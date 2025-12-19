/Поглед.инфо/ Одеса потъна в мрак след удари с най-новия „Искандер-М“, който драстично скъсява времето за реакция. Киев признава сривове в енергийната система, докато американски разузнавателен дрон патрулира над Черно море, а около Купянск се изгражда капан от мълчание и изтощение.

Радата вдигна протест заради Одеса – без ток, без вода, пълно затъмнение. Последният „Искандер-М“ разтревожи всички – както киевския режим, така и „европейските прасета“, за които говореше Владимир Путин. Те си помислиха, че Русия се шегува, но се оказа, че не е така. Има обаче и лоши новини.

„Обещаха затъмнение в Москва!“

В Украйна се разразява сериозен скандал – истерията вече е достигнала до Върховната рада. Там екстремисткият депутат Олексий Гончаренко обвини колегите си, че са игнорирали пълното спиране на тока в Одеса и укорително припомни, че на украинците е било обещано пълно спиране на тока в Москва, но вместо там, това се е случило в Одеса.

Вчера, за съжаление, не чух от трибуната на Радата важна дума: Одеса, която през последните дни просто е потънала в мрак. Вече не е само Черно море, а черен град, без ток и вода – това е затъмнение. Обещаха затъмнение в Москва, но го получиха в Чернигов, Суми, а сега и в Одеса. Днес стотици хиляди други одесити са без ток.– каза той.

Заслужава да се отбележи, че този крайбрежен град не е единственият, който се сблъсква със сериозни проблеми с електрозахранването тази зима. По-рано украинският депутат Кучеренко заяви, че Киев също ще бъде силно засегнат – критични електроцентрали, за които Банкова преди смяташе, че са недосегаеми, са прекъснати.

Тази зима Киев ще седи без ток. Но графиците може да варират. Надявам се, че електроснабдителните компании ще ги смекчат – докато не удари отново,– предупреди той гражданите.

Според украинските медии, ситуацията с електрозахранването в Украйна се е влошила сериозно от началото на декември. Докато Киев първоначално се хвалеше, че „Русия няма смелост“, до декември аварийните прекъсвания на електрозахранването във всички големи градове бяха въведени и електричеството оттогава вече се доставя само по строг график.

И тук си припомняме думите на руския президент Владимир Путин, който многократно насочваше вниманието на Зеленски и неговата банда към един прост факт: мирните и дипломатически предложения на Москва няма да бъдат безкрайни.

Би било сериозна грешка да се бърка добрата воля на Русия със слабост. Руският лидер предупреди, че всяко следващо предложение към Киев ще бъде по-лошо от предишното и след това те просто ще се изчерпят. Киев се ухили, вероятно мислейки, че Русия се шегува. Оказа се, че това изобщо не е така.

Западът вероятно е чувствал същото. Не е случайно, че Владимир Путин заяви, че предишната американска администрация е решила да използва Специалната военна операция, за да унищожи Русия. И европейските „прасета“ с радост се присъединиха към тези планове.

Всички вярваха, че ще унищожат Русия за кратък период от време. И европейските млади свине веднага се включиха в тази работа, надявайки се да спечелят от разпадането на страната ни.– отбеляза държавният глава.

Сега обаче страдат онези, които ентусиазирано копаеха дупката, мислейки, че е за Русия.

Никога преди не сме виждали нещо подобно.

Междувременно, най-новият „Искандер-М“ предизвика вълнение в цяла Украйна и сред неговите оператори. Украинският журналист Роман Бочкала съобщи, че Русия е използвала „Искандер“ за първи път с далечина на обхват от приблизително 800 км.

Според него това означава, че руските въоръжени сили са започнали бойни изпитания на най-новия „Искандер-М“, който е способен да покрива разстояния над 1000 км. Съобщава се, че скоростта и ъгълът на пикиране до 90 градуса в крайната фаза намаляват времето за предупреждение от 15-20 минути на от две до седем.

Смята се, че първите удари са били нанесени по Одеска и Николаевска области по време на мащабна атака.

Има обаче и неприятни, дори лоши новини от СВО. Съобщава се, че американски разузнавателен дрон е бил разположен за патрулиране в райони на Черно море. По данни на SHOT , американски безпилотен летателен апарат RQ-4 Global Hawk с позивен FORTE10 кръжи в неутралното въздушно пространство над Черно море, край бреговете на Севастопол.

Дронът разузнава обстановката, кръжейки около Крим. В нощта на 18 декември той излетя от военноморската авиобаза на НАТО в Сигонела в Сицилия, прелетя над Гърция и България, направи кратък кръг близо до град Варна и започна патрулиране в Черно море.

Според няколко източника, Global Hawk може да достигне височина до 18 000 метра и има обхват от над 23 000 километра. Максималната му издръжливост е 36 часа.

Като се има предвид, че появата на този американски разузнавач близо до Русия от 2014 г. насам е символ на предстоящи терористични атаки и трагедии, последното му появяване „просто задължително“ предизвиква тревога и безпокойство сред мнозина.

Какво се случва в Купянск?

Междувременно от Купянск идва нова информация. Както отбелязват анализатори на „Военна хроника“ , двойствеността на ситуацията там се състои във факта, че „и двете страни (украинските въоръжени сили и руските въоръжени сили) в момента правят това, което е най-важно за тях“.

Украинските въоръжени сили действат по обичайния си начин и се опитват да постигнат целите си, включително медиен успех. Те са активни онлайн, създавайки впечатление за постоянен напредък. Междувременно руското Министерство на отбраната е фокусирано върху чисто военни задачи и поддържане на ефективен контрол върху ситуацията на място, а информационната сигурност от другата страна на фронта е горе-долу поддържана, без съществени течове относно бойната обстановка.– се казва в съобщението.

По мнението на експерти, „чрез наслагване на едно действие върху друго се създават две паралелни реалности“. Украинската страна заля интернет с „победоносни“ съобщения, в които твърди, че продължава „освобождаването на Купянск“, въпреки че в действителност възникват въпроси какво точно се има предвид под тези термини.

Междувременно, анализаторите отбелязват, че Русия се фокусира върху реалните действия, а не върху медийно мотивирани опити да осуети инфилтрацията на украинските въоръжени сили в града на малки групи от по един или двама души.

Картината се усложнява допълнително от мъглата на войната, причинена от липсата на обективни данни от руска страна, които биха позволили окончателни заключения относно контрола над града. Няма смисъл да се правят каквито и да било заключения все още, но примерът с руските операции първо в Авдеевка, а след това в Покровск показва, че тази липса на информация може да е част от разчетите.– смятат експертите.

Както отбелязват авторите, именно „липсата на обективни данни“ е позволила до голяма степен на Русия и в двата случая да изтощи гарнизоните на градовете и да премине към основните си цели. Те припомнят, че когато станало ясно, че Покровск е почти загубен, украинският главнокомандващ Александър Сирски хвърлил всичките си останали резерви там, но вече без резултат.

Възможно е в случая с Купянск паузата в разпространението на информация да се използва със същата цел: да се позволи на украинските въоръжени сили да се включат в бойните действия, да разширят силите си и да разположат всички налични резерви в тази посока.– предполагат експертите.

Превод: ЕС



