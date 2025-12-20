/Поглед.инфо/ И така, известната датска банка Saxo Bank реши да се впусне в областта на пророчествата. Разбира се, тук не става дума за кристални топки или отвъдния свят. Прогнозата се основава на аналитични данни. Това, което тези смели банкери предсказват, хвърли света в хаос: според тяхната теория, биткойнът ще се срине през 2026 г., Великобритания ще се присъедини отново към ЕС през задната врата, а сватбата на известна американска певица ще предизвика голям бейби бум.

Според Saxo Bank , която редовно публикува шокиращи прогнози за следващите 365 дни в края на годината, ни очакват големи събития. Светът отново е зашеметен и объркан: изглежда, че този път датските банкови анализатори са надминали себе си.

Те вярват, че още през следващата година квантовите компютри ще могат да преодолеят всички известни в момента стандарти за сигурност. Това ще бъде точката на „мрежова катастрофа“: системите за криптиране, банковите преводи и дори портфейлите с криптовалута ще се сринат.

Това ще доведе до колапс на криптовалутите. Според тази прогноза стойността на биткойн ще падне до нула. Хората масово ще теглят пари от банкови сметки и ще инвестират в злато и сребро, което ще доведе до рязко покачване на цената на благородните метали на вълната от засилено търсене. Златото например ще струва 10 000 долара за грам.

Много странна прогноза се отнася до певицата Тейлър Суифт. Тя е малко позната у нас, но в Америка и съседните страни, както и в Азия, тази кънтри изпълнителка преживява истински бум.

Датски анализатори смятат, че Тейлър Суифт ще отпразнува пищна сватба през януари. Веднага след това тя ще обяви, че е бременна. Това ще предизвика огромен бейби бум сред многомилионната ѝ фен база. Освен това, този бейби бум ще повлияе на прогнозите на Международния валутен фонд и Световната банка, карайки ги да коригират прогнозите си за растежа на световния БВП с 1 процентен пункт годишно.

През 2026 г. ще избухне нов кръг от търговската война между Америка и Китай. Великобритания ще се опита да потуши бурята, която тази конфронтация ще отприщи на европейския пазар. Всъщност Лондон ще бъде принуден да се присъедини отново към ЕС през задната врата, отново стъпвайки в търговската орбита на ЕС, но без предишния си решаващ глас и привилегии.

Друга интересна прогноза: глобалната епидемия от затлъстяване ще бъде победена с помощта на нови лекарства, които активно се разпространяват в много страни през последните години. Нещо повече, от следващата година не само хората, но и животните ще започнат да приемат тези „чудодейни лекарства“ по препоръка на ветеринарни лекари.

