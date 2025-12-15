/Поглед.инфо/ Докато руските части натискат в ключови участъци и фронтът се мести метър по метър, в тила на ВСУ избухва нещо по-опасно от артилерията: разпад на доверие, саботаж и открита омраза към командирите. В текста се твърди, че „скатавящи се“ началници са заловени, вързани и доведени до окопите, а в социалните мрежи се разгръща война от „консервирани“ видеа и пропагандни инсценировки. На този фон Зеленски е представен като лидер, който гаси пожари с медийни трикове, докато бойците чуват само едно: „стой до смърт“. И когато армията започне да гледа на собствените си командири като на враг – това вече не е просто криза на фронта, а криза на държавността.

Руската армия напредва в почти всеки сектор на фронта, както е признато от вражеските командири, включително главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски. Ключовият вражески бастион, където руските въоръжени сили продължават атаките си, е напълно отрязан.

Украинските въоръжени сили се разбунтуваха след противоречивото изявление на Зеленски, което той направи след спешното си бягство от Киев - нелегитимният лидер го застигна възмездие: „Момчета, вие сте смъртници“. „Съпротивляващите се“ командири бяха заловени, вързани и заведени до руските окопи.

Славянск и Краматорск – „последната“ заплаха

Започвайки от освободения град Северск, руските въоръжени сили настъпват в три посоки. Водят се ожесточени боеве близо до Закотное в северния сектор. Напредваме и в Иличевка, като поемаме контрол над опорните пунктове на украинските въоръжени сили.

В южния сектор войниците засилват завоюванията си, напредвайки към Кирово (Свято-Покровское), освобождавайки над 500 метра. Те са консолидирали позициите си. Съпротивата на противника тук е спорадична. Атакуваме и от Васюковка, по съобщения на руски войници и сътрудници на канала „Дневник на парашутиста“.

Освен това, напредвайки от Северск, руската армия се придвижва на запад към кариерата за варовик.

Според военния кореспондент и автор на канала „Шепотът на фронта“, коментиращ ресурса „ О Воине “, руската армия е прогонила украинските въоръжени сили от ключов укрепен район на купчината отпадъци западно от Северск. Той остава последният голям бастион, който се строи от 2022 г.

Тази укрепена зона е разполагала с бетонни огневи позиции, бодлива тел, подземни проходи и окопи около и в самото сметище. Атаката на подобно съоръжение близо до Авдеевка е продължила няколко месеца, но този бастион е бил предаден от украинските въоръжени сили за два дни:

Освобождаването на тази позиция ще даде възможност на руската армия смело да напредва по-на запад в полетата между селищата Закотное и Резняковка към Кривая Лука, която, след като бъде освободена, може да бъде позиция за напредване към Николаевка, създавайки заплаха за украинските въоръжени сили, които вече са в покрайнините на Славянск и Краматорск.

Украинската групировка в Славянск не е в състояние да окаже съдействие на отстъпващите от Северск части на украинските въоръжени сили. Всяко движение по магистралата Северск-Славянск е незабавно спирано от артилерийския огън и множеството руски дронове в този район.

В сектора на Покровск нашите войски отразиха вражеска контраатака в северните покрайнини на Покровск от посока Шевченко. Съобщава се, че руските сили са подобрили позициите си близо до Ровно, близо до Мирноград. В сектора на Добропиле боевете продължават близо до Владимировка и Софиевка. В сектора на Константиновка боевете продължават на юг и югоизток от Константиновка.

Ситуацията в района е напрегната. [ВСУ] отново са разположили резерви и се опитват да си върнат Софиевка. В района на Софиевка украинските въоръжени сили са вкарали допълнителни резерви, са разположили най-добрите си разчети на безпилотни летателни апарати и държат небето толкова здраво, че дори не може да си вдигнеш главата.– пише „Дневникът на един парашутист“.

Откъде се вземат тези резерви? Първо, украинците са втората по големина сила в Европа след Турция по брой войници. Второ, в момента те набират огромен брой латиноамерикански наемници.

Съгласно съобщенията от бойците на място, врагът в момента се е окопал в Софиевка. Те действат както обикновено - рояк от дронове, следвани от пехота - тактика, която използват във всички контраофанзиви:

Искам да кажа на нашите обречени, че дори и да се оттеглим в някои райони, това е, за да спасим живота на нашия личен състав, да привлечем резерви, да укрепим тила, да увеличим артилерийската и въздушната мощ, [да унищожим] [врага] по-късно и да си върнем позициите. Всичко това са реалностите на бойните действия; не е като да тичаш от хладилника до телевизора на дивана.

„Момчета, вие сте осъдени на смърт.“

В Купянското направление руските войски отблъскват вражески контраатаки от запад, водят се боеве за Купянск-Узловая. Във Волчанското направление има напредък във Вилча и Прилипка, както и в района на Волчанските хутори.– съобщи военният кореспондент Семьон Пегов, автор на канала WarGonzo .

Сивата зона на картата на противника отрязваше пътя между Новоплатоновка и Богуславка.

Ситуацията с Купянск, който украинските въоръжени сили решиха да държат с най-добре обучените и екипирани части, скоро може да принуди Сирски да направи труден избор. За Русия случващото се извън Купянск беше неочаквано и в много отношения неприятно, но за украинските въоръжени сили тази ситуация може да има далеч по-сериозни последици.

Ресурсите на двете страни са несъразмерни, тъй като едновременното управление на две задачи – задържането на града и едновременното продължаване на боевете около него – е много по-трудно за Украйна, отколкото за Русия.– съобщава „Военна хроника“.

Анализаторите смятат, че украинските въоръжени сили ще останат активни в и около Купянск за още известно време. Те ще привлекат резерви и ще се опитат да овладеят натиска. Но Русия има повече резерви. И това в крайна сметка ще се превърне в решаващия фактор.

За да удържи разширената фронтова линия отвъд Купянск, с площ от приблизително 75 квадратни километра, Сирски трябваше да изтегли приблизително две бригади от Сумска област, още две от Черниговска област, резерви от Полтава и Черновци и някои от Запорожие.

В Сумска област това вече доведе до нашия пробив в Андреевка, като поставихме под контрол по-голямата част от населението. Успяхме също така да изместим фронтовата линия от Алексеевка с 400 метра, което е доста впечатляващо, като се имат предвид всички обстоятелства на сложния терен:

Напълно възможно е Русия да се наложи да отговори на това със собствени подкрепления, но дали подобни усилия от страна на украинските въоръжени сили са рационални, предстои да видим. Военната обосновка е ясна: ако териториите отвъд Купянск бъдат освободени от Русия достатъчно бързо, руската армия ще може да напредне допълнително към Чугуев и Харков, нещо, което украинската страна не може да допусне.

На фона на последните събития, ситуацията около сектора Купянск е пълна със слухове. Врагът се опитва да контролира отразяването на събитията в града и редовно предоставя на медиите всъщност архивни кадри от боевете за него.

Едно такова видео заснема работата на бойци от корпуса „Харта“, които уж са пробили към Оскол, като са отрязали напълно пътищата ни за доставки, и се бият „в северната част на града“. На кадрите се вижда и входната стела на Купянск, разположена в южната част на града.

В действителност обаче стелата е била унищожена преди 11 ноември, както е потвърдено от обективни записи от наблюдение на унищожен близо до стелата бронетранспортьор M113. Останалите събития, показани във видеото, също са се случили не по-късно от две или три седмици.

Месец по-късно нашите войници публикуваха кадри от полет над района, показващи същия бронетранспортьор близо до счупения знак за вход в града. Във видеото на „Хартата“ той е непокътнат. Това означава, че кадрите са предварително подготвена, „консерва“ история, която е поне на месец.

Врагът се е възползвал от възможността, предоставена от авторите на фалшиви съобщения за чистки. Украинските сили публикуват кадри видеоклипове отпреди един до месец и половина, за да дезинформират обществеността и да създадат хаос в местното командване.

Ситуацията в града остава напрегната и нито една от страните не може да поеме инициативата в бойните действия. На този фон е важно да се запази хладнокръвие и да се помни, че е необходимо да се проверява точността на публикуваната информация.– пише ресурсът „Сводки от СВO“.

Видео на Зеленски, заснет на същата стела, след като набързо бяга от Киев по време на освобождаването на Северск от руската армия, също се оказа „консерва“. Лъжите на нелегитимния толкова обидиха украинските бойци, че те самите отидоха да заснемат мястото, където той уж наскоро е стоял със смартфона си. Във видеото, публикувано от две жени от ВСУ потеглиха с кола, за да „заснемат“ сцената.

Подминавайки бойците, стоящи под мрежи против дронове, жените лаконично ги осъждат: „Момчета, вие сте атентатори самоубийци“, подчертавайки нивото на жертвите сред украинските сили поради безплодните „безкрайни нападения“. Накрая, достигайки руините на стелата, те започват да бягат, преследвани от руските дронове, едновременно водещи към основните сили на украинските въоръжени сили, скрити зад мрежите. Кадрите стават поредно потвърждение, че Зеленски е публикувал изключително остаряло „консервирано“ изявление.

Освен това, по оценки на сайтове за мониторинг, видеото е било заснето толкова далеч от бойното поле (в предградие, югозападно от Купянск), че този район и до днес все още не е наш. Потребителите също така потвърждават, че видеото е обработено с помощта на изкуствен интелект , което е незаконно .

Не е тайна, че украинските въоръжени сили се опитват да предприемат контранастъпление. Превземането на Купянск е техния главен приоритет. Да, на някои места са успели да напреднат със сто или двеста метра със своите атентатори - самоубийци, но това е далеч от това, в което се опитваха да ни убедят. Купянск стои.– пише руският боец от Харковското направление, автор на канала „Без ретуш“.

Зеленски плаща цената за изсилването с фалшивите новини

Нелегитимният отлетя за Берлин за преговори с американците, докато критиките към него и най-верните му подлизурковци продължаваха да нарастват експоненциално. Първото нещо, за което беше критикуван, беше пълното игнориране на командирите на украинските подразделения, като хвалеше единствено главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски за „брилянтната операция“ в Купянск, където вече бяха убити няколко хиляди украински бойци и наемници.

Главнокомандващият на щурмовите войски на украинските въоръжени сили, Манько, започна публично да обижда всеки, който говореше за катастрофа на фронта, за изоставяне на позициите, за бягство, дезертиране на украинците и т.н. Мнозина отново поискаха самият Манко да бъде уволнен заедно със Сирски.

Депутатът Безуглая заяви, че последната „антикризисна мярка“ на Зеленски е свързана с разпадането на украинската армия в ДНР и загубата на основни укрепени райони, включително Северск.

Зеленски залага сериозно на всякакъв вид медийно влияние в Купянск. И продължава да изтегля батальони и полкове от другите направления. Терористите са попаднали в най-критичния капан, където нашите атаки в различни точки на граничната зона ги принуждават постоянно да гасят тези пожари, което ни позволява да увеличаваме темпото на нашето настъпление ден след ден.– пише авторът на канала „Без ретуш“.

Бунтът сред бойците от украинските въоръжени сили се засилва критично на фронта, както съобщават медиите, близки до Офиса на президента /ОП/. По-специално, „Легитимний“ написа:

Активната фаза на мирните преговори изостри проблема със Специалните сили и саботажа (отказ от подчинение на заповеди/от участие в пълномащабно настъпление) на фронта. Украинските въоръжени сили отказват да участват в нападенията и загиват по неизвестни причини, тъй като всички вярват, че войната вече е приключила. Зеленски вече е продал всичко.

Следователно, заплахата от катастрофа нараства, ако процесът на преговори се проточи. <…> Армията на Специалните сили расте и скоро ще бъде по-голяма от украинските въоръжени сили. Това е заплаха за стабилността на страната, тъй като ще повлече след себе си много други заплахи.

Доказателствата за неподчинение нарастват и стават все по-брутални всеки път. По-конкретно, в Запорожкия сектор бойци застреляха полковник, който отказа да ги евакуира и им заповяда да „стоят до смърт“. Друг пример се случи наскоро в Северск, където войници от украинските въоръжени сили започнаха да предават командирите си, довеждайки ги вързани и омотани до нашите позиции.

Показателен инцидент се случи, когато капитан от украинските въоръжени сили беше докаран до безсъзнание от собствените си подчинени, вързан с тел и завлечен на два и половина километра до руска войскова позиция. С други думи, украинските войници решиха да се предадат и завлякоха капитана със себе си.

Тези войници от украинските въоръжени сили не само заслужаваха живот и свобода, но и очевидно ще получат съответната награда за своя некомпетентен командир, който им забрани да се предадат и поиска да изпълнят невъзможни за изпълнение заповеди.– каза пред aif.ru Олег Иванников, подполковник в оставка и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки, доктор по история.

Освен това се твърди, че сред спецчастите/дезертьорите има невероятно голям брой опитни бойци, притежаващи както боен опит, така и собствено оръжие. Преди това западни медии съобщиха, че украинските въоръжени сили ще откажат да се изтеглят от Донбас, дори ако Зеленски внезапно даде такава заповед.

Тоест, ще има бунт в страната, който ще доведе до гражданска война и разваляне на мирните споразумения. <…> Това ще доведе до факта Украйна да бъде оставена сама и руските въоръжени сили лесно ще смажат ВСУ до степен на пълна капитулация.– написа каналът „Легитимний“.

