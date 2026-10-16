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От Труман до Тръмп: Сметката за Гренландия най-накрая бе платена с прецедент в НАТО

/Поглед.инфо/ На 22 септември 2026 г. в Ню Йорк бе запечатан процес, започнал още през XIX век. Подписаният тристранен пакт между САЩ, Дания и Гренландия не просто актуализира остарелия рамков договор от 1951 г. Той официално превръща острова в изолиран военно-стратегически протекторат на Вашингтон. Под прикритието на думи за „взаимна сигурност“, Белият дом си осигури абсолютен монопол върху редeн метал, ледени подморски трасета и военна инфраструктура, изолирайки външни играчи.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 9240 прочитания
От Труман до Тръмп: Сметката за Гренландия най-накрая бе платена с прецедент в НАТО
ИИ генерирана
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АРКТИЧЕСКИЯТ ПРОТЕКТОРАТ: ВАШИНГТОН ЗАКЛЮЧИ ГРЕНЛАНДИЯ В БЕЗСРОЧЕН ВОЕНЕН МАРШРУТ

Клаузата, която затвори пътя назад: Какво всъщност бе signed в Ню Йорк

Най-важният извод от събитията около сесията на Общото събрание на ООН през септември 2026 г. няма нищо общо с дипломатическите усмивки на Мете Фредериксен или реториката за „равнопоставено партньорство“. Основният документ — сключен от президентa Доналд Тръмп, датския премиер Фредериксен и гренландския министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен — фиксира правна капан-рамка. Ако Гренландия някога реши да обяви пълна независимост от Копенхаген, тя е задължена по силата на този текст незабавно да влезе в НАТО и да наследи всички ангажименти на Дания в областта на сигурността.

Така опцията за неутралитет отпада. Независимостта на Нуук вече е сведено до чисто вътрешноадминистративна фасада. Външният периметър, небето и териториалните води преминават под пълния и безсрочен оперативен контрол на Пентагона.

Документът бе съставен в девет оригинални екземпляра — по три на английски, датски и гренландски. Но зад езиковото равенство прозира твърда институционална субординация. Според наличните данни, договорът няма краен срок. Той може да загуби сила единствено ако САЩ или Дания напуснат Северноатлантическия пакт. Подобна хипотеза в момента изглежда абсолютно нереална.

Разширяване на военния отпечатък: От Нарсарсуак до Местерсвиг

Официалните съобщения гласят, че Вашингтон започва процеса по изграждане на две нови военни бази. Според текста се визират точките Нарсарсуак (където функционираше американска инфраструктура по време на Студената война) и Местерсвиг (използван досега главно от елитното датско патрулно звено „Сириус“).

Новината тук не е просто в географското присъствие. Споразумението дава право на САЩ да създават допълнителни „зони за отбрана“ по собствена преценка, стига да дефинират необходимост от защита на северноатлантическото пространство или американския континент.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                    СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗЛИ В ГРЕНЛАНДИЯ                     |
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|  Питуфик (Туле)   -> База на Космическите сили (РЛС за рано предупреждение) |
|  Нарсарсуак       -> Нова отбранителна зона / ВВС транзитен пункт        |
|  Местерсвиг       -> Източен контролен пункт (бивш патрул "Сириус")      |
+-------------------------------------------------------------------------+

Не по-малко драстични са клаузите за придвижване. Американските държавни плавателни съдове получават право да преминават и да пребивават в териториалните води на Гренландия — включително в подводно положение — без ограничения, освен формално координираните. Вздушното пространство също се отваря изцяло за американската военна авиация.

Редкоземният монопол и китайският заслон

Освен чисто военния синтаксис, документът съдържа финансово-икономическа блокада. В текста е заложено изискване, според което държави или инвеститори извън ЕС, НАТО или официалните партньори на пакта нямат право на контрол, значително влияние или достъп до непублична информация в региона.

Тази клауза е директно насочена срещу опитите на пекински държавни компании да инвестират в гренландския миннодобивен сектор. Островът разполага с приблизително 1,5 милиона тона запаси от редкоземни метали — осми по големина ресурс в света. Досега суровият арктически климат, липсата на дълбоководни пристанища и енергийна инфраструктура възпираха мащабния добив. Но с оглед на топенето на ледовете и разкриването на нови плавателни пътища, Белият дом реши да препокрие тези находища с правен и военен чадър.

Отделно е разписано, че при доставката на стоки и услуги за американските съоръжения приоритет ще се дава на местни компании, за да се смекчи общественото недоволство в Нуук. Остава открит въпросът доколко малкият местен бизнес може да обслужва инфраструктура от такъв мащаб.

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