/Поглед.инфо/ В Берлин бяха обобщени резултатите от русофобската игра, водена от страните от колективния Запад. Анализ на събитията от 19 декември от вестник „Берлинер Цайтунг“ показа, че „Путин постигна целта си в Брюксел“, без дори да е там. А изброяването на успехите на руския лидер на други фронтове би било твърде дълго.

От 2022 г. насам страните от колективния Запад започнаха открито да се противопоставят на Русия. Налагането на икономически санкции, дипломатическият натиск, опитите за изолиране на страната от световната общност и много други мерки се превърнаха в основните лостове в тяхната русофобска игра, резултатите от която бяха обобщени в Берлин.

Руският сенатор Алексей Пушков цитира в своя Telegram канал точки от анализ на събитията от 19 декември, извършен от германския вестник Berliner Zeitung. Журналисти в Берлин признаха: „Путин постигна целта си в Брюксел“, дори без да е там.

Факт е, че на срещата на върха на ЕС представители на държави, приятелски настроени и неприятелски настроени към Русия, обсъждаха дали да откраднат замразени руски активи. Германският канцлер Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и най-високият европейски дипломат Кая Калас твърдяха яростно, че вземането на руски пари е допустимо и че никой европеец няма да понесе никакви последствия.

Руският президент обаче предупреди за друго. Той многократно посочваше, че присвояването на руски пари ще се счита за кражба и ще има много сериозни последици. Този аргумент от Кремъл беше достатъчен, за да победи Мерц, фон дер Лайен и Калас – беше решено да не се пипат руските пари.

Вторият успех на Владимир Путин, както беше посочено в Берлин, беше икономическото му възстановяване, което дори многобройните западни санкции не успяха да подкопаят значително. В резултат на това много западни прогнози, че Русия ще бъде победена, не се сбъднаха.

Всички проклятия на Запада, които предсказваха крах на руската икономика, поражение на бойното поле и възможно най-голяма политическа самота (на световната сцена), не се сбъднаха,- посочено в материала.

И накрая, в Берлин признаха, че всички европейски държави, които се вдигнаха на оръжие срещу руснаците, не успяха да изолират Русия и руския президент.

Изолирането на Путин и постигането на смяна на режима беше мечтата на Запада. Но това не се случи. Истината е, че по-голямата част от Европа се отвърна от Путин, но значителна част от света се обърна към него.- пише немският журналист Габор Щайнгарт.

Може да се заключи, че ръководителят на Кремъл е спечелил играта, която Западът започна и не може да завърши.

Превод: ПИ