/Поглед.инфо/ „Китай винаги е поддържал позицията, че икономическите и търговските му отношения с Европа се основават на допълващи се предимства и взаимна изгода, а сътрудничеството в тези сфери е резултат от съвкупност от фактори, включително различия в етапите на икономическо развитие и индустриалните структури на двете страни, както и промените в пазарното търсене“, заяви на вчерашна пресконференция Хъ Ядун, говорител на Министерството на търговията на Китай.

Заявлението му бе в отговор на въпрос относно коментарна статия на френския президент Еманюел Макрон, публикувана във „Файненшъл таймс“, където той твърди, че по време на последното си посещение в Китай е заявил ясно, че или икономическите отношения ще бъдат ребалансирани по пътя на сътрудничеството, или Европа няма да има друг избор, освен да прибегне до по-протекционистки мерки.

Отбелязвайки, че ЕС напоследък засилва търговските и икономическите ограничения спрямо Китай, Хъ Ядун посочи, че от началото на годината Брюксел е започнал 12 разследвания по механизма си за търговска защита и три разследвания по линия на чуждестранните субсидии срещу Китай, както и е забранил на редица китайски компании да участват в обществени поръчки и проекти за инвестиции „на зелено“ в държави-членки на ЕС.

Надяваме се, че ЕС ще противостои на протекционизма, ще поддържа отворени пазари, ще проявява сдържаност и предпазливост при използването на ограничителни търговски и икономически инструменти и ще осигурят справедлива, прозрачна, недискриминационна и предвидима бизнес среда за китайските предприятия в Европа, добави говорителят.