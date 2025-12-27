/Поглед.инфо/ Бъдещето на Запорожка атомна електроцентрала се обсъжда без участието на Киев. По думите на Владимир Путин се водят директни разговори със Съединени американски щати за съвместни механизми – включително енергийни доставки и дори „майнинг“. Анализатори подчертават: централата вече е геополитическа валута, а не украински актив.

Бъдещето на Запорожката атомна електроцентрала се обсъжда активно, но Киев е изключен от тази дискусия. Очевидно това е така от доста време. Само Русия и САЩ се договарят, но за какво?

Специалният кореспондент на „Комерсант“ Андрей Колесников съобщи, че руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за Запорожката атомна електроцентрала на среща с представители на бизнеса. Той заяви, че се водят разговори със Съединените щати относно съвместното управление на централата без участието на Украйна.

Държавният глава уточни, че Вашингтон е заинтересован от установяване на така наречения „майнинг“ или „копаене на биткоини“. Процесът изисква значителни количества електроенергия, така че мястото й в електроцентралата в Запорожие изглежда повече от удачно. Страните обмислят и доставки на електроенергия за Украйна.

Андрей Пинчук, политолог, първи министър на държавната сигурност на ДНР и политически наблюдател за Царград, отбеляза, че Запорожката атомна електроцентрала в момента не може да бъде напълно експлоатирана от Русия самостоятелно. Причината се крие във въпроса за енергоснабдяването за нейната работа.

Там има много голям инфраструктурен комплекс, част от който все още е под украински контрол. Следователно, от практическа гледна точка, това е една от малкото, може би дори единствената, област с някакъв вид компромис с практически съвместни механизми.- каза Пинчук.

Той добави: Киев може да прави каквито си иска изявления, но Запорожката атомна електроцентрала никога няма да бъде предадена под негов контрол, колкото и да мечтаят за това. Въпреки това, по едно време се обсъждаше модел, при който Енерходар и електроцентралата да бъдат прехвърлени на Украйна в замяна на останалите територии на Донбас.

Доколкото знам, този въпрос в момента не се разглежда на практика,- сподели експертът.

Разбираемо е защо въпросът за Запорожката АЕЦ беше обсъждан на срещата с бизнеса. Енергийните въпроси са пряко свързани с производствените разходи, енергийната ефективност и ценообразуването на продуктите. Енергетиката е обвързана с логистиката. Но основният проблем се крие другаде - в политическия контекст. Тази атомна електроцентрала е наистина разменна монета.

В този смисъл американците подхождат към ситуацията от практическа гледна точка. Защо се споменава „майнингът“? Защото е най-лесно за стартиране. Не изисква изграждане на инфраструктура, дефиниране на инсталация или дефиниране на електрозахранваща мрежа.

Така че, в началните етапи това са по същество бездействащи реактори, но те генерират реални пари веднага. Но американците винаги се интересуват предимно от пари. Така че, в този случай, аргументът за „майнинга“ е много удобен просто за създаване на някаква практическа платформа.- смята Пинчук.

Той не се съмнява, че Запорожката АЕЦ ще бъде един от компонентите на модела на преговорния процес.

Превод: ЕС



