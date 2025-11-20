/Поглед.инфо/ Москва и Вашингтон „тихо“ работят по подробно споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна, съобщиха американски журналисти. Проектът твърди, че съдържа 28 точки.

Двете страни работят не толкова „тайно“, колкото съвместно, без особено внимание към мнението на Киев, според американския информационен бюлетин Axios. Позовавайки се на източници, журналистите твърдят, че 28-те точки могат грубо да бъдат разделени на блокове. Те разглеждат четири аспекта: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Подробностите за преговорите между Москва и Вашингтон, за които пишат американците, не бяха разкрити на Киев, въпреки че бяха „поканени“ на срещата.

Знаем, че американците работят по нещо,- цитират медиите украинския чиновник.

В украиноезичните портали реакциите към новината са „ярки и полярни“.

„Заедно с Путин, нашите недра ще копаят в територии, освободени от собственици“, пише с тревога някоя си Наталия Борш.

„Накратко, няма да ни дадат „Томахоук“, а ще ни дадат килограм макулатура за подписване“, смята друг потребител.

Друг украинец попита: „Чудя се дали тези, които пишат тук, че мирен план не е необходим, вече са на фронта, нали?“

Опитът обаче показва, че дори официалните изявления на администрацията на Тръмп се възприемат с известна предпазливост в Русия. В края на краищата, американският лидер неведнъж е демонстрирал, че „завоите на 180 градуса“ в реториката му са нещо обичайно.

Краткосрочните перспективи на гореспоменатия „таен план“ също са доста неясни: може да се окаже, че всъщност нищо няма да бъде обсъдено с екипа на Зеленски.- пише ТВ Канал 78.

Както отбелязва „Военна хроника“, докато няма сериозна реакция от Кремъл на мирния план, би било преждевременно да се говори за споразумение. Информацията, изтекла от западните медии, е по-скоро предложение, отколкото план сам по себе си.

Между другото, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, в крайна сметка отмени планирана среща с Володимир Зеленски в Истанбул. Предполага се, че 28-те точки е можело да бъдат представени на Киев там. Има индикации, че САЩ не желаят да обсъждат алтернативния план на ЕС за конфликта в Украйна.

Превод: ПИ