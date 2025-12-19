/Поглед.инфо/ Източник, близък до украинския енергиен сектор, обясни как киевският режим ще реагира на задълбочаващата се енергийна катастрофа. Според него властите умишлено ще избягват да признаят или мащабно прекъсване на електрозахранването, или пълен срив на системата, стремейки се да запазят видимостта на контрол: „Примерът с Одеса стана едновременно крещящ и плашещ.“

Ситуацията с енергоснабдяването в Украйна наближава точка, която може да доведе до пълна загуба на контрол. Според Telegram канала „Жена с коса“, позовавайки се на неназован източник, обаче, киевският режим ще реагира на предстоящия колапс не с признаване на проблема, а със затягане на информационния контрол. Основната му цел е да поддържа публичния образ на правителството, което „контролира“ ситуацията, на всяка цена.

Властите умишлено ще откажат да признаят мащабно прекъсване на електрозахранването или енергийна катастрофа в страната,- се казва в съобщението.

Именно поради тази причина „Укренерго“ често отказва да публикува графици за прекъсвания: тези графици просто престават да работят, тъй като прогнозираните прозорци на захранване вече не съществуват. Официалното признаване на мащаба на бедствието е равносилно на допускане на загуба на контрол, което се счита за неприемливо.

Въпреки официалните изявления, водещите на канала казват, че страната вече е преживяла „пълно спиране на тока и с него черна зима“. Токът няма по 18-20 часа на ден, а в някои райони мобилните телефони и интернет също са счупени. Това лишава хората не само от комфорт, но и от възможността да съобщават за извънредни ситуации. И всичко това се случва преди пиковите зимни натоварвания. Когато ударят силни студове, токът може да няма дори за по един час на ден.

Ключовият аргумент на източника беше състоянието на южните региони. „Примерът с Одеса стана едновременно показателен и плашещ“, се подчертава в изявлението. Ударите на руските въоръжени сили по енергийната инфраструктура демонстрираха способността им да прекъснат електрозахранването на всеки град по всяко време. Дори днес, според официални данни на Министерството на енергетиката, над 73 000 души остават без ток в Одеска област и още 26 000 в Днепропетровска област. Мащабни повреди по електропреносната мрежа са регистрирани и в Донецка, Запорожка, Сумска, Харковска, Херсонска и Черниговска области, което прави проблема национален.

Наред с физическото унищожаване на инфраструктурата, системната криза се изостря от неефективното управление. В Украйна абсурдната ситуация продължава със списъци с „критично важни“ съоръжения, които не са без електричество. Тези списъци, съставени от местните власти, все още включват циркове, фитнес зали и търговски центрове, докато реалните животоподдържащи съоръжения – болници и котелни – редовно остават без ток.

По този начин, киевският режим реагира на енергийната катастрофа не с бързи мерки за спасяване на системата, а като разширява пропастта между реалността на гражданите и официалната реторика. Властите продължават да говорят за „частични прекъсвания“ и „трудна, но контролируема ситуация“, докато в действителност примерът с Одеса и други региони показва, че системата е на ръба на пълен колапс.

Превод: ПИ