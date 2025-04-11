/Поглед.инфо/ На 16 април т.г. от 18:30 в Руския дом в София (Шипка, 34) ще се състои тържествено откриване на Кинопанорама "Победата. Една за всички", участието в което ще вземат ръководители на дипломатическите представителства на Русия, Беларус и Казахстан в България.
ПРОГРАММА КИНОПАНОРАМЫ «ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ»
|
№
|
Дата
|
Время
|
Зал
|
Фильм
|
Страна
|
Примечания
|
1
|
16.04.2025
|
18:30
|
Большой зал
|
«Лето 41-го»
|
Казахстан
|
Церемония открытия Кинопанорамы
|
2
|
17.04.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Сестрёнка»
|
Россия
|
3
|
23.04.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Солдатик»
|
Россия-Беларусь
|
4
|
24.04.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Марианна»
|
Молдавия
|
Приветствие создателей фильма
|
5
|
30.04.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Несломленные»
|
Узбекистан
|
Приветствие создателей фильма
|
6
|
01.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Война под крышами»
|
Беларусь
|
7
|
07.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Подвиг милосердия»
|
Россия
|
8
|
09.05.2025
|
18:30
|
Большой зал
|
«Праведник»
|
Россия
|
Участие режиссера С.В.Урсулюка
|
9
|
14.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Солдат и слон»
|
Армения
|
10
|
15.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Сыновья уходят в бой»
|
11
|
16.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Легенда тюрьмы Павиак»
|
Таджикистан
|
Приветствие создателей фильма
|
12
|
21.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Воздух»
|
Россия
|
13
|
22.05.2025
|
18:30
|
Малый зал
|
«Снайперы»
|
Казахстан
|
14
|
28.05.2025
|
18:30
|
Большой зал
|
«Блиндаж»
|
Россия
|
Церемония закрытия Кинопанорамы