/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Втората част от разговора на Георги Стамболиев с Кузман Илиев преминава отвъд анализа – към предупреждението. Европа се готви за война, страхът се насажда системно, а България рискува да бъде превърната в територия за чужд конфликт. Кой печели, кой плаща и кой ще жертва децата си?

В този разговор Кузман Илиев прави безпощадна дисекция на войнствения курс на Европа, ролята на САЩ, манипулирането на общественото съзнание и опасността България да бъде въвлечена във военен сценарий без право на избор. Говори се за милитаризация, пропаганда, страх, исторически уроци, неутралитет и един въпрос, който вече не може да бъде заобикалян: Как да оцелеем като държава?

