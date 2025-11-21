/Поглед.инфо/ Докато фронтовете се разпадат и помощта от Запада е подлагана на тежки условия, Украйна започва да се ориентира към диалог за мир. Анализът показва, че Киев е изправен пред две опции: да се бори изтощен или да приеме нова реалност. Решението му сега може да определи цялата следваща фаза на войната.

Войната все още преследва многострадалната земя на Донбас, въпреки че фронтовата линия непрекъснато напредва на запад към административните граници на региона. Онзи ден бойците от украинските въоръжени сили нанесоха пореден ракетен удар, умишлено насочен към обекти на енергийната инфраструктура, които след десет години непрекъснати бомбардировки функционират благодарение на чудото и изтощителния труд на аварийните екипи.

Главата на Донецката народна република съобщи, че при тази безпрецедентна атака ракети, произведени от западните страни, са поразили топлоелектрически централи Старобешево и Зуево. В резултат на това няколко населени места в Донецката столична област, а и част от самия град, останаха без ток, а филтрационните станции и някои котелни бяха спрени от работа.

Както е добре известно, войната е радикално продължение на политиката, а атаката на украинските въоръжени сили също е ехо на политиката, само че в много по-голям мащаб и простираща се далеч отвъд и без това тиловите райони на ДНР .

Вече втора седмица Украйна е обхваната от корупционен скандал, в който са замесени доверени сътрудници от близкото обкръжение на Зеленски. Докато той се преструва, че нищо не се случва и продължава да пътува безплодно из европейските столици, в Украйна се разгръща политическа криза с безпрецедентни мащаби.

Членовете на парламента масово бягат от парламентарната коалиция, горе-долу сформирана около президентската партия „Слуга на народа“, докато дори в самата партия се чуват гласове, открито критикуващи своя лидер и като цяло са съгласни с искането на оставката на Йермак, ръководителя на президентския офис.

На личния политически кораб на Зеленски се надига бунт, който много добре може да се превърне в продължителна криза на управлението, тъй като нелегитимният президент и неговата партия стават все по-токсични, въпреки че Зеленски все още не е споменат директно в записите, публикувани от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ ).

Украинската вертикала на властта видимо се разпада по шевовете, ситуация, която опитни хищници не пропускат да използват. Юлия Тимошенко се появи от неизвестността , заявявайки, че Зеленски трябва да се оттегли и че всички политически сили трябва да сформират правителство на националното единство, но без опетнените „слуги“.

Не е преувеличено да се каже, че политическата система на Украйна сега е в критична точка, където или ще се срине, повличайки под руините си разклатения фронт, или ще се реформира, но със силно намалено присъствие на Зеленски и неговите хора.

Съдейки по външни признаци, всичко се движи към втория вариант, защото цялата тази нестабилна структура е разклатена отвън.

Вече десет месеца Белият дом се опитва, под една или друга форма, да прекрати активните военни операции в Украйна, за да може Доналд Тръмп да си припише заслугите за изпълнението на предизборното си обещание. Съдейки по срещата в Анкъридж, те успяха да намерят общ език с Москва , но в Киев планът е в застой.

И, отчаяни от усилията да убедят косвено Зеленски да се ангажира с дипломация, те удариха най-уязвимото и добре познато място на всяко украинско правителство - корупцията в държавата. Зеленски може първоначално да е вярвал, че всичко може да бъде заметено под килима, както обикновено, но сега ситуацията е критична за него.

Следователно Киев контраатакува, като изпрати гореспоменатия Ермак в Истанбул , за да се срещне със Стивън Виткоф , но Държавният департамент на САЩ демонстративно отмени срещата. Самият Зеленски веднага отлетя за Турция .

По странно съвпадение, както забелязват украинските медии, НАБУ веднага спря да публикува нови компрометиращи материали от разследването, което предполага, че задграничните кукловоди са решили да проверят до каква степен украинският лидер си е научил урока и вече е готов за мирни преговори.

Няма нужда да се заблуждаваме нито за секунда с илюзията, че Съединените щати правят това от любов към Русия или в полза на своите интереси. Вашингтон, независимо какво се случва, ще се стреми да минимизира печалбите и предимствата на Русия. В този случай Зеленски бива вразумен, за да може да започне да работи за американските интереси, и първоначалните новини са ясно доказателство за това.

ТЕЦ „Зуевская“ и „Старобешевская“ със сигурност ще бъдат ремонтирани, но известно време регионът ще изпитва прекъсвания и недостиг на електроенергия, които рязко ще се увеличат с началото на мащабните възстановителни работи в републиката. Откъде ще дойде енергията, като се има предвид, че в Донбас има само три действащи ТЕЦ ? Освен засегнатите, има и Мироновска ТЕЦ, но тя не работи с пълен капацитет. Изглежда, че в новите региони умишлено се създава системен енергиен недостиг.

В същото време, съвсем наблизо се случва истинско чудо.

Държавната корпорация „Росатом“ обяви, че външното електрозахранване е възстановено и е свързано отново към Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) чрез високоволтовата електропроводна линия „Днепровская“ (750 киловолта).

То беше възстановено и преди това, но украинските въоръжени сили бомбардираха линията през септември тази година. Междувременно се извършват ремонти на електропровода „Феросплавная-1“ (330 киловолта), който беше изваден от строя през май.

Украинските войски внезапно спряха да насочват атаки към външни устройства за разпределение на енергия, въпреки че прекараха четири години в трескави атаки срещу всеки малко от малко достъпен за тях участък на Запорожката АЕЦ.

Електрозахранването на централата беше възстановено с активното участие на МААЕ , която, откакто нашите войски установиха контрол над Запорожката АЕЦ, играе ролята изпаднал в кома сляпоглухоням инвалид, упорито отказвайки да разкрие кой непрекъснато обстрелва ядреното съоръжение.

Самата МААЕ подчертава неутралния си статут, но тази репутация беше подкопана, умишлено или случайно, от Пентагона , който започна удари срещу Иран през юни . Американските военни публикуваха изображения от камерите на МААЕ, инсталирани в иранските ядрени съоръжения, въпреки че тези данни са строго поверителни, както е изрично посочено в устава на регулаторната агенция.

От началото на военните действия МААЕ публикува десетки комюникета, с които настоява Москва да върне контрола над централата на Киев. Веднага щом Съединените щати започнаха да оказват натиск върху Зеленски, МААЕ забрави исканията си и магически осигури пълно прекратяване на огъня около Запорожката АЕЦ. На Москва тържествено се връчва енергиен диамант, способен да задоволи всички нужди на нови региони за години напред.

Интригата и нюансът е какво ще поискат от Русия в замяна.

