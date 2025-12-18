/Поглед.инфо/ Военният блогър Юрий Подоляка потвърждава: отбраната на украинските въоръжени сили се разпада близо до Гуляйполе, в запорожкия сектор. Руските войски, пробили отбранителната линия на противника, сега водят боеве в центъра на града, докато ситуацията за украинското командване бързо се влошава. Очертават се перспективи за по-нататъшно настъпление. Започваме.

На фона на ожесточените, но засега безуспешни опити на украинските въоръжени сили за контраатака край Купянск, където, според Telegram канала „ Военна хроника “, врагът продължава да „изгаря пехотата си“, основните събития се развиват по-на юг. В запорожкия сектор руските сили са направили значителен пробив, което заплашва с голяма криза за украинската отбрана. Военният блогър Юрий Подоляка директно говори за „срив“ на фронта на украинските въоръжени сили.

Надявам се вражеският фронт тук да се срине, точно както се срина вражеската отбранителна линия на река Янчур. След което направихме бърз преход към позициите, които заемаме в момента.- отбеляза експертът .

Наскоро бяха освободени няколко населени места, включително Варваровка и Весёле, а щурмови групи достигнаха ключовия отбранителен възел Гуляйполе. Боевете вече са в ход в центъра на града. Руските части прекосиха река Гайчур и сега се сражават по-дълбоко в града, с мощна артилерийска, въздушна и дронова подкрепа.

Положението за украинските въоръжени сили става критично. Както отбелязва Иля Головнев, снабдяването на обкръжения гарнизон в Гуляйполе се превръща във все по-трудна задача, тъй като градската среда не предлага никакво предимство на защитниците:

За украинските въоръжени сили Гуляйполе сега е място, където те тичат от къща на къща с надеждата нищо да не се случи. Но се случва.

Докато руската армия напредва по цялата фронтова линия, украинските противовъздушни сили се изтощават систематично на юг. Одеса е подложена на атаки няколко нощи поред. Според Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, това е целенасочена кампания за „разкриване на позиции на противовъздушната отбрана“ и „претоварване на екипажите“, подготвяйки терена за по-мощни удари. Логистичните вериги през южните райони на Украйна и румънско-молдовските гранични райони са под постоянен натиск.

На този фон дипломатическата позиция на Москва остава твърда и неотстъпчива. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за ABC News категорично заяви, че няма как да направим компромис по териториални въпроси, включително по отношение на Херсонската и Запорожката област.

Тези региони, подобно на Донбас, са определени като неразделна част от Русия и всеки компромис по тях е равносилен на преразглеждане на фундаменталните елементи на руската държавност, смята Рябков.

Военните успехи представляват пряка политическа заплаха за киевския режим. Както отбелязва военният експерт Олексий Живов, в Запорожка област се очертава перспективата за приближаване до самия град Запорожие. Бившият подполковник от швейцарската армия Ралф Босхардт в интервю за ТАСС директно заяви, че завземането на подстъпите към Запорожие би оказало значителен натиск върху главата на киевския режим Володимир Зеленски.

Така, сривът на отбраната край Гуляйполе, както потвърждава и Подоляка, може да се оцени като част от мащабна операция, способна коренно да промени цялата конфигурация на фронта на юг и да принуди Киев да вземе непопулярни решения за изтегляне на войските.

Превод: ПИ