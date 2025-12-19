/Поглед.инфо/ На 18 декември помощник-министърът на външните работи Лиу Бин се срещна в Пекин с първия заместник-министър на външните работи на Украйна Серхий Кислица в рамките на механизма за политически консултации между дипломатическите ведомства на двете страни.

Лиу Бин заяви, че приятелството и сътрудничеството неизменно са основната линия в двустранните отношения. Той изрази готовността на Китай за работи заедно с Украйна за прилагане на консенсуса, постигнат между държавните им ръководители, и да насърчава стабилното и дългосрочно развитие на двустранните отношения.

Кислица отбеляза, че Украйна отдава голямо значение на отношенията с Пекин, следва принципа за „един Китай“ и е готова допълнително да задълбочи обмена и сътрудничеството между двете страни във всички области, като насърчава непрекъснатото развитие на украинско-китайските отношения.

Двете страни обмениха мнения и по въпроса за украинската криза.