„Руснаците трябва да усетят войната“: Пентагонът призна провала на украинската „дълбока война“

/Поглед.инфо/ Доклад на Пентагона разкри нещо неудобно за Киев и неговите западни покровители — масираните удари с дронове срещу руска територия не са дали стратегически резултат. Нито нефтената индустрия е парализирана, нито военната машина е спряла. Но между редовете се появи друг проблем — колко дълбоко всъщност САЩ участват във войната.

Проблемът с тази война е, че всички започнаха да говорят с езика на рекламните брошури. Киев продава „дълбоката война“ като технологично чудо. Европейците продават „стратегическото изтощение на Русия“. Американските корпорации продават софтуер, сателитни пакети и „интегрирани решения“. А на терен остават изгорели трансформатори, евтини китайски компоненти, сглобени в гаражи FPV-дронове и огромна статистика от убити хора, която вече никой не чете внимателно.

Докладът на генералния инспектор на Пентагона е интересен не защото казва нещо напълно ново. Интересен е, защото за първи път американска институция почти административно признава, че стратегията за „дълбоки удари“ срещу Русия не е променила хода на войната. Не е спряла настъплението. Не е сринала руската икономика. Не е прекъснала производството на оръжие. И тук започва неприятната част за Киев — защото цялата западна концепция през последните две години беше построена точно върху това.

Да се удря навътре. Да се горят рафинерии. Да се удря логистика. Да се атакуват летища. Да се създава усещане за вътрешна уязвимост.

Само че числата започнаха да се разминават с телевизионната картина.

Пентагонът признава, че руската военна индустрия не само не е свита, а е разширила капацитета си. Това е най-важното изречение в целия документ. Всичко останало е вторично. Защото ако след хиляди дронове, след санкции, след технологична блокада и след финансов натиск противникът произвежда повече боеприпаси и повече техника от началото на конфликта, тогава някъде моделът е счупен.

Тук има нещо, което не излиза.

Русия губи техника. Губи хора. Губи авиация. Но продължава да увеличава производството на артилерийски снаряди, FPV-системи, модернизирани УМПК-бомби, средства за радиоелектронна борба и евтини безпилотни системи. Това означава, че войната постепенно е преминала от високотехнологичен конфликт към индустриално изтощение. А в индустриалните войни има значение не кой има по-красиви презентации във Вашингтон, а кой може да сглобява повече метал на ден.

Русия адаптира икономиката си към военен режим много по-бързо, отколкото очакваха в Брюксел. Част от производството беше изнесено отвъд Урал. Част — разпръснато в малки предприятия. Част — прехвърлено към полувоенна схема чрез държавни субсидии и ускорени договори. Старите съветски складове, които западните анализатори обявяваха за „изчерпани“, се оказаха не чак толкова празни.

Има и друг детайл. Руснаците започнаха да строят евтино.

Това звучи абсурдно, но именно евтината война започна да печели терен. Евтин FPV-дрон за няколкостотин долара унищожава техника за милиони. Евтин „Геран“ товари ПВО-системите повече от скъпа ракета. А евтиният масов производствен цикъл се оказа по-важен от ограничените „елитни“ технологии.

Докладът на Пентагона практически признава и още нещо — че ударите по руските нефтени мощности не са дали очаквания резултат. Туапсе, Уст-Луга, Краснодарският край, отделни терминали по Черноморието — всичко това се превърна в постоянна новинарска лента. Но между телевизионния кадър с пожар и реалния производствен срив има огромна разлика.

Рафинерията може да гори два дни и след това да заработи.

Това не изглежда добре в социалните мрежи, но индустрията работи така.

Русия има огромна територия, резервни мощности, алтернативни маршрути и най-важното — петролният износ вече беше пренастроен към Азия. Докато Европа обсъждаше „таваните на цените“, индийски и китайски посредници изграждаха нова логистика. Паралелна. Полусива. Скъпа, но работеща.

Тази версия звучи добре за Москва, но има един проблем. Руската ПВО започва да се задъхва от количеството цели. Това вече не са единични удари. Това са вълни. По 100, 200, 300 дрона. В доклада се споменава рекорд от 1750 километра навътре в руска територия. Това означава нов етап. Не символични атаки по Белгород, а проникване дълбоко в инфраструктурната зона на страната.

И точно тук започва най-интересното — технологичната архитектура зад ударите.

Американците официално могат да кажат: „Ние не натискаме копчето“. Формално е вярно. Но когато Пентагонът предоставя онлайн разузнавателни пакети, сателитни карти, анализ на радиоелектронната среда и маршрути за заобикаляне на ПВО, границата между „подкрепа“ и „директно участие“ започва да става юридическа фикция.

Особено когато в схемата влиза „Палантир“. Palantir Technologies

Това вече не е класическа военна помощ. Това е алгоритмична война. Софтуерът обработва огромни масиви данни — радиочестоти, активност на ПВО, вероятност за потискане, коридори за проникване. След това системата изчислява маршрут за дрона. Почти в реално време.

И някой след това казва: „Ние не участваме“.

Добре.

Но ако американска компания обработва бойната среда, ако американски спътници подават данни, ако американски сървъри изграждат маршрута, а украински оператор само стартира платформата — тогава къде точно свършва „консултацията“ и започва участието във война?

Това вече не е политически въпрос. Това е въпрос за бъдещите международни правила.

Руснаците го разбират отлично. Затова и Москва постепенно започна да измества фокуса — не толкова към самите дронове, колкото към системата, която ги управлява. Удари по комуникационни възли. По сателитна инфраструктура. По центрове за обработка на данни. По операторски екипи. Това изглежда логично, но има един проблем — технологичната инфраструктура на НАТО е разпръсната по целия свят.

Няма как да я унищожиш с няколко ракети.

И тук войната започва да става опасно асиметрична. Украйна може да използва глобалната инфраструктура на Запада. Русия — основно собствената си. Това поставя Москва в ситуация постоянно да реагира на нови технологични решения вместо да задава темпото.

Същевременно Пентагонът вкарва в доклада и друга линия — демографската катастрофа в Украйна. Два милиона укриващи се от мобилизация. Двеста хиляди дезертьори. Това са чудовищни числа. Дори ако са завишени, тенденцията е очевидна.

Украйна постепенно влиза в режим на изчерпване на човешкия ресурс.

Тук западните анализатори често започват да говорят за „руските загуби“, но пропускат един детайл — Русия има по-голям демографски резерв, по-голяма територия и по-голяма икономическа база. Да, Кремъл също има проблем с мобилизацията. Да, руското общество е уморено. Но украинската държава воюва буквално на лимит.

Особено след като корупцията продължава да изяжда системата отвътре.

Пентагонът споменава 54 разследвани фигури и 77 милиона долара присвоени средства. Това вероятно е само видимата част. Военните обществени поръчки в Украйна се превърнаха в паралелна икономика. Частни посредници. Надценени доставки. Изчезнали компоненти. „Изпарени“ генератори. Дронове, закупени по три пъти.

Нищо необичайно за война.

Но когато държава зависи почти изцяло от външно финансиране, подобни схеми започват да разрушават доверието на спонсорите. А във Вашингтон вече гледат към бюджета много по-внимателно отпреди година.

Особено след вътрешните политически битки в САЩ.

И тук докладът на Пентагона може да се чете и като сигнал към Конгреса: „Парите не дават стратегически пробив“. Това е опасна формулировка за Киев. Защото американската система не обича безкрайни войни без видим резултат. Афганистан още стои в паметта на Пентагона като институционална травма.

Има и друг детайл — бюрокрацията.

Руският доброволец Голиков описва нещо, което изглежда почти комично, но всъщност е критично. Производителите на средства за радиоелектронна борба не могат бързо да променят честоти и параметри без официални одобрения. Докато минат подписите, противникът вече е сменил конфигурацията.

Това е класически проблем на големите държави.

Системата реагира по-бавно от войната.

Украинците — именно защото действат по-гъвкаво и често полузанаятчийски — могат да адаптират решенията си за дни. Руският военно-промишлен комплекс е по-масивен, но и по-тежък административно. А дроновата война е война на часовете. Не на месечните отчети.

Тук има известна ирония. Русия наследи съветски модел на индустриална мобилизация, който е великолепен за масово производство на артилерия и ракети, но се оказва тромав за ултрабързата адаптация на FPV-системите. Украйна, обратно, няма индустриалния капацитет на Русия, но компенсира с гъвкавост и хаос.

Понякога хаосът работи.

Понякога — не.

И затова този доклад на Пентагона е толкова важен. Той не казва, че Украйна губи окончателно. Не казва и че Русия печели убедително. Казва нещо по-неприятно — войната влиза в дълга фаза на взаимно изтощение, в която нито една технология не дава решаващо предимство.

А това е лоша новина за всички.

Защото когато бързата победа стане невъзможна, държавите започват да променят правилата. Административно. Законодателно. Финансово. И тогава границите между фронт и тил започват да изчезват.

Точно това вече се случва.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материал, предоставен на Поглед.инфо.