Вашингтон подготвя логистична операция за изземване на иранския уран с или без договор с Техеран

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на дипломатическия театър между Вашингтон и Техеран се очертава контурът на една чисто практическа, логистична и военна дилема, която няма нищо общо с досегашните международни споразумения. Американската администрация, чрез директни изявления на президента Доналд Тръмп пред NBC News, изясни, че въпросът с високообогатения ирански уран няма да бъде оставен на добрата воля на местните власти, нито на хартиените гаранции на Международната агенция за атомна енергия. Сценарият за физическо отстраняване или ликвидиране на ядрения капацитет на място вече е поставен като безалтернативно условие за сигурност. Това променя изцяло баланса на силите в Близкия изток, където заводите за обогатяване във Фордо и Натанз вече не се разглеждат просто като политически лостове за влияние, а като конкретни оперативни цели.

Формулата на Тръмп: Логистика пред дипломация

Изявлението на американския президент, че Вашингтон възнамерява да осигури изтеглянето или унищожаването на иранските запаси от високообогатен уран, независимо от изхода на преговорите, бележи края на една дълга епоха на дипломатическо протакане. Фразата „ще дойдем със или без тях“ не е просто реторика, а описание на готовност за конкретна военна и инженерна операция. Според източници в Пентагона, на които се позовават редица специализирани издания, плановете за неутрализиране на иранския ядрен потенциал отдавна са преминали фазата на теоретичните разработки. Става дума за ясен избор между два пътя: или съвместна евакуация на опасните материали под американски контрол, или използването на специализирани конвенционални средства за проникване и разрушаване на подземните бункери.

Този подход рязко контрастира с Договора от 2015 година, подписан по време на администрацията на Барак Обама. Тогава геополитическата логика сочеше към постепенно вграждане на Иран в световната икономическа система срещу обещания за ограничаване на центрофугите. Днес числата не потвърждават ефективността на този модел. Според данни на разузнавателните централи, през последните години Ислямската република е натрупала критични количества уран, обогатен до нива, близки до оръжейните. Именно тази инфраструктура в момента се намира под командно дишане поради наложените финансови и петролни ембарга, но производственият ѝ капацитет остава непокътнат. Вашингтон очевидно е разбрал, че докато заводите работят, всяко споразумение е просто временна пауза.

Прагматизмът на новия аятолах и цената на компромиса

Интересен елемент в настоящата ситуация е персоналната промяна на върха в Техеран. Оценката на Тръмп за новия върховен лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, като за по-прагматичен политик от неговия баща, показва, че Белият дом търси пробойни в иранската управленска вертикала. Новият лидер е изправен пред тежка икономическа реалност – вътрешни протести, обезценка на националната валута и сериозен недостиг на технологичен импорт за петролната индустрия. Това изглежда логично обяснение защо Техеран, който първоначално категорично възразяваше срещу пълния отказ от ядрени амбиции, в момента показва признаци на омекотяване на позицията си.

Преговорите обаче се сблъскват с фундаментално различие по отношение на финансовите потоци. Иранската страна настоява за незабавно премахване на санкциите и достъп до замразените активи в чуждестранни банки, възлизащи на десетки милиарди долари. Американският план обаче изключва подобни подаръци на доверие. Поучена от опита с администрацията на Обама, когато кешовите потоци бяха освободени веднага след подписването, сегашната власт във Вашингтон залага на поетапно размразяване, обвързано с физически проверки и реално предаване на ядрените материали. Всяка стъпка на Техеран ще се заплаща едва след като американските инженери и военни потвърдят, че съответният обект е изведен от експлоатация или уранът е напуснал иранска територия.

Армията като инструмент за индустриален контрол

Когато Тръмп заявява, че е невъзможно да се гарантира липсата на бъдещи военни операции, той всъщност дефинира американската армия не като глобален полицай, а като инструмент за налагане на индустриални и суровинни ограничения. Най-силните въоръжени сили в света, по неговите собствени думи, съществуват за да бъдат използвани при нужда. В контекста на Иран това означава, че ако преговорите зациклят, Пентагонът е готов да премине към насилствено разоръжаване. Проблемът тук обаче е чисто технически и логистичен.

Иранските ядрени обекти са дълбоко заровени под скални масиви, какъвто е случаят с комплекса във Фордо. Унищожаването на подобни съоръжения изисква специфични тежки боеприпаси за разрушаване на бункери и интензивна въздушна кампания, която неизбежно би прераснала в пълномащабен регионален конфликт. Числата и анализите на логистиката показват, че една такава операция би затворила Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петролен трафик. Това е риск, който Вашингтон трябва да претегли много внимателно, особено на фона на крехкото състояние на глобалните енергийни пазари. Затова натискът в момента е концентриран върху това Техеран сам да предаде оборудването под американски контрол, за да избегне икономическото и физическото си сриване.

Регионалните промени и българският контекст

Натискът върху Иран не се случва в изолирано пространство. Наблюдава се сериозно прегрупиране на силите в целия Близък изток. Страните от Персийския залив, водени от Саудитска Арабия, внимателно следят войнствената реторика на Белия дом, съзнавайки, че всяка искра в Иран ще рикошира върху техните собствени петролни терминали. В същото време Израел поддържа постоянна бойна готовност, действайки като допълнителен фактор за натиск върху Техеран. Очевидно е, че Вашингтон използва тази мрежа от съюзи, за да затегне примката около иранската икономика до такава степен, че предаването на урана да изглежда като единствен спасителен изход за режима.

Подобни мащабни размествания в глобалната енергийна и геополитическа карта имат дългосрочни последици, които надхвърлят региона на Близкия изток. В миналото сме анализирали как подобни кризи променят транзитните пътища и ценовите равнища на суровините в Източна Европа, тема, която остава актуална и днес. Когато големите играчи преминат от дипломатически ноти към езика на индустриалния и военния реализъм, илюзиите за сигурност бързо изчезват.

В крайна сметка, предстои да видим дали новият прагматизъм на аятолах Моджтаба Хаменей ще се окаже достатъчен, за да приеме тежките условия на Вашингтон, или Иран ще избере пътя на откритата конфронтация. Едно обаче е сигурно – Белият дом вече не вярва на подписи под договори. Процесът е превърнат в логистично уравнение, в което крайният резултат трябва да бъде нула грама високообогатен уран на иранска територия, независимо от средствата, с които ще бъде постигнат.