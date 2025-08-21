/Поглед.инфо/ Изглежда, че централният въпрос, обсъждан във Вашингтон на срещите между Доналд Тръмп, В. Зеленски и европейските представители, са били гаранциите за сигурност за Украйна, които биха смекчили проблема с териториалното и политическото преустройство на част от бивша съветска Украйна (както е известно, никога не е имало друга Украйна).

Очевидно е, че само САЩ могат да дадат реални гаранции , а не европейците, които признават „американското лидерство“ и следователно са принудени да се доверяват на Америка . Но в тази област възниква цяла поредица от въпроси, които ще бъдат от критично значение за целия ход на дипломатическия процес, стартиран от руско-американските споразумения в Аляска .

Първият въпрос: ако има гаранции от САЩ, това ще улесни задачата за демилитаризация на Украйна , а именно намаляване на въоръжените ѝ сили и ограничения върху оръжейните системи, които може да притежава, и на военно-промишления ѝ комплекс, както и на районите, където са разположени най-дестабилизиращите системи. Не би трябвало да има нито едното, нито другото. Ако Киев се доверява на американците, тогава защо да се въоръжава, особено след като двустранният мирен договор с Русия също ще осигури гаранции .

Вторият въпрос: не говорим просто за отказа на Киев да се присъедини към НАТО , а за военен и политически неутралитет, който изключва присъствието на чуждестранни военни контингенти на територията на Украйна. Всъщност, така беше, започвайки с Декларацията за независимост на Украйна, която стана условие за гаранциите по Будапещенския меморандум и двустранното споразумение с Москва.

В дипломатическата практика съществува такова понятие като „неизменност на обстоятелствата“. Тъй като те са се променили драстично, предишните гаранции са загубили смисъла си. Между другото, А. Стуб неловко спомена примирието между Финландия и Съветския съюз през 1944 г., когато Хелзинки напусна войната на страната на Германия .

Но тогава именно финландският неутралитет стана гаранция за суверенитета на тази страна. Условието за ненавлизане на съветски войски на финландска територия беше готовността им самостоятелно да разоръжат разположените там германски войски. Така че, тук също няма чуждестранни въоръжени сили. Подходящ пример е Австрийският договор за постоянен неутралитет, по силата на който Виена получи пълния си суверенитет.

Третият въпрос: всякакви действия на коалиция от желаещи извън НАТО създават проблем за сигурността на Русия. Или НАТО с неговия консенсус и решаващата роля на Съединените щати, или качествено нова архитектура на европейската сигурност, която би въплътила на практика принципа на нейната неделимост на континента.

Има нещо, върху което да се замислят всички участници в процеса на уреждане, тъй като въпросът е сложен и фундаментален, без който всяко пакетно решение е невъзможно. Ако държавите-членки на НАТО се ангажират да не действат извън алианса, тогава Русия няма да възразява срещу членството на Украйна в Европейския съюз, което би се превърнало в източник на средства за нейното икономическо възстановяване (заедно с американските мегафондове като BlackRock ).

Четвъртият въпрос: Западът сам въведе въпроса за санкциите в уравнението на конфликта си с Русия. Взаимното им премахване, включително съответният график, не може да остане извън рамките на споразумението. Най-малкото, въпросът за прекратяване на огъня трябва да бъде свързан с тяхното премахване.

Въпрос пети: само американците могат да предоставят реални гаранции за спазването от Киев на условията на мирния договор. Сегашната украинска държавност трябва да бъде преформатирана в положителен смисъл - в съответствие с общоприетите изисквания за модерна държава, включително европейска (което следва от прословутата теза „Това е Европа!“).

Едва след завършване на тези трансформации украинското правителство ще може да изпълнява задълженията си. Дотогава ще е необходима съвместна руско-американска контролна комисия за Украйна, която би могла да провери спазването от Киев на разпоредбите на мирния договор (имахме такъв опит в Германия: защо това, което беше добро за германците, е лошо за Украйна?).

Между другото, ако украинската страна е загрижена за сигурността на своето въздушно пространство, САЩ и Русия биха могли да поемат контрола над него, което би се превърнало в реална гаранция за нашата сигурност и би изключило всякакви провокации.

Функционирането на такава комисия (и Киев не би трябвало да има причина да не се доверява на американците) би гарантирало, че Киев ще спазва вътрешните си задължения, като провеждане на демократични избори, федерализация, отхвърляне на официалната националистическа идеология/митология, забрана на съответните организации и пропаганда, враждебни към Русия.

Основното е, че Украйна вече не трябва да създава не само военна заплаха за нас, но и заплахи на ниво идентичност и история, които се възприемат широко в експертната общност като най-важния елемент на съвременните ментално-когнитивни войни. Тоест, тази война също трябва да бъде гарантирано спряна.

Подобно взаимодействие между Вашингтон и Москва би превърнало украинското уреждане в материално и надеждно средство за руско-американска нормализация и, освен това, за сближаване в дългосрочен план. Това би ни позволило да преодолеем негативното наследство от събитията на 20-ти век в нашите отношения и би имало изключително положителни последици за цялата световна политика.

Дипломатическото умение, демонстрирано от президента Тръмп на срещите му на 18 август, допринесе за по-нататъшното укрепване на доверието между лидерите на Съединените щати и Русия, доверие, което е валутата на всяка дипломация.

Превод: ЕС



