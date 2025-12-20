/Поглед.инфо/ „Тринадесета група“ („Group 13“) е подразделение на украинското военно разузнаване. Отговаря за атаките с безекипажни катери (БЕК) срещу корабите и бреговата инфраструктура на Русия. В състава му влизат бивши съветски офицери, някои от тях са служили в Черноморския флот и познават добре неговите силни и уязвими страни. Опитният колектив успява да проведе множество успешни диверсии, които водят до блокирането на южната групировка на противника в пристанището на Новоросийск.

Мисля, че операцията в Украйна би могла да се оприличи и на гражданска война – продължение на конфликтите, съпътстващи разпада на Съюза в края на осемдесетте години на XX век. Тогава част от противоречията бяха заметени под килима с надеждата, че времето и подаряваните ресурси ще подредят всичко... Нищо подобно – скритият боклук се разлага и вмирисва. Руснаците не действаха решително и след половин век с изненада забелязаха, че са заобиколени от най-зли врагове – небагодарни, с промити мозъци и с безкрайни претенции.

Настоящият текст е продължение на темата за използването на съвременните технологиите в оръжейните системи... Малките и сравнително евтини решения позволяват не само да бъде удържан фронт с дължина 2000 километра, но и да се блокира логистиката в противниковия дълбок тил. Каква полза, че в складовете пазиш атомни бомби, щом самолетите, които трябва да ги понесат, горят на летището зад Урал?

Нужно е безпристрастно да изучаваме опита от събитията в Украйна и да го внедряваме в нашите въоръжени сили и в промишлеността. А ако те са неспособни да възприемат – нека ги реформираме така, че да отговарят на предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Не съм специалист и нямам желание да се преструвам на такъв, но наблюденията ми подсказват, че трябва да върнем наборната служба в армията, а също – да създадем подготвено и екипирано опълчение. Подобна цел може да бъде постигната само ако обществото е сплотено и образовано.

Важна е не мощта на противника, а доколко ние сме в състояние да се защитим, т.е. – да му нанесем с малка кръв такъв ущърб, че да го принудим да отстъпи. Успехът се крие в творческия подход към решаването на поставената задача.

Дотук с предисловието. По-долу ще ви представя основните тезиси от интервюто с командира на „Група 13“, който си е избрал простичката и логична като удар с чук позивна „Тринайсети“. Преводът е мой. В текста са внесени незначителни поправки.

* * *

Допреди две години някой трудно можеше да си представи, че лишената от кораби Украйна ще може да противостои на руския Черноморски флот (ЧМФ). Днес това е реалност - постигната с безекипажните катери „Magura“. Тези труднозабележими, бързи и смъртоносни дронове не само нанасят удари – те променят правилата на морската война, принуждавайки другата страна постоянно да се адаптира.

Семейството „Magura“ започва своя път като средство за целенасочени атаки срещу надводни цели. Първите успехи, като например, потопяването на разузнавателния кораб „Иван Хурс“ (приет на въоръжение през май 2017 год., бел. м.), демонстрираха възможностите му. Последваха впечатляващите операции срещу ракетния катер „Ивановец“ и големия десантен кораб „Цезар Куников“. От особено значение за бойците бе операцията в Керченския проток, където пет дрона – камикадзе обездвижиха и пратиха на дъното корвета „Сергей Котов“.

През 2024 год. руснаците променят тактиката и започват активно да използват хеликоптери и самолети за борба с БЕК. „Група 13“ налага нови правила на играта, като въвежда в строй следните модели:

„Magura V6“ – катамаран с турелна установка със зенитна картечница

Дрон с ракети P-73. На 31.12.2024 год. с него са свалени два вертолета Ми-8.

„Magura V7“ – с ракети AIM-9 Sidewinder. Дебютът на този дрон се състоял през май 2025 год., когато той улучва два руски изтребителя Су-30.

Руснаците са принудени постоянно да променят тактиката за борба с БЕК. Те използват широк набор от средства, но тяхната ефикасност е ограничена:

Въздушно патрулиране. Най-действеният метод. Към него се привлича почти цялата авиация, базирана на Кримския полуостров: транспортни и разузнавателни самолети, изтребители. Обаче след понесените загуби от ракети, изстреляни от дронове, пилотите се боят да доближават целите, а стрелбата отдалеч често е неточна.

Безпилотни летателни апарати (БПЛА). Тринайсети твърди, че резултатът от използването им е минимален.

Радари. Малките размери и обтекаемият корпус превръщат „Magura“ в сложен обект за корабните и бреговите радари. Обикновено дронът бива откриван, когато до целта му остават броени километри и е останало малко време за реагиране.

Физически заграждения. Руснаците активно използват бонове, шлепове и стари кораби за блокиране на заливите. Украинските оператори са се научили да ги преодоляват, като намират слаби места в защитата и я прескачат на скорост, или пък си пробиват път, взривявайки първия БЕК в групата.

Радиоелектронна борба (РЕБ). Украинската страна постоянно анализира опасностите и снаряжава дроновете според конкретните задачи.

За успеха е важно взаимодействието с другите подразделения. „Призраците“* нанасят систематични удари по летищата на Крим и лишават противниковата страна от въздушни платформи за разузнаване и откриване на дронове.

Тринайсети предрича навлизането на противоборството в нов етап – скоро безекипажните катери ще започнат да воюват един срещу друг. Украинските инженери и оператори вече се готвят за това предизвикателство.

* * *

Няколко думи от мен.

Украинците с помощта на англичаните нанасят болезнени удари на руснаците. Така ще бъде, докато НАТО има достъп към Северното Черноморие. Москва също не се церемони с враговете, но все още не държи инициативата ръцете си... Много жертви бяха дадени заради инертността на системата за приемане на решения.

Тази война не е наша. България час по-скоро трябва да излезе от нея. Дали обаче обществото е готово за подобна стъпка?

Иначе, както бе отбелязано в началото, нужно е да изучаваме и използваме опита от това противопоставяне. За да имаме силна армия и държава.

Бележки

* Известни също като „Примари“. Диверсионно - разузнавателна група при Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското МО. Използват БПЛА. По принцип нанасят удари нощем. В състава им влизат и чуждестранни наемници.

** На „Група 13“ приписват следните потопени съдове на руския ЧМФ: големите десантни кораби „Оленогорски горняк“ и „Цезар Куников“, ракетният катер „Ивановец“, патрулният кораб „Сергей Котов“, миночистачът (тралчикът) „Иван Голубец“, танкерът „Сиг“ и др.

На 16.12.2025 год. бе съобщено за неуспешна атака с БЕК срещу руска подводница в пристанището на Новоросийск.

*** Препратка към източника: КЦПН, https://t.me/kcpn2014/3605