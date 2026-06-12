Геоикономика на научния конформизъм: Финансирането на абстрактни светове като параван за затихващия технологичен прогрес

/Поглед.инфо/ Модата на паралелните вселени и квантовия мистицизъм отдавна престана да бъде просто интелектуална дъвка за застаряващи професори и се превърна в индустрия за отклоняване на общественото внимание от реалната технологична и логистична криза на земята. Настоящият дебат в средите на теоретичната физика, подхранван от десетилетия финансиране по линия на западни фондове и институти като Масачузетския технологичен институт (MIT), все по-явно прилича на счетоводна маневра за прикриване на един прост факт – съвременната наука е ударила таван, който не може да бъде пробит без радикално нови енергийни източници и колосални индустриални ресурси. Вместо реални заводи, нови суровини и пробиви в термоядрения синтез, на публиката се продават уравнения. Математическите модели на Макс Тегмарк или покойния Стивън Хокинг се превърнаха в перфектното оправдание защо милиарди долари, наляти в ускорители на частици, не произвеждат нищо извън абстрактни графики. Числата и бюджетите просто не потвърждават версията, че човечеството е на прага на нов технологичен скок.

Логистичният тупик на квантовия идеализъм

Когато през 70-те години на миналия век Йоичиро Намбу, Холгер Нилсен и Леонард Съскинд лансират първите чернови на това, което днес наричаме теория на струните, мотивът им не е метафизичен, а строго прагматичен. Ставаше дума за решаване на конкретна пробойна в квантовата механика – нетипичното поведение на елементарните частици при високи енергии, което застрашаваше да срути цялата Стандартна моделна структура. Последвалата през 80-те години „суперструнна революция“ обаче направи нещо много по-различно от решаването на практически инженерни проблеми: тя премести дебата в полето на чистата спекулация, където изискването за 10, 11 или 26 измерения служи единствено за запълване на математическите дупки.

Това изглежда логично на хартия, но има един фундаментален проблем, който днешните академични мениджъри старателно пропускат в пресинформациите си. За да бъде тествана реално една-единствена квантова струна, е необходим ускорител на частици с размерите на Млечния път, за чиято работа би била нужна енергията на десетки слънца. Тъй като нито металургичните заводи на Европа, нито енергийните мрежи на САЩ могат да осигурят подобен ресурс, физиката съзнателно избра пътя на най-малкото съпротивление – производството на математически приказки. Вместо реална експериментална база, общността се затвори в кабинетна сигурност, захранвана от държавни грантове. Подобен процес на симулация на дейност вече сме анализирали в текстовете ни за деградацията на европейската индустриална мисъл, където реалното производство систематично се заменя с виртуални отчети.

Хипотезата на Джеймс Хартъл и Стивън Хокинг за космологичната сингулярност и последвалото квантово разклоняване на реалността страда от същата системна слабост. Учените разглеждат Вселената като затворена квантова система, където едновременно съществуват безкраен брой състояния. Идеята, че реалността се разделя при всеки избор, е удобен параван за неспособността да се обясни какво точно се е случило в секундите след Големия взрив с наличните инструменти. Препратките към мисловния експеримент на Шрьодингер и неговата котка са по-скоро забавление за лаици, отколкото сериозна методология. Преди момента на наблюдение системата съществувала в две състояния едновременно – това твърдение не може да бъде независимо потвърдено по нито един известен на науката начин, използващ физически детектори. Всичко опира до вяра в математическия апарат, което е чиста проба секуляризирана теология.

Сметката на Тегмарк: Светът като счетоводна книга

Професорът от MIT Макс Тегмарк отива още по-далеч в своя радикален конформизъм, като заявява, че самата физическа реалност не просто се описва от математиката, а е математическа структура. Според неговата класификация, четирите нива на паралелни светове подреждат всичко – от безкрайно отдалечените региони на нашето собствено пространство до вселени, изградени върху напълно чужди физически константи. На първо ниво законите са същите, но началните условия варират поради ускореното разширяване на пространството след Големия взрив. Това обаче са региони, които поради ограниченията на скоростта на светлината никога няма да влязат в досег с нашата икономическа и технологична реалност. Те съществуват единствено като абстрактни координати в уравненията.

На второ ниво Тегмарк въвежда т.нар. „балонни вселени“, появяващи се от интензивното разширяване на пространството. Метафората с втасващото тесто и пукащите се мехурчета изглежда привлекателна за широката публика, но зад нея не стои нито един грам физически дебит и кредит. Твърди се, че там константите и масите на елементарните частици са различни, което автоматично обезсилва всеки опит за трансфер на информация или енергия. Това е удобно: ако една теория не може да бъде тествана, тя никога не може да бъде и опровергана. Чиста проба застраховка срещу научен фалит.

По същество, третото ниво – безкрайната поредица от „ами ако“, където всяко събитие разклонява реалността, е просто индулгенция за социалния и политически застой на съвременния свят. Тя внушава, че ако тук индустриалната база се разпада, а дълговите пазари са пред колапс, то някъде другаде нещата се развиват перфектно. Този тип научен наркотик е изключително полезен за успокояване на масите, но няма нищо общо със суровия реализъм на логистиката и ресурсите. Единственото реално разделение, което виждаме днес, е между тези, които контролират суровините и енергийните потоци, и тези, които произвеждат виртуални вселени за масова консумация.

Аномалиите като сламка за давещия се елит

Привържениците на мултивселената често вадят три основни коза, с които се опитват да заковат скептиците, но детайлният преглед на фактите бързо охлажда ентусиазма им. Първият са черните дупки. Стивън Хокинг в труда си „Черните дупки и бебетата на вселените“ лансира тезата, че тези обекти не разрушават материята, а са тунели към други светове. Проблемът е, че информационният парадокс на черните дупки все още няма категорично решение, а изпарението им чрез т.нар. „лъчение на Хокинг“ остава изцяло в сферата на недоказаните хипотези поради невъзможността да бъде уловено от съвременните радиотелескопи.

Вторият уж материален факт е „студеното петно“ в съзвездието Еридан – аномална област от космическо микровълново фоново лъчение с по-ниска температура. Астрофизиците отдавна спорят дали това е отпечатък от сблъсък с друга вселена, или просто гигантски войд (пустота), лишен от галактики, който светлината преминава за милиарди години, губейки енергия. Данните от спътника Planck обаче показват, че статистическата значимост на тази аномалия не е толкова голяма, че да изисква въвеждането на радикални нови светове. Научният елит обаче предпочита екзотичното обяснение, защото то продава книги, носи кликове и най-вече – оправдава съществуването на катедри, които от тридесет години не са произвели нито един приложим в производството патент.

Третият коз са „червеевите дупки“ на Айнщайн-Розен. Общата теория на относителността наистина позволява съществуването на такива пространствено-времеви тунели, но математиката изисква за тяхното стабилизиране т.нар. екзотична материя с отрицателна енергийна плътност. Такава материя не съществува в нито един склад на планетата, нито е произвеждана в лаборатория. Да градиш научна космология върху ресурс, който липсва в природата, е същото като да планираш държавен бюджет въз основа на намирането на гърне със злато на края на дъгата. Мнението на трезвите експерти в бранша остава непроменено: доказването на тези теории изисква ускоряване на частиците до енергии, които съвременната металургия и енергетика просто не могат да подсигурят в обозримо бъдеще. Окончателната присъда е ясна – това е философия, маскирана като физика, докато реалният свят се задъхва от липса на базови ресурси.