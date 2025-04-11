/Поглед.инфо/ На 16 април т.г. от 18:30 в Руския дом в София (Шипка, 34) ще се състои тържествено откриване на Кинопанорама "Победата. Една за всички", участието в което ще вземат ръководители на дипломатическите представителства на Русия, Беларус и Казахстан в България.

ПРОГРАММА КИНОПАНОРАМЫ «ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ»