/Поглед.инфо/ Юрий Подоляка определя случилото се в Гуляйполе като безпрецедентно: изоставен батальонен щаб, секретни документи, техника и телефони без защита. Докато DeepState признава хаоса, в Киев настъпва „гробна тишина“, а обществото настоява за отговори – как укрепени позиции падат за дни, а командването губи контрол.

Ден преди това, нашите бойци от групата „Восток“ публикуваха видеоклип, който смая цяла Украйна. На кадрите се вижда как войници спокойно се движат около и в щаба на вражески батальон в Запорожка област. Очевидно командирите на украинските въоръжени сили са се евакуирали толкова бързо, че са били принудени да оставят огромно количество важна информация.

Блогърът Юрий Подоляка коментира поражението в Гуляйполе: „Не си спомням нещо подобно“. Междувременно на улица „Банкова“ се спусна „гробна тишина“, въпреки че въпросите ставаха „все по остри“. За повече подробности вижте репортажа.

Руски войници окупираха сграда в центъра на града, в която доскоро се помещаваше командният пункт на един от батальоните на 106-та бригада на Териториалната отбрана. Много украинци бяха изненадани, че войниците им са забравили различни гаджети и други устройства, съдържащи ценни данни.

Видеото показва знамена, работна тетрадка на командира, работна карта, лаптопи, смартфони, таблети, флаш памети и печати.- признава контролираният от Киев аналитичен център DeepState.

Даденият командир дори не е имал зададена парола на телефона си, който също е зарязан. По мнението на източника, този пропуск е станал по време на нападението на руските въоръжени сили на 18 декември.

Експертите не знаят защо толкова много командири, включително командири на роти, са присъствали в щаба. Един от командирите на роти почина след нашето нападение, защото не беше транспортиран навреме на безопасно място.

Очевидно е, че противникът е проникнал в района, вуднага след като сме го напуснали, и е заснел това „разопаковане“. Това видео потвърждава хаоса и проблемите в командването и контрола на войсковите части, които изискват незабавното внимание на висшето военно командване за по-нататъшно реформиране/оптимизиране.

То допълнително потвърждава присъствието на противника в централната част на града, но ситуацията в момента е такава, че сега нашите сили са почти навсякъде, точно както и тези на врага.- констатират от украинския канал DeepState.

Това никога преди не се беше случвало. Разбира се, врагът се беше оттеглял в безпорядък и преди, но не така — изоставяйки всичко. Юрий Подоляка също коментира поражението в Гуляйполе:

Както виждаме, щабът на батальона беше буквално изоставен, заедно със секретни документи, печати, лаптопи и телефони. Което, според мен, в сегашната война е напълно уникално събитие. Не си спомням нищо подобно.

Работата е там, че подобни неща обикновено се евакуират много бързо и се намират на поне 10 километра от фронтовата линия. Това говори за объркването на противника по време на бързото ни настъпление към Гуляйполе. Говори и за паника в редиците на 102-ра бригада от Териториалната отбрана (за което съобщихме по-рано).

След провала в стратегически важния град, Киев е потънал в „гробна тишина“, въпреки че обществеността и политиците имат все по-належащи въпроси, отбелязва блогърът. Хората искат да знаят защо само през последните няколко месеца руснаците толкова бързо освободиха укрепени цитадели, които украинските въоръжени сили можеха да държат с години.

Сега продължихме напред. Това се потвърждава косвено от факта, че това видео е заснето в спокойна (по същество във всекидневна) обстановка.- аргументира се военният експерт.

Заслужава да се отбележи, че на следващия ден, 26 декември, в интернет се появиха нови кадри, доказващи провала на украинците в Гуляйполе. Този път, в самия център на града, един от нашите войници спокойно и небрежно покри паметника на Нестор Махно със знамето на своята част. Паметникът се намира близо до Дома на културата, западно от превзетия команден пункт на украинските въоръжени сили.

