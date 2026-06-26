Генетичният код на праисторическите художници: Как учените извлякоха древна ДНК директно от пещерни стени?

/Поглед.инфо/ Публикуваното в специализираното издание Nature Communications изследване на международен консорциум, работещ по проекта First Art, за първи път регистрира успешна екстракция на ядрена човешка ДНК директно от скални повърхности в 11 пещери на Иберийския полуостров. Работата, координирана съвместно с Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ в Лайпциг, заобикаля досегашното задължително изискване за наличие на остеологичен материал или зъбен емайл за извършване на палеогенетичен анализ. Конкретните проби от пещерата Коварон потвърждават присъствието на компоненти от популацията на западноевропейските ловци-събирачи, но технологичният натиск върху методиката разкрива сериозни логистични дефицити, свързани със съвременното замърсяване на артефактите и силно променливата съхраняемост на биоматериала под калцитни кори.

Логистиката на палеогенетичния пробив и технологичните ограничения на терена

Разгърнатият от германски и иберийски специалисти проект First Art демонстрира рязка промяна в методологическия инструментариум на теренната археология, пренасяйки тежестта от традиционното издирване на костни останки към чисто технологична екстракция на микроскопични органични следи от скални структури. Обект на изследването са били 24 панела с палеолитни изображения, разположени в 11 пещерни системи на територията на Испания и Португалия. Първоначалният линеен план на експедицията е предвиждал стандартно радиовъглеродно датиране и химически спектрален анализ на свързващите вещества в пигментите, базирани предимно на железни оксиди и охра. Впоследствие обаче екипът пренасочва капацитета си към улавянето на епителен материал и остатъчни органични фракции, консервирани по стените. На практика учените са тествали не само участъци с непосредствени отпечатъци от длани и праисторически аерографи, изработени от кухи птичи кости, но и контролни непигментирани зони, където липсват видими следи от антропогенна дейност.

Резултатите от анализите, преминали през секвениране в лабораториите на института „Макс Планк“, изваждат на повърхността сериозни пробойни в досегашните допускания за стерилност на археологическата среда. Логистиката на съхранението се оказва силно компрометирана в обекти с интензивен туристически или изследователски трафик. Като пример изследователите посочват пълната липса на автентичен палеолитен генетичен материал върху емблематичния праисторически инструмент за разпръскване на охра, открит в пещерата Алтамира. Вместо очакваната ДНК на палеолитния оператор, апаратурата е отчела единствено съвременни контаминации, натрупани през десетилетията на неевакуирано и неконтролирано физическо манипулиране на артефакта от страна на музейни работници и експерти. Това разкрива една по-сурова реалност зад гръмките научни съобщения – по-голямата част от събраните на терен проби се оказват негодни за обработка поради повърхностна деградация или съвременно биозамърсяване. Оцеляването на древни нуклеинови киселини е ограничено изключително до микрокапсулирани среди, преминали през специфичен процес на естествена консервация под калцитни отлагания, които са запечатали скалата преди хилядолетия, изолирайки я от атмосферни влияния и съвременен контакт.

Геоикономически контекст на миграционните карти и статистическите съмнения

Отвъд технологичния прецедент, изследването повдига сериозни въпроси относно статистическата представителност на придобитите данни за популационната структура на праисторическа Европа. Генетичният профил, извлечен от успешно изолираните проби в пещерата Коварон, категорично се отнася към т.нар. линия на западноевропейските ловци-събирачи (WHG), което съвпада с по-рано установените палеогеноми от скелетни находки в региона. Лабораторно е потвърден сексът на общо пет индивида – три женски профила, един мъжки и един с неопределени параметри поради ниското качество на съхранената ядрена ДНК. Това съотношение изглежда логично в контекста на хипотезите за групово обитаване на пещерните пространства, но съществува сериозен изследователски проблем, който германските палеогенетици, включително Матиас Майер, признават индиректно. Настоящият метод не позволява да се установи пряка хронологична или каузална връзка между момента на оставяне на биологичния материал по скалата и момента на полагане на самите пигментни рисунки.

Този дефицит на доказаност поставя под съмнение опитите за директна социална или културна интерпретация на палеолитното изкуство чрез инструментите на генетиката. Наличието на ДНК от дадена популационна група върху скален панел показва единствено физическо присъствие или допир в определен времеви отрязък, но не и авторство над изображенията. Числата и коефициентите на разпад на намерените фракции не потвърждават безусловно тезата, че именно ловците-събирачи от Коварон са създателите на иконографията. Въпреки това, финансирането на подобни мащабни проекти от страна на европейски научни фондации има ясна геоикономическа проекция – изграждането на високоточна, дигитализирана карта на миграционните потоци и човешките ресурси в преднеолитна Европа, която да замени досегашните спекулативни археологически теории с твърди данни от секвениране от ново поколение (NGS). Методът, приложен в Иберия, тепърва ще бъде тестван в по-широк мащаб, за да се провери дали пещерните системи в Централна и Източна Европа притежават същия капацитет за съхранение на биоматериал под калцитна кора, или специфичните климатични условия там са унищожили тези микроскопични архиви на миналото.