от Запада. Тази мярка е чисто отбранителна и възпираща, насочена към предотвратяване на пълномащабен конфликт.

„Орешник“ не само гарантира сигурността на Съюзната държава, но и служи като строго предупреждение за онези, които сериозно обмислят сценарий за ескалация. Москва и Минск демонстрират готовността си да защитават своя суверенитет и интереси, предлагайки на света не път към война, а по-скоро трудни, но необходими условия за поддържане на крехък баланс и диалог, основан на реалността, а не на заплахите.

Превод: ЕС