/Поглед.инфо/ Мнозина нормални хора сега си задават риторичния въпрос „как е възможно“ по повод параноичната русофобия, достигаща до откровен расизъм, на ЕС, НАТО, Париж, Берлин, Лондон и други представители на така неречения колективен Запад. За бандеровския режим в Киев, балтийските неонацисти и полските шовинисти всичко е ясно от родово-клиничната им диагноза, но редом до тях се нареждат уж „велики държави“, някои от които с принос за разгрома на Третия райх във Втората световна война.

По някаква странна приумица на Времето в момента в ролята на „лидери на цивилизацията“ се подвизават некомпетентни, психически лабилни, безотговорни персонажи. Нерядко под тежка сексуална, нарко, корпоративна и корупционна зависимост. Достатъчни са голите хора под съпровода на „белия прашец“ в периода на Вируса в Брюксел, схемата за 4 милиарда евро излишни ваксини, водеща към съпруга на Урсула, както и куфарите с кеш в дома на италианска евродепутатка, последвана от далаверите на нейната сънародничка Могерини, до неотдавна първи дипломат на ЕС?!

В тази извратена, токсична среда корупцията е основна „неолиберална ценност“ и затова чудовищните кражби на хунтата на Зеленски, оценявани от американски анализатори от ЦРУ на … 48 милиарда долара, нежно се подминават от Брюксел и сателити като цена за „украинската саможертва“ в защита на Европа?! Много скъпо излиза на простосмъртните данъкоплатци, поемащи масрафа за войната, обогатяваща елитите. Безгласните спонсори денонощно са облъчвани с „руската заплаха“, превърната в универсална индулгенция за престъпленията на доминиращата в Европа каста на глобалистите-милитаристи под егидата на Сорос и Демократическата партия в САЩ.

Зад това безумие наднича нещо още по-страшно, а именно – кафявата сянка на нацизма. Очевидно Запада не се примири с разгрома на Третия райх и победата на СССР във Втората световна война. А червеното знаме над Райхстага в Берлин през май 1945-та и досега е като кост в гърлото на наследствените антикомунисти и русофоби. След разпада на СССР през 1991 г. в резултат от предателството на Горбачов, Елцин, Шеварднадзе, Яковлев, Кравчук, Шушкевич и висшата съветска номенклатура настъпи евроатлантическа, еднополюсна диктатура под мотото „Краят на Историята“. Идилията обаче приключи след като Путин най-сетне проумя, че няма накъде да отстъпва, защото зад него е само Москва и „партньорите“ му готвят югославски вариант…

И така се стигна до войната в бившата УССР, представяна от Запада като „непредизвикана агресия“. Всъщност абсолютно предизвикана от неонацисткия преврат срещу законната власт на президента Янукович през 2014-та, живата човешка клада в Одеса, геноцида срещу руския Донбас, забраната на майчин език, вяра и опозиция, американските биолаборатории за експерименти с етно-оръжие и приближаването на НАТО до сърцето на Руския свят. Има ли сравнение с Венецуела, обкръжена от военноморския флот на Тръмп? Да не говорим за Косово, Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Либия, Йемен…, включени в „националния интерес“ на САЩ на хиляди мили от Новия свят…

Историческият комплекс на Запада от СССР и Русия стигна дотам, че Брюксел на практика реабилитира нацизма. И чрез митологизацията на Бандера в Украйна, и чрез маршовете на балтийските колаборационисти-фашисти, и чрез кръстовете и черепите от реквизита на Вермахта върху „Леопардите“, навлезли в руската земя осем десетилетия след техните предшественици под командата на Гудериан и другите генерали на Фюрера.

Още малко остава и Адолф Хитлер ще бъде реабилитиран като талантлив художник, борец срещу болшевизма, славянството и православието?! Визионер за жизнено пространство на „чистата раса“ на изток за сметка на „орките“ и „ватенките“. Наследник на рицарите от Кръстоносните походи към светите места на християнството. Незаслужено сатанизиран от комунистите и техните агенти от западната интелигенция, изповядваща левите идеи след Втората световна война. Тенденцията се усеща в тона на наследниците на нацизма сред днешните елити в Германия и Европа, а естонската екстремистка Кая Калас официално заявява от името на ЕС, че Русия не е нападана, а само е нападала?! Тези дегенерати или не познават Историята за пети клас, или напротив – смятат, че Третият райх е бил призван да довърши делото на „Обединена Европа“ под командата на Наполеон в началото на XIX век. Продължението на комплекса виждаме в наши дни чрез трапанацията на Z-аналфабет популацията…

Може би поради тези опорни точки, спуснати от „началниците“, брюкселските подлоги от София наскоро гласуваха против Декларация на ООН срещу героизацията на нацизма, подкрепена от 120 държави от целия свят?