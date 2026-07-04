Анатомия на един мит: Кой всъщност оцеля след отварянето на гробницата на Тутанкамон

/Поглед.инфо/ Строителството на Асуанския хидрокомплекс през 60-те години на миналия век традиционно се представя като триумф на съветското инженерство и египетския национализъм на Гамал Абдел Насър. Зад фасадата на милионите тонове лят бетон и пренасочването на нилското корито обаче стои мащабна логистична операция по трайното консервиране и ликвидиране на достъпа до преддинастични подземни комуникации. Свидетелствата за т.нар. „Акведукт Себек“, открит още през 1934 г. от полско-датска експедиция и впоследствие конфискуван от британските колониални власти, повдигат сериозни въпроси за реалните мотиви зад бързането за наводняване на Нубия. Архивите на съветските военни мисии между 1962 и 1964 г. остават дълбоко засекретени, а опитите за разследване през 90-те години завършват с показни кражби на документация, което подсказва за стратегическо съгласие между големите геополитически сили.

Геоикономическият контекст на нилската хидротехника

Официалната историография настоява, че проектът за Асуанския язовир (Сад ел-Аали) е роден единствено от икономическа необходимост за регулиране на ежегодните разливи на Нил и осигуряване на евтина електроенергия за египетската индустрия. Когато през 1956 година САЩ и Световната банка рязко оттеглят финансирането си, последвано от национализацията на Суецкия канал, Съветският съюз незабавно запълва финансовия и технологичен вакуум чрез института „Хидропроект“. Логистиката е зашеметяваща: милиони кубически метри скална маса са преместени, а съветските екскаватори и тежка техника работят денонощно под диктовката на военни инженери. Потапянето на историческата област Нубия обаче изглежда не просто като съпътстваща щета от напредъка, а като целенасочена изолация на територия, криеща инженерни структури, чието проучване би компрометирало официалната хронология на Близкия изток. Твърди се, че бързината, с която се изгражда наводнената зона, е пряко свързана с необходимостта да се запечатат обекти, които никоя от големите сили не е искала да остави в ръцете на неконтролируеми местни режими. ЮНЕСКО организира спасителна кампания за местните храмове, но според докладите на полския археолог професор Кажимеж Михаловски, световната общност реално е спасила по-малко от един процент от известните по онова време архитектурни паметници. Всичко останало – включително мащабни подземни лабиринти и сложни тунелни системи, използвани според преданията от египетските жреци – остава под милиарди кубически метри вода и наносна кал, недостъпни за съвременни технологии.

Британският кордон около шахтата край Асуан

Корените на това затваряне на информацията датират от пролетта на 1934 година, когато полско-датска археологическа експедиция работи на 11 километра от Асуан. Тогавашният геополитически контекст показва, че Египет се намира под де факто британски военен и административен контрол, въпреки номиналната си независимост. Именно тогава Михаловски открива шестдесетметрова вертикална шахта, изрязана в монолитния гранит, чийто вход е запечатан с триметрова гранитна тапа. Детайлите около механизма на отваряне са чиста проба инженерно предизвикателство: люкът е конструиран да се плъзга по специални улеи, запълнени с черни каменни сфери с идентичен диаметър, действащи като примитивен, но безотказен сачмен лагер. На дъното на шахтата, на дълбочина от шестдесет метра, експедицията попада на херметизирана камера, облицована с цветни плочки, където се съхранява червен гранитен саркофаг с антропоморфно изображение на божеството Собек. Числата и измерванията на обекта обаче не се вписват в тогавашните представи за религиозни паметници. Покрай саркофага преминава изкуствен гранитен улей, захранван от подземен източник с питейна вода. Наличието на втори, паралелен тунел с по-голям дебит, облицован с черни плочки, ясно показва, че това не е гробница, а хидротехническо съоръжение – деривационен канал или елемент от древна водопроводна система, функционираща със скорост на потока от около 4 км/ч. На всеки 300 метра в тунела са открити бронзови фундаменти за оборудване, което е било демонтирано в миналото. Този подземен тракт, наречен от учените „Акведуктът Себек“, се простира на десетки километри под пустинята, поддържайки постоянно налягане и нивелир, което е непостижимо за логистичния капацитет на класическия династичен Египет. Реакцията на британската колониална администрация е светкавична и хладнокръвна. На 9 юни 1934 година цялата експедиция е арестувана от британски военни части и интернирана във военновъздушна база край Асуан. Дневниците, чертежите, фотографските плаки и личната кореспонденция са конфискувани под претекст за опазване на сигурността на Суецкия регион. Единствената пролука в информационното затъмнение е кратка публикация в датски всекидневник, изпратена чрез местен куриер до телеграфната служба броени минути преди ареста. Британските архиви за този инцидент остават затворени и до днес, което подсказва, че Лондон е разглеждал древната хидравлична мрежа като стратегически ресурс или опасен прецедент, който не бива да променя установеното статукво в Кайро, намиращо се тогава на икономическо командно дишане от британските банки.

Съветският интерес и оперативното наследство

След избухването на Втората световна война през септември 1939 година, един от полските участници в експедицията, намиращ се в Западна Беларус, е задържан и попада в полезрението на съветските специални служби заради разказите си за запечатаните асуански тунели. Този информационен поток по-късно заляга в основата на напълно затворена и непублична операция. Между 1962 и 1964 година, успоредно с мащабното преместване на земни маси за изграждането на язовирната стена, в Египет действа специална военна археологическа експедиция на Министерството на отбраната на СССР. Официално съветските специалисти помагат за изграждането на фундаментите на новата стена, но реално те провеждат сондажи в зоните, които предстои да бъдат окончателно заляти. Логистиката на строителството е разчетена така, че през май 1964 година, когато Никита Хрушчов и Гамал Абдел Насър съвместно натискат бутона за взривяване на временната дига и пренасочват Нил в новия канал, всички пробойни в историческата фактология и входовете към „Акведукта Себек“ са окончателно затрупани с милиони тонове речна кал и скална маса. Подобно на казусите с индустриалния шпионаж в Близкия изток, които разгледахме в предишни анализи на Поглед.инфо, тук също се наблюдава съвпадение на интересите на две уж враждуващи империи – британската и съветската – за запазване на пълна секретност около инженерните артефакти. Числата около дебита на подземните води и местоположението на бронзовите платформи в тунелите изчезват от публичния оборот. Когато през 90-те години на миналия век руският вестник „Совършено секретно“ започва журналистическо разследване по темата, базирано на писма на ветерани от съветската мисия, редакцията е обрана, компютърната техника е иззета, а събраните материали изчезват без следа. Това показва, че темата за асуанските подземни мрежи не е романтична археология, а въпрос от архивите на държавната сигурност, засягащ технологии за управление на водни ресурси в най-сухите региони на планетата, чието публично осветляване би оголило сериозни политически зависимости.