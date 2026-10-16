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Свят

Защо Етиопия даде 48 часа на египетския дипломат Ахмед Солиман да напусне Адис Абеба

/Поглед.инфо/ Военното напрежение в Африканския рог навлезе в критична фаза. След като в северните провинции Тиграй, Амхара и Афар избухнаха отново боеве с участието на опозиционния Алианс за оцеляване, Адис Абеба експулсира висш египетски дипломат. В отговор Кайро, Еритрея, Судан и Сомалия препотвърдиха съвместния си натиск срещу етиопските хидропроекти на река Син Нил. Конфликтът постави пред сериозно изпитание дипломацията на БРИКС и китайските икономически интереси в региона.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10255 прочитания
Защо Етиопия даде 48 часа на египетския дипломат Ахмед Солиман да напусне Адис Абеба
ИИ генерирана
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Тектонският прелом в Африканския рог: Четворният пакт срещу Адис Абеба

Етиопия за пореден път се превръща в полигон за прокси сблъсък, където локалните сепаратистки амбиции се преплитат с глобалните борби за контрол върху критичната инфраструктура и корабоплаването през Баб ел-Мандеб. Напрежението, трупано с години около построяването и запълването на гигантския язовир „Гранд Етиопско възраждане“ (GERD) на река Син Нил, премина от фаза на остра реторика към открити подривни действия по границите.

За никого в дипломатическите среди не е тайна, че за Кайро контролът върху дебита на Нил е въпрос на оцеляване на държавността. Водният дефицит в Египет не е абстрактна екологична заплаха, а аритметическа реалност — над 100 милиона души зависят директно от речната система. Затова, когато през август 2026 г. Адис Абеба обяви последващи планове за изграждане на допълнителни каскадни съоръжения по течението на Син Нил, реакцията на държавите от долното течение бе въпрос на време.

Вместо пряка военна въздушна операция срещу самия язовир — стъпка, която би донесла огромни геополитически щети и непредвидим военен отговор — Кайро заложи на изпитаната класическа стратегия за външно захранване на вътрешни етнически разломи.

Линията на съпротива: Тиграй, Амхара и Афар като военен буфер

Географията на Северна Етиопия отново определя оперативното изкуство на регионалните играчи. Провинциите Тиграй, Амхара и Афар представляват сложна комбинация от планински масиви и дефилета, преминаващи директно към границата с Еритрея. От 23 септември насам там се съобщава за интензивни сблъсъци с участието на опозиционни структури, обединени под наименованието Алианс за оцеляване, в чието ядро остават оперативни кадри на Фронта за освобождение на народа Тиграй (TPLF).

Според информация на местни източници, на 7 октомври еритрейски армейски подразделения са преминали държавната граница, а дипломатическите отношения между Адис Абеба и Асмара на практика са прекратени. Твърди се, че еритрейското военно присъствие цели да създаде дефакто "сива зона" — оперативен санитарен кордон, през който да се организира логистиката и снабдяването на етиопската опозиция.

Правителството на премиера Абий Ахмед се намира в изключително тежко положение. Армията е принудена да води бойни действия на няколко разпокъсани фронта, докато регионът Амхара — където извира Син Нил от езерото Тана — е обхванат от силно обществено недоволство поради икономическата криза и разходите по предишните военни кампании.

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