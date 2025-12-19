/Поглед.инфо/ „Напоследък Европейската комисия започна интензивни разследвания срещу китайски компании по Регламента за чуждестранните субсидии (FSR), като обект на задълбочени проверки в момента са CRRC и Nuctech, извършвани са и внезапни проверки на място срещу китайски дигитални платформи. Тези действия имат лош характер и са с ясно изразена насоченост и дискриминационен елемент, на което китайската страна се противопоставя категорично“, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун.

Той подчерта, че Китай очаква Брюксел незабавно да прекрати „необоснования натиск“ върху компании с чуждестранни инвестиции, включително китайските, и да използва предпазливо инструментите за разследване по Регламента за чуждестранни субсидии, като създаде справедлива, честна и предвидима бизнес среда.

Китай следи отблизо действия на ЕС и ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на китайските компании, добави говорителят.