/Поглед.инфо/ На 16 април т.г. от 18:30 в Руския дом в София (Шипка, 34) ще се състои тържествено откриване на Кинопанорама "Победата. Една за всички", участието в което ще вземат ръководители на дипломатическите представителства на Русия, Беларус и Казахстан в България.

ПРОГРАММА КИНОПАНОРАМЫ «ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ»

Дата

Время

Зал

Фильм

Страна

Примечания

1

16.04.2025

18:30

Большой зал

«Лето 41-го»

Казахстан

Церемония открытия Кинопанорамы

2

17.04.2025

18:30

Малый зал

«Сестрёнка»

Россия

3

23.04.2025

18:30

Малый зал

«Солдатик»

Россия-Беларусь

4

24.04.2025

18:30

Малый зал

«Марианна»

Молдавия

Приветствие создателей фильма

5

30.04.2025

18:30

Малый зал

«Несломленные»

Узбекистан

Приветствие создателей фильма

6

01.05.2025

18:30

Малый зал

«Война под крышами»

Беларусь

7

07.05.2025

18:30

Малый зал

«Подвиг милосердия»

Россия

8

09.05.2025

18:30

Большой зал

«Праведник»

Россия

Участие режиссера С.В.Урсулюка

9

14.05.2025

18:30

Малый зал

«Солдат и слон»

Армения

10

15.05.2025

18:30

Малый зал

«Сыновья уходят в бой»

Беларусь

11

16.05.2025

18:30

Малый зал

«Легенда тюрьмы Павиак»

Таджикистан

Приветствие создателей фильма

12

21.05.2025

18:30

Малый зал

«Воздух»

Россия

13

22.05.2025

18:30

Малый зал

«Снайперы»

Казахстан

14

28.05.2025

18:30

Большой зал

«Блиндаж»

Россия

Церемония закрытия Кинопанорамы