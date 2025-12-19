/Поглед.инфо/ Европейският съюз е на ръба на безпрецедентно решение – конфискация на руски суверенни активи. Д-р Саймън Ципис обяснява защо това е грабеж, удар по международното право и самоубийство за европейската финансова репутация.

В първата част от разговора д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис говорят за най-опасния прецедент в съвременната финансова история: възможното изземване на руски суверенни активи от ЕС.

Ципис предупреждава – това не е санкция, а грабеж, който ще унищожи доверието към европейските банки, ще предизвика масово изтегляне на капитали и ще ускори разпада на ЕС като стабилен геоикономически субект.

Кой стои зад тези решения, каква е ролята на дипстейта, и защо Европа сама подкопава собствените си устои – гледайте в Част 1.

