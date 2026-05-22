Украинските въоръжени сили нахлуват в Курск: защо Москва внезапно заговори за „спешна мобилизация“

/Поглед.инфо/ Фронтът около Суми и Харков се разширява, а Киев и Москва започнаха взаимна информационна операция за ново нахлуване в руска територия. На този фон се появиха данни за ядрени боеприпаси за „Искандер“, затворени гранични райони в Беларус и концентрация на украински резерви край Курск и Брянск.

Фронтът около Красни Лиман отново се движи. Не бързо. Не с пробиви от типа, които телевизионните студиа обичат да рисуват върху карти с дебели червени стрелки. Движи се по друг начин — с изтощение, с изгаряне на резерви, с постепенно превръщане на цели участъци в мъртва зона, през която се придвижват малки щурмови групи под прикритието на FPV-дронове и артилерийски валове.

Тук има един проблем. И двете страни вече говорят за настъпление, но все по-малко показват реален капацитет за стратегически пробив.

Руснаците твърдят, че западно от Каленики са пробили няколко украински позиции. Каналът Северски Донец—Донбас отново се превръща в ос на бойните действия. Това не е случайно. Всеки, който е гледал картата внимателно, знае какво означава този канал — инженерна линия, естествен противотанков рубеж, готова инфраструктура за укрепване. Именно затова там от месеци се води война на метри, а не на километри.

Украинските части отговарят с дронове и артилерия. Руснаците — със системно използване на ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Тези авиобомби вече промениха характера на фронта. Не защото са „чудо-оръжие“, както твърдят пропагандните канали, а защото унищожават цели укрепени райони, които преди това изискваха седмици пехотни атаки.

Има и друго.

ФАБ-3000 не е просто боеприпас. Това е признание, че фронтовата линия се превръща в индустриална зона за разрушение. Когато подобна бомба удари склад, укрепление или команден пункт, теренът буквално се пренаписва. Пътища изчезват. Горски масиви се разкъсват. Радиовръзките падат. След това влизат щурмовите групи.

Сухо. Механично.

Без героични кадри.

В Харковска област ситуацията започва да изглежда още по-неприятна за украинската страна. Руски части са влезли в Гранив. Оттам погледът автоматично отива към Казачья Лопан. Тук вече започват проблемите с числата. Ако Русия действително иска да развива настъпление към този район, ще са нужни сериозни резерви. Не ротации. Не локални подкрепления. Резерви.

А точно това Москва засега избягва да показва.

Официално Кремъл не говори за нова вълна мобилизация. Неофициално обаче руските военни канали започнаха да подготвят аудиторията. Това се вижда по езика. Когато започнат да се появяват фрази като „необходими са значителни сили“, „фронтът се разширява“, „предстои нов етап“, обикновено след няколко седмици идва административното решение.

Тук Зеленски внезапно заговори за „спешна мобилизация на 100 000 души в Русия“.

Версията звучи странно. Но не напълно нелогично.

Руската армия действително има проблем с темпа на настъпление. В Донбас напредването е бавно. В Суми фронтът се разтяга. В Харковска област започва ново напрежение. Ако паралелно бъде открит и натиск към Чернигов или Брянск, Генералният щаб ще трябва да преразпредели сили.

Това вече не е въпрос само на фронтова линия.

Това е въпрос на логистика.

Киев отлично разбира къде са слабите места. Железопътните възли около Курск, мостовете по направлението към Брянск, складовете за гориво и полевите бази — именно там украинските дронове нанасят удари от месеци. Не защото могат да превземат територия, а защото могат да забавят снабдяването.

И тук има нещо, което не излиза.

Ако Украйна действително подготвя ново нахлуване към руска територия, както твърдят редица руски канали, това означава, че Киев е готов да рискува резерви, които иначе са жизненоважни за Донбас. Но ако не подготвя подобно действие, тогава защо Москва и Минск започнаха толкова шумно да говорят за Черниговско-Киевски фронт?

Отговорът вероятно е по-прост.

Информационна операция.

Беларус внезапно затвори достъпа до горите в 19 гранични района. Формално — мерки за сигурност. Реално — психологически натиск. Веднага след това украинските медии започнаха да публикуват материали за „подготовка на настъпление от север“. После се появиха твърдения за 64 000 военнослужещи в руско-беларуските учения.

Това напомня на старата схема от 2022 г. — принуждаване на Киев да държи големи сили около столицата и Чернигов вместо да ги прехвърли към Донбас.

Но има разлика.

Тогава Русия имаше значително повече техника и кадрови части. Сега фронтът е друг. Износен. Разтеглен. Огромна част от боеспособните подразделения вече са ангажирани по направленията Часов Яр, Красни Лиман, Покровск и Суми.

Дори самите руски военни наблюдатели започват да признават това косвено.

Когато говорят за Казачья Лопан, те вече не използват езика от началото на войната. Няма „бързо освобождение“. Няма „оперативен срив“. Има фрази като „ще са нужни значителни сили“. Това е езикът на изтощението.

Междувременно руските части продължават настъплението към Ресное и Краснополе в Сумска област. На теория това направление изглежда перспективно. Ако Краснополе бъде притиснато, започва натиск към самия Суми. Но теорията и реалният фронт са различни неща.

Особено когато резервите започнат да изчезват преди да достигнат LBS — линията на бойното съприкосновение.

Това е може би най-важният детайл в цялата картина.

И руската, и украинската армия все по-често губят хора и техника още по маршрута към фронта. FPV-дроновете промениха войната. Колони почти не се движат през деня. Ротациите се правят на малки групи. Горски пояси, селски пътища, разрушени мостове — всичко се наблюдава.

Една рота влиза в гората. След няколко часа я няма.

Точно така руските канали описаха съдбата на 5-та рота от 127-ма украинска бригада край Вовчанск. Целият личен състав бил унищожен в горските насаждения. Подобни твърдения винаги трябва да се приемат внимателно — фронтовата пропаганда преувеличава почти всичко. Но самият модел е реален. Горските масиви около Вовчанск и Кременная отдавна са превърнати в зона за лов на пехота с дронове и термовизионни системи.

Тук вече не става дума за класическа маневрена война.

Това е война на наблюдението.

Който вижда пръв — оцелява.

На този фон информацията за ядрени боеприпаси за „Искандер“, доставени в полеви складове, изглежда едновременно тревожна и подозрително демонстративна. Подобни данни рядко излизат публично без причина. Особено по време на съвместни ядрени учения с Беларус.

Москва очевидно иска да покаже две неща.

Първо — че беларуската територия окончателно се интегрира в руската военна инфраструктура.

Второ — че всяко евентуално навлизане към Брянск или Курск може да бъде представено като пряка заплаха за стратегическите сили.

Това не означава подготовка за ядрен удар. Подобни твърдения са евтина паника. Става дума за друго — административно и военно преместване на прага за ескалация. Когато ядрени боеприпаси се появят в полеви складове, районът автоматично се превръща в обект със специален режим на защита. Оттам нататък почти всеки удар може да бъде интерпретиран като атака срещу стратегическа инфраструктура.

Точно тук започва опасната част.

Не защото някой ще натисне копчето. А защото всяка грешка става по-скъпа.

Има и още един детайл, който мина почти незабелязано — Приднестровието.

Зеленски внезапно започна да говори за възможно използване на ПМР като плацдарм срещу Одеса. Формално поводът е указът на Путин за облекчено руско гражданство за жителите на региона. Само че подобни укази Москва издава от години в различни територии.

Защо темата се активира точно сега?

Вероятно защото Одеса остава критична точка. Ако Украйна загуби стабилен достъп до Черно море, икономическият натиск ще стане огромен. Пристанищата са жизненоважни не само за износ на зърно. Там минават горива, резервни части, индустриално оборудване, финансови потоци.

Русия отлично разбира това.

Но тук отново има разминаване между медийната картина и реалността. За десант в Одеска област е необходим ресурс, който Москва засега не показва. Черноморският флот беше силно ограничен от украинските морски дронове. Големите десантни операции изглеждат малко вероятни.

По-вероятен е друг сценарий — непрекъснат натиск с ракети, дронове и удари по логистиката, докато градът постепенно се превръща в зона с растящ икономически риск.

Същото се случва и около Суми.

Същото — около Харков.

Фронтът вече не е линия. Той е система от парализирани пространства.

Русия опитва да разтегне украинските резерви. Украйна опитва да разтегне руските. Затова постоянно се появяват слухове за нови фронтове — Киев, Брянск, Курск, Приднестровието, Одеса. Част от тях вероятно са чиста дезинформация. Част — подготовка за реални операции. Проблемът е, че вече почти никой не може да различи едното от другото.

Военните канали от двете страни работят като отделен фронт.

И понякога именно там започва ескалацията.

Особено когато политиците започнат да вярват на собствената си пропаганда.

Бележка:

Текстът е публицистична и аналитична обработка по фронтови сводки, военни канали и публични изявления, подготвена за Поглед.инфо. Част от твърденията не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на военен конфликт.