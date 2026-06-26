/Поглед.инфо/ Хипотезата на британския астрофизик Брайън К. Лаки за наличието на микроскопични останки от извънземни технологии в лунния прах изглежда като класическа академична екзотика, но под повърхността ѝ се крие прагматичен обрат в разпределението на научно-военните бюджети. Докато програмите от типа на SETI десетилетия наред изразходваха ресурси за улавяне на радиосигнали в космическото пространство, логистиката на съвременната космонавтика изисква преминаване към анализ на твърди материи. Времето на романтичните радиослушатели изтича. На преден план излиза реалният анализ на повърхностния слой на Луната – територия, която в момента се превръща в зона на тежко икономическо съперничество между САЩ и Китай. Търсенето на извънземен прах е просто удобна научна легитимация за скъпоструващото сондиране на лунния реголит.

Когато британският астрофизик Брайън К. Лаки публикува своите изчисления за възможното натрупване на междузвезден прах с изкуствен произход върху лунната повърхност, малцина извън тесните академични кръгове обърнаха внимание на икономическата подложка на тази теза. Според хипотезата, препредадена от специализираните издания, Слънчевата система периодично преминава през облаци от междузвездна материя, която се утаява върху геологично стабилната повърхност на земния спътник. Програмите за търсене на извънземен разум (SETI), финансирани през годините както от държавни субсидии, така и от частни капитали, очевидно изчерпаха своя пропаганден и технологичен капацитет. Фокусирането върху радиосигналите се оказа скъпоструващо упражнение по улавяне на космически шум, което до момента не е донесло нито един потвърден резултат. Лаки предлага прагматичен обрат – преминаване към изследване на материални обекти или техните микроскопични фрагменти, наречени пасивни техносигнатури. Числата и логистиката на терен обаче показват нещо съвсем различно от чистото научно любопитство. Лунната повърхност в момента не е празна пустиня за романтични астрофизици, а обект на строги държавни програми с колосално финансиране. Американската програма „Артемида“ (Artemis) и китайската лунна програма с апаратите „Чанъе“ (Chang'e) не търсят останки от извънземни цивилизации; те подготвят инфраструктура за добив на ресурси и стратегическо военно позициониране. Налагането на тезата, че лунният реголит може да съдържа уникални научни отговори за произхода на технологиите в Галактиката, е отличен инструмент за оправдаване на милиардните разходи пред данъкоплатците.

Институционалният натиск и логистиката на дълбокия космос

Разбира се, хипотезата на изследователя съдържа чиста физическа логика, която не може да бъде отречена с лека ръка. Радиосигналите изискват работещ предавател и цивилизация, която се намира в същия времеви прозорец като нас, докато материалните останки могат да оцелеят милиарди години в условията на лунния вакуум, без да бъдат подложени на атмосферна ерозия. Сериозният политически анализ обаче изисква да погледнем договорите, компаниите и бюджетите, които стоят зад реалното изпълнение на космическите мисии. През последното десетилетие финансирането за традиционна радиоастрономия постепенно се свива за сметка на проекти, свързани с непосредственото разузнаване на близкия космос и картографирането на минералните ресурси на Луната, включително залежите от хелий-3 и редки метали. В този контекст, преориентирането на теоретичната наука към търсене на материални фрагменти съвпада напълно с интересите на големите изпълнители от американския и европейския военно-промишлен комплекс, които получават договори за разработка на сондажни машини, роботизирани системи и автоматизирани лунни станции.

Това изглежда логично на хартия, но има един сериозен логистичен проблем, който учените рядко споменават в публичните си изяви. Дори ако в лунния прах съществуват микроскопични изкуствени частици с извънземен произход, тяхното изолиране и идентифициране изисква мащабна индустриална обработка на тонове реголит директно на място. Подобна задача в момента е технически невъзможна и икономически неоправдана за съвременните автоматични сонди. Според данни от официалните доклади на Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO), разходите за разработка на лунни модули непрекъснато надхвърлят първоначалните разчети, а забавянията във веригите за доставки на ракетни двигатели и системи за поддържане на живота правят всяка чисто теоретична мисия второстепенна. Нашите анализи по темата за новата икономика на близкия космос вече показаха, че водещите глобални сили използват научния престиж единствено като дипломатически параван за милитаризацията на орбиталните пространства и установяването на зони на изключително икономическо влияние на Луната.

Цялата тази академична конструкция около теориите на Брайън Лаки е издържана математически, но реалността на заводите, дизела, релсите и доставките на титан я приземява много бързо. Докато Слънчевата система пътува през галактическите облаци, решенията на Земята се вземат от чиновници в министерствата на отбраната и управителните съвети на аерокосмическите мегакорпорации. Преминаването от улавяне на радиосигнали към физическо търсене на артефакти върху лунната повърхност е просто признание, че старата парадигма на SETI не носи дивиденти, а новата ера изисква тежка техника, сондажни платформи и географски контрол над лунните полюси. Останалото е прах в очите на публиката – понякога с предполагаем междузвезден произход, но най-често с чисто медиен характер, целящ да прикрие новата подялба на извънземните ресурси.